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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3879388038813882>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:01

  Volos написав:
  ЛАД написав:..........
Вы упорно продвигаете антивакцинаторство. Меняете подходы, аргументацию, но продолжаете гнуть эту линию.
Интересно, это всё же "по зову души" или так хорошо оплачивается?

Кто по-вашему оплачивает антивакционные нарративы?
Путен?
Таракан?

Понятия не имею.
Но на "зов души" не очень похоже. И если всё же "зов", то грустно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:08

Беларусь победила Ковид полностью. Больше они не будут публиковвть статистику о нем. Инфо от демографа РФ Алексей Ракша.

Ну а по итогам прошлого года вроде как у них бидося.
Тут какой-то рупор кремля спрашивал "а что в Беларуси, они на митингах без масок".



Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество умерших в больницах в прошлом году увеличилось почти на 40%.


https://amp-censor-net.cdn.ampproject.o ... v_belarusi
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:16

  cohan написав:
  edvardd написав:На этом фоне автор исследования доктор Ахмед Мустафа Басуони подчеркнул, что использование жидкости для полоскания рта на основе верблюжЬей мочи может обеспечить людям в случае заражения более легкие симптомы.

Специально для Вас нашел первоисточник этой новости - https://www.dailymail.co.uk/health/article-10068043/Using-mouthwash-cut-risk-dying-Covid-Poor-oral-health-linked-getting-severely-ill.html. О верблюжьей моче там ни слова, говорится именно о гигиене полости рта и жидкости для полоскания рта.
Если Вам в этих целях подходит верблюжья моча, то это Ваш личный выбор. Правда, сомневаюсь, что Вам это поможет.

P.s. Судя по Вашей аватарке, Вы хасид или что-то близкое. Не знаю, зачем Вы так раскрываетесь, но тогда Вам верблюжья моча точно не нужна.
Второй вариант, Вы антисемит. Тогда Вам вообще ничего не поможет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:56

  fler написав:.......
Вы упорно приписываете мне свои фантазии.

Я Вам ничего не приписываю, а делаю абсолютно логичные выводы из Ваших постов.

Моя позиция - не навреди.

Принцип хороший и правильный.
Но, как и любой другой, применять надо с умом. Если бы подходили слишком буквально, то мы до сих пор лечились подорожником и аналогичным. А, скорее всего, вообще не лечились бы - "само пройдёт.
Или не пройдёт.

Спасаться от малоизученной болезни недоизученными вакцинами при неизвестном уровне иммунитета лично мне видится нецелесообразным.

1. Уже признанная FDA Файзер тоже недоизученная? Через 2-3 месяца и Модерну признают.
Когда их признаете лично Вы? Через 5-10 лет?
Тогда они, возможно, и не нужны будут.

Однако, если наверху решили, что так лучше, то категория 60+, как наиболее уязвимая, должна быть привита в первую очередь, как это сделали другие страны. Почему не сделали у нас?

Задайте этот вопрос себе. А также Ромасику и Будивельнику.
В других странах люди шли на вакцинацию добровольно. А у нас благодаря вам идти не хотят.

Странно, что вы упорно не замечаете, что я никого не призываю отказываться от вакцинации и даже (:lol: )поддерживаю прививки для 60+.

Не призываете и, как правило, вообще не высказываете своего мнения.
Но всё время подчеркиваете "неизвестных последствия", "не-( или недо-)изученность" вакцин, возможные побочки, преувеличивая их количество и опасность (или просто умалчивая об их редкости). Слава богу, наконец решили поддержать вакцины для 60+. Но запугивать вакцинами продолжаете. Или Вы полагаете, что 60+ жить уже не хотят?

Поскольку вас так задела моя ученая степень, что вы и ваши однодумцы ни дня успокоиться не можете, то я не буду раскрывать подробности .. :wink:

Ваше докторство мне совершенно безразлично. Могу только порадоваться за Вас. Не знаю, правда, сегодня это что-нибудь даёт?
Подробности мне не нужны, просто интересно "в какой части Восточной магистрали устраиваются люди" (в какой области наук подвизаются такие активные женщины).
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:26

Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:33

  Ой+ написав:.......
Знайти не трудно:
Sweden, Denmark pause Moderna COVID-19 vaccine for younger age groups https://www.reuters.com/business/health ... 021-10-06/

Спасибо за ссылку!
Здесь значительно подробнее и понятнее, чем на lviv.ua.
Но обратите внимание, они не прекращают вакцинацию, а продолжают другой вакциной, у которой риски миокардита ниже.
И исследования пока не прошли рецензирование. И риски есть, но ниже, чем от болезни.

