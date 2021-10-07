Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:19

"08.10.2021За сутки заполнили 1223 койкоместа, всего занято 28180 койкомест по Украине.Мы вышли на средний темп по 1100 коек каждые сутки.Уровень прошлой весны уже практически достигнут.Хуже всего дела в Харьковской области. До максимума прошлого года осталось совсем немного, всего 10%. За сутки заполнили еще 170 койкомест.До выхода на максимум весны остается все меньше времени.Херсонская область уже превысила. Луганская обл сегодня его достигла. Запорожской области остался 1 день, Харьковской 2 дня, Донецкой - 3, Волынской - 5, Сумской - 6 дней.Обратите внимание на диаграмму заполнения койкомест, мы летит быстрее чем весной .Я не знаю какие еще призывы, уговоры, аргументы использовать для того что-бы люди пошли вакцинироваться.Государство просто забило на введение красных зон, и будет открывать все новые и новые больницы , но это никак не остановит цепочки заражения. В больницах будет все больше и больше пациентов, число летальных будет продолжать свой рост. Харьковскую область наверно решили забить больными. По 4 показателям область первая по Украине. ( Число пациентов в больницах, относительное и абсолютное. Суточные госпитализации абсолютные и относительные )В апреле рост смертности по стране был +44%. Это 21 тысяча добавочных смертей, или 700 человек в день. При таком темпе заполнения и что самое плохое это дурное наращивание коек, смертность может уйти еще выше. Я думаю все понимают что через 5-10 дней в отдельных регионах начнут происходить совсем ужасные вещи. А именно, или перестанут людей с Ковидом госпитализировать, или если будут и дальше отдавать больницы под Ковид то остановят плановые госпитализации. Чем это все обернется надеюсь не нужно объяснять.Берегите себя." (с)Антиваксеры, антимасочники, плоскоземельщики и свидетели рептилоидов... чистая статистика говорит о том, что мы на пороге грандиозного шухера, и это отчасти и Ваша "заслуга"!