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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3879388038813882

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:47

  yama написав:.....
ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...

Никакого театра и никакого абсурда.
Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:51

  warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com

Проверка на критическое мышление: выставьте предположение а как так может быть при том условии, что вакцинированный человек все равно имеет меньший шанс умереть от Ковида?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:52

  Hotab написав:.....
  warlamp написав:Мнение иммунолога

Ещё одному не дружащему с математикой, что-то внушили идиоты. Живите с этим. Кроме вас, все уже давно разобрались в этом вопросе.

Похоже, на политмусорке стало совсем скучно. Постепенно перетекают сюда. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 16:57

  warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com

В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! )))))
Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:00

7-дневное скользящее среднее по новым случаям заболеваемости - 11328/сут при максимуме прошлой зимне-весенней волны 16492. Нынешняя скорость роста - самая агрессивная за пандемию, а сезонный пик возможен только через 5-8 недель. И это притом, что ограничения склонны соблюдать все меньше и меньше пересичных.

По госпитализациям не смотрел, но с учетом относительно небольшой доли вакцинированных вряд ли там другая динамика.

Берегите себя и родных, глупцы!

PS: на ветке без изменений... разум и логика терпят поражение в неравном бою с мракобесием и шизой, берущими количеством и максимализмом взглядов своих носителей
zРадио
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