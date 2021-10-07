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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3880388138823883 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:41 Igneus написав: zРадио написав: PS: на ветке без изменений PS: на ветке без изменений

Вы сюда вернулись из-за того, что Вас разочаровали NFP? Вы сюда вернулись из-за того, что Вас разочаровали NFP?

А вы сюда пришли потому, что даже в день юриста таким как вы не с кем праздновать??



Если что, поздравить вас не поднимается рука. Редкоземельный ушлепок, обиженный жизнью.

Вы конечно это обжалуете и удалят, но для себя отметьте в этот свой праздник: вы жалкое чмошное создание. И антиваксам должно быть стыдно, что такое чучело в их рядах.



И давайте будете хоть раз в жизни мужчиной: предъявите свои претензии в лицо мне , а не модерам. В суд , в личку, при встрече?? не?))) Сцыкло?)) А вы сюда пришли потому, что даже в день юриста таким как вы не с кем праздновать??Если что, поздравить вас не поднимается рука. Редкоземельный ушлепок, обиженный жизнью.Вы конечно это обжалуете и удалят, но для себя отметьте в этот свой праздник: вы жалкое чмошное создание. И антиваксам должно быть стыдно, что такое чучело в их рядах.И давайте будете хоть раз в жизни мужчиной: предъявите свои претензии в лицо мне , а не модерам. В суд , в личку, при встрече?? не?))) Сцыкло?)) Hotab

Повідомлень: 4958 З нами з: 15.02.09 Подякував: 247 раз. Подякували: 1395 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:49 stm написав: warlamp написав: Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.

https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.

В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! )))))

Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали... В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! )))))Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...



В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ. В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ. warlamp

Повідомлень: 1690 З нами з: 13.03.15 Подякував: 375 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:53 Hotab



Я и забыл, что Igneus - юрист. Честно говоря, в это довольно таки непросто поверить, учитывая, склонность сабжа злоупотреблять теориями заговоров. А ведь бритва Хэнлона - один из ключевых инструментов профессиональной деятельности, в административном и уголовном праве так точно... zРадио

Повідомлень: 11280 З нами з: 02.05.18 Подякував: 2587 раз. Подякували: 5650 раз. Профіль 16 8 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:13 warlamp написав: Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.



Пятая попытка донести до темных непросвещенных вакцинаторов ПРАВДУ



Вы то может и непонимаете статистику но вот Волянский все отлично понимает и когда в недавнем видео его спросили про 98% госпитализаций невакцинированных в Украине он сразу вспомнил что вакцинировано 12% и невакцинированых будет больше за счет того что сама группа больше (хотя должно быть не 98 а около 85 если допускаем что вакцина неэффективна). А в случае с Англией он почему-то перестает понимать что группа 60+ которые в основном и умирает от ковида вакцинирована на более чем 90% и вакцинированих умирает больше потому что вакцина не имеет 100% эффективность, и невакцинированих пенсионеров в Британии гораздо меньше. В Британском отчете который он цитирует для непонимающих статистику есть перерасчет на размер группы, но он как-то не заметил его.



Для закрепления материала.

За вчера Британия - 40,317 зараженных и 122 погибших. Примерно эти же цифры последние пару месяцев после прихода дельты.

Украина 15,125 зараженных и 314 погибших при почти в 2 раза меньшем населении. Количество случаев растет. Пятая попытка донести до темных непросвещенных вакцинаторов ПРАВДУВы то может и непонимаете статистику но вот Волянский все отлично понимает и когда в недавнем видео его спросили про 98% госпитализаций невакцинированных в Украине он сразу вспомнил что вакцинировано 12% и невакцинированых будет больше за счет того что сама группа больше (хотя должно быть не 98 а около 85 если допускаем что вакцина неэффективна). А в случае с Англией он почему-то перестает понимать что группа 60+ которые в основном и умирает от ковида вакцинирована на более чем 90% и вакцинированих умирает больше потому что вакцина не имеет 100% эффективность, и невакцинированих пенсионеров в Британии гораздо меньше. В Британском отчете который он цитирует для непонимающих статистику есть перерасчет на размер группы, но он как-то не заметил его.Для закрепления материала.За вчера Британия - 40,317 зараженных и 122 погибших. Примерно эти же цифры последние пару месяцев после прихода дельты.Украина 15,125 зараженных и 314 погибших при почти в 2 раза меньшем населении. Количество случаев растет. IgA Повідомлень: 842 З нами з: 02.07.15 Подякував: 36 раз. Подякували: 141 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:31 warlamp написав: stm написав: warlamp написав: Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.

https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.

В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! )))))

Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали... В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! )))))Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...



В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ. В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.

Всего я спецом Бритов не беру. Они в начале эпидемии тоже хотели просто переболеть и приобрести естественный иммунитет, но как только пошел треш в больничках сразу исправились, а как вакцинировались так вообще приятно сравнить Итак из 137тыш всего, сколько за последние 4 месяца? Напрягитесь, Вы сможете осилить к чему я веду ))) В РФ 100тыш - это только эти 4 месяца, антивакцининация рулит )))) Всего я спецом Бритов не беру. Они в начале эпидемии тоже хотели просто переболеть и приобрести естественный иммунитет, но как только пошел треш в больничках сразу исправились, а как вакцинировались так вообще приятно сравнитьИтак из 137тыш всего, сколько за последние 4 месяца? Напрягитесь, Вы сможете осилить к чему я веду ))) В РФ 100тыш - это только эти 4 месяца, антивакцининация рулит )))) stm

Повідомлень: 3119 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:35 Оригинальный метод понуждения к вакцинации придумали в Курской области.



Правительство Курской области аннулирует субвенции на дорожные ремонты, заложенные в региональном бюджетном плане на следующий год, для районов с низким уровнем вакцинации от коронавируса, предупредил губернатор Роман Старовойт. Также проблемные районы не получат дотации на благоустройство.

Для сохранения субсидий иммунизацию от COVID-19 должны пройти 55% и более жителей конкретной территории.

Сэкономленные на отстающих по темпам вакцинации районах средства планируется перераспределить между территориями с высоким уровнем иммунизации. warlamp

Повідомлень: 1690 З нами з: 13.03.15 Подякував: 375 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3880388138823883 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7771 9666141

ЛОБ П'ят 08 жов, 2021 17:55