warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
Проверка на критическое мышление: выставьте предположение а как так может быть при том условии, что вакцинированный человек все равно имеет меньший шанс умереть от Ковида?
warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! ))))) Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...
7-дневное скользящее среднее по новым случаям заболеваемости - 11328/сут при максимуме прошлой зимне-весенней волны 16492. Нынешняя скорость роста - самая агрессивная за пандемию, а сезонный пик возможен только через 5-8 недель. И это притом, что ограничения склонны соблюдать все меньше и меньше пересичных.
По госпитализациям не смотрел, но с учетом относительно небольшой доли вакцинированных вряд ли там другая динамика.
Берегите себя и родных, глупцы!
PS: на ветке без изменений... разум и логика терпят поражение в неравном бою с мракобесием и шизой, берущими количеством и максимализмом взглядов своих носителей