До речі про сьогоднішні показники: Закарпаття, яке весною ковбасило зараз другі знизу. Питання чому? Все ж таки природний імунітет, бо вакцинація там нижче середнього по Україні. Те ж стосується і динаміки по інших областях. Де були серйозні спалахи зимою-весною, зараз ситуація відносно краща.

Возможно, Вы правы. А, может, и нет и причины в чём-то другом.
Например, сейчас нет никаких праздников, на которые съезжаются заробитчане, которые завезли вирус весной. А мобильность населения в Закарпатье заметно ниже, чем в Харькове или Запорожье.

з AstraZenecа ситуація катастрофічна. На офіційний запит агентства УНН в МОЗ повідомили, що на складах по всій країні зберігається 2 971 600 доз (за станом на 16 вересня), з яких у 1 799 000 термін придатності закінчується до 31 жвтня, у 1 167 000 - до 30 листопада. При цьому за добу в середньому цим препаратом прищеплюються близько 25 тисяч чоловік.
Виходить, навіть якщо не зменшувати темпів, у жовтні з півтора мільйона доз використується трохи більше половини, а близько 700 тисяч залишиться. «Спишемо» в прогнозовані показники втрат ще 25% - стільки, за даними Міністерства охорони здоров'я, приходиться на 10-дозові рідкі вакцини. Виходить, що «в утиль» після закінчення жовтня має відправитися близько півмільйона доз. https://kp.ua/ua/covid/a632788-prostroc ... cho-robiti

Чи не тому бюджетникам дали місяць часу?

Может, и потому.
Но, вообще, при нормальном ходе вакцинации не было бы никакой катастрофы. 1,799 млн за 46 дней с 16 сентября это всего по 39 тыс в день - ничего особенного.
Если бы не антиваксовская пропаганда.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:33

Умеет Лад четко и грамотно изложить.
Подписываюсь под каждым словом.
Лицемерие, Флер.
Самые настороженные и "пэрэлякани" - это как раз 60+.
И именно эта ЦА пугается ваших (и не только) "не доказана эффективность", "не доказана безвредность".
Плюс .. Слушайте, Флер! Сбрасывайте маску!!! Вы неистово лайкаете всю бодягу , где идиоты включают самих себя, типа "не вижу эффекта вакцинации в Англии".
Вы разделяете, что эффекта нет?? Тогда как быть с вашим "я не против вакцинировать 60+"??
Вы уж приплывите к какой-то гавани,вы же Доктор наук, туды его в качель.

  warlamp написав:Мнение иммунолога

Ещё одному не дружащему с математикой, что-то внушили идиоты. Живите с этим. Кроме вас, все уже давно разобрались в этом вопросе.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 жов, 2021 16:40, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:38

Поздравляю всех!
Сегодня Европа в очередной раз подтвердила, что Украина в зеленой зоне.
Театр абсурда
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:42

  yama написав:
  ЛАД написав:Согласно цифрам Будивельника ковид опасен и для 30+. Значительно меньше, чем для 60+, но тем не менее.
И не известно, как он скажется на 30- "через 5-10 лет".
Ковид тоже "пока недостаточно изучен".

И не известно, как вакцинация скажется на 30- "через 5-10 лет".

Об этом не упомянул, т.к. это пишете Вы и все антиваксы каждый день, просто скопировал у вас. :)

если за это платят скажите где - я не против что бы мне за это доплачивали ,благо портфолио уже есть

Понятия не имею где. Не интересовался. Но недавно писали, что раскрыли такие компании. Поинтересуйтесь у антиваксов. Если не побоятся конкуренции, то, может, подскажут. :)

ну так это ни разу не новость

Новость в том, что был именно коронавирус.
И если теория, которую Вы изложили справедлива, то ничего страшного в применении вакцин нет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:44

  antey1969 написав:Театр абсурда


А Британия признала украинские сертификаты вакцинации :mrgreen:
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