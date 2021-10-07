Додано: П'ят 08 жов, 2021 15:56

fler написав: .......

Вы упорно приписываете мне свои фантазии. .......Вы упорно приписываете мне свои фантазии.

Моя позиция - не навреди.

Спасаться от малоизученной болезни недоизученными вакцинами при неизвестном уровне иммунитета лично мне видится нецелесообразным.

Однако, если наверху решили, что так лучше, то категория 60+, как наиболее уязвимая, должна быть привита в первую очередь, как это сделали другие страны. Почему не сделали у нас?

Странно, что вы упорно не замечаете, что я никого не призываю отказываться от вакцинации и даже (:lol: )поддерживаю прививки для 60+.

Поскольку вас так задела моя ученая степень, что вы и ваши однодумцы ни дня успокоиться не можете, то я не буду раскрывать подробности ..

Я Вам ничего не приписываю, а делаю абсолютно логичные выводы из Ваших постов.Принцип хороший и правильный.Но, как и любой другой, применять надо с умом. Если бы подходили слишком буквально, то мы до сих пор лечились подорожником и аналогичным. А, скорее всего, вообще не лечились бы - "само пройдёт.Или не пройдёт.1. Уже признанная FDA Файзер тоже недоизученная? Через 2-3 месяца и Модерну признают.Когда их признаете лично Вы? Через 5-10 лет?Тогда они, возможно, и не нужны будут.Задайте этот вопрос себе. А также Ромасику и Будивельнику.В других странах люди шли на вакцинацию добровольно. А у нас благодаря вам идти не хотят.Не призываете и, как правило, вообще не высказываете своего мнения.Но всё время подчеркиваете "неизвестных последствия", "не-( или недо-)изученность" вакцин, возможные побочки, преувеличивая их количество и опасность (или просто умалчивая об их редкости). Слава богу, наконец решили поддержать вакцины для 60+. Но запугивать вакцинами продолжаете. Или Вы полагаете, что 60+ жить уже не хотят?Ваше докторство мне совершенно безразлично. Могу только порадоваться за Вас. Не знаю, правда, сегодня это что-нибудь даёт?Подробности мне не нужны, просто интересно "в какой части Восточной магистрали устраиваются люди" (в какой области наук подвизаются такие активные женщины).