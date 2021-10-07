warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
Проверка на критическое мышление: выставьте предположение а как так может быть при том условии, что вакцинированный человек все равно имеет меньший шанс умереть от Ковида?
warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! ))))) Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...
7-дневное скользящее среднее по новым случаям заболеваемости - 11328/сут при максимуме прошлой зимне-весенней волны 16492. Нынешняя скорость роста - самая агрессивная за пандемию, а сезонный пик возможен только через 5-8 недель. И это притом, что ограничения склонны соблюдать все меньше и меньше пересичных.
По госпитализациям не смотрел, но с учетом относительно небольшой доли вакцинированных вряд ли там другая динамика.
Берегите себя и родных, глупцы!
PS: на ветке без изменений... разум и логика терпят поражение в неравном бою с мракобесием и шизой, берущими количеством и максимализмом взглядов своих носителей
warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
Вопрос к вам. В этой же статье, в следующем за приведенным вами, абзаце слова Волянского:
Да, частота смертей среди непривитых гораздо выше, но непривитых среди 50+ мало, около 15%, поэтому 75% смертей в стране приходится на полностью вакцинированных.
Вы случайно или специально в своем посте пропустили выделенное?
"08.10.2021 За сутки заполнили 1223 койкоместа, всего занято 28180 койкомест по Украине. Мы вышли на средний темп по 1100 коек каждые сутки. Уровень прошлой весны уже практически достигнут. Хуже всего дела в Харьковской области. До максимума прошлого года осталось совсем немного, всего 10%. За сутки заполнили еще 170 койкомест. До выхода на максимум весны остается все меньше времени. Херсонская область уже превысила. Луганская обл сегодня его достигла. Запорожской области остался 1 день, Харьковской 2 дня, Донецкой - 3, Волынской - 5, Сумской - 6 дней. Обратите внимание на диаграмму заполнения койкомест, мы летит быстрее чем весной . Я не знаю какие еще призывы, уговоры, аргументы использовать для того что-бы люди пошли вакцинироваться. Государство просто забило на введение красных зон, и будет открывать все новые и новые больницы , но это никак не остановит цепочки заражения. В больницах будет все больше и больше пациентов, число летальных будет продолжать свой рост. Харьковскую область наверно решили забить больными. По 4 показателям область первая по Украине. ( Число пациентов в больницах, относительное и абсолютное. Суточные госпитализации абсолютные и относительные ) В апреле рост смертности по стране был +44%. Это 21 тысяча добавочных смертей, или 700 человек в день. При таком темпе заполнения и что самое плохое это дурное наращивание коек, смертность может уйти еще выше. Я думаю все понимают что через 5-10 дней в отдельных регионах начнут происходить совсем ужасные вещи. А именно, или перестанут людей с Ковидом госпитализировать, или если будут и дальше отдавать больницы под Ковид то остановят плановые госпитализации. Чем это все обернется надеюсь не нужно объяснять. Берегите себя." (с) https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
Антиваксеры, антимасочники, плоскоземельщики и свидетели рептилоидов... чистая статистика говорит о том, что мы на пороге грандиозного шухера, и это отчасти и Ваша "заслуга"!
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 08 жов, 2021 17:22, всього редагувалось 1 раз.
warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
Вопрос к вам. В этой же статье, в следующем за приведенным вами, абзаце слова Волянского:
Да, частота смертей среди непривитых гораздо выше, но непривитых среди 50+ мало, около 15%, поэтому 75% смертей в стране приходится на полностью вакцинированных.
Вы случайно или специально в своем посте пропустили выделенное?
Цитирую:Умирают в основном вакцинированные 50+ (2239 человек), которых не защитила вакцинация. Летальность среди привитых 50+ — 1,6%, среди непривитых — 5%. Да, частота смертей среди непривитых гораздо выше, но непривитых среди 50+ мало, около 15%, поэтому 75% смертей в стране приходится на полностью вакцинированных
Вы сюда вернулись из-за того, что Вас разочаровали NFP?
А с чего меня должно разочаровывать быстрое восстановление занятости в США? Это вроде как для кэш-из-трэшеров и прочих адептов бесконечного QE - трагедия.
PS: рынок уже прайсит первое повышение ставки в 2022-м, а безработица 4,8% - это уровень 2017-го, к которому после кризиса 2008-го в прошлый раз пришлось идти 9 долгих лет, а не год с небольшим, как в этот раз