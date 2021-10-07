Понятия не имею.
Но на "зов души" не очень похоже. И если всё же "зов", то грустно.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:01
Понятия не имею.
Но на "зов души" не очень похоже. И если всё же "зов", то грустно.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:08
Беларусь победила Ковид полностью. Больше они не будут публиковвть статистику о нем. Инфо от демографа РФ Алексей Ракша.
Ну а по итогам прошлого года вроде как у них бидося.
Тут какой-то рупор кремля спрашивал "а что в Беларуси, они на митингах без масок".
Так, если в 2019 году в больницах умерло 40 845 человек, то в 2020 году - 56 832. То есть количество умерших в больницах в прошлом году увеличилось почти на 40%.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 14:16
Специально для Вас нашел первоисточник этой новости -
Если Вам в этих целях подходит верблюжья моча, то это Ваш личный выбор. Правда, сомневаюсь, что Вам это поможет.
P.s. Судя по Вашей аватарке, Вы хасид или что-то близкое. Не знаю, зачем Вы так раскрываетесь, но тогда Вам верблюжья моча точно не нужна.
Второй вариант, Вы антисемит. Тогда Вам вообще ничего не поможет.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:56
Я Вам ничего не приписываю, а делаю абсолютно логичные выводы из Ваших постов.
Принцип хороший и правильный.
Но, как и любой другой, применять надо с умом. Если бы подходили слишком буквально, то мы до сих пор лечились подорожником и аналогичным. А, скорее всего, вообще не лечились бы - "само пройдёт.
Или не пройдёт.
1. Уже признанная FDA Файзер тоже недоизученная? Через 2-3 месяца и Модерну признают.
Когда их признаете лично Вы? Через 5-10 лет?
Тогда они, возможно, и не нужны будут.
Задайте этот вопрос себе. А также Ромасику и Будивельнику.
В других странах люди шли на вакцинацию добровольно. А у нас благодаря вам идти не хотят.
Не призываете и, как правило, вообще не высказываете своего мнения.
Но всё время подчеркиваете "неизвестных последствия", "не-( или недо-)изученность" вакцин, возможные побочки, преувеличивая их количество и опасность (или просто умалчивая об их редкости). Слава богу, наконец решили поддержать вакцины для 60+. Но запугивать вакцинами продолжаете. Или Вы полагаете, что 60+ жить уже не хотят?
Ваше докторство мне совершенно безразлично. Могу только порадоваться за Вас. Не знаю, правда, сегодня это что-нибудь даёт?
Подробности мне не нужны, просто интересно "в какой части Восточной магистрали устраиваются люди" (в какой области наук подвизаются такие активные женщины).
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:26
Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:33
Спасибо за ссылку!
Здесь значительно подробнее и понятнее, чем на lviv.ua.
Но обратите внимание, они не прекращают вакцинацию, а продолжают другой вакциной, у которой риски миокардита ниже.
И исследования пока не прошли рецензирование. И риски есть, но ниже, чем от болезни.
Возможно, Вы правы. А, может, и нет и причины в чём-то другом.
Например, сейчас нет никаких праздников, на которые съезжаются заробитчане, которые завезли вирус весной. А мобильность населения в Закарпатье заметно ниже, чем в Харькове или Запорожье.
Может, и потому.
Но, вообще, при нормальном ходе вакцинации не было бы никакой катастрофы. 1,799 млн за 46 дней с 16 сентября это всего по 39 тыс в день - ничего особенного.
Если бы не антиваксовская пропаганда.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:33
Умеет Лад четко и грамотно изложить.
Подписываюсь под каждым словом.
Лицемерие, Флер.
Самые настороженные и "пэрэлякани" - это как раз 60+.
И именно эта ЦА пугается ваших (и не только) "не доказана эффективность", "не доказана безвредность".
Плюс .. Слушайте, Флер! Сбрасывайте маску!!! Вы неистово лайкаете всю бодягу , где идиоты включают самих себя, типа "не вижу эффекта вакцинации в Англии".
Вы разделяете, что эффекта нет?? Тогда как быть с вашим "я не против вакцинировать 60+"??
Вы уж приплывите к какой-то гавани,вы же Доктор наук, туды его в качель.
Ещё одному не дружащему с математикой, что-то внушили идиоты. Живите с этим. Кроме вас, все уже давно разобрались в этом вопросе.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 жов, 2021 16:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:38
Поздравляю всех!
Сегодня Европа в очередной раз подтвердила, что Украина в зеленой зоне.
Театр абсурда
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:42
Об этом не упомянул, т.к. это пишете Вы и все антиваксы каждый день, просто скопировал у вас.
Понятия не имею где. Не интересовался. Но недавно писали, что раскрыли такие компании. Поинтересуйтесь у антиваксов. Если не побоятся конкуренции, то, может, подскажут.
Новость в том, что был именно коронавирус.
И если теория, которую Вы изложили справедлива, то ничего страшного в применении вакцин нет.
Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:44
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