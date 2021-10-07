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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3880388138823883

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:41

  Igneus написав:
  zРадио написав:PS: на ветке без изменений

Вы сюда вернулись из-за того, что Вас разочаровали NFP?

А вы сюда пришли потому, что даже в день юриста таким как вы не с кем праздновать??

Если что, поздравить вас не поднимается рука. Редкоземельный ушлепок, обиженный жизнью.
Вы конечно это обжалуете и удалят, но для себя отметьте в этот свой праздник: вы жалкое чмошное создание. И антиваксам должно быть стыдно, что такое чучело в их рядах.

И давайте будете хоть раз в жизни мужчиной: предъявите свои претензии в лицо мне , а не модерам. В суд , в личку, при встрече?? не?))) Сцыкло?))
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:49

  stm написав:
  warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com

В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! )))))
Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...


В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 17:53

Hotab

Я и забыл, что Igneus - юрист. Честно говоря, в это довольно таки непросто поверить, учитывая, склонность сабжа злоупотреблять теориями заговоров. А ведь бритва Хэнлона - один из ключевых инструментов профессиональной деятельности, в административном и уголовном праве так точно...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:13

  warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.


Пятая попытка донести до темных непросвещенных вакцинаторов ПРАВДУ

Вы то может и непонимаете статистику но вот Волянский все отлично понимает и когда в недавнем видео его спросили про 98% госпитализаций невакцинированных в Украине он сразу вспомнил что вакцинировано 12% и невакцинированых будет больше за счет того что сама группа больше (хотя должно быть не 98 а около 85 если допускаем что вакцина неэффективна). А в случае с Англией он почему-то перестает понимать что группа 60+ которые в основном и умирает от ковида вакцинирована на более чем 90% и вакцинированих умирает больше потому что вакцина не имеет 100% эффективность, и невакцинированих пенсионеров в Британии гораздо меньше. В Британском отчете который он цитирует для непонимающих статистику есть перерасчет на размер группы, но он как-то не заметил его.

Для закрепления материала.
За вчера Британия - 40,317 зараженных и 122 погибших. Примерно эти же цифры последние пару месяцев после прихода дельты.
Украина 15,125 зараженных и 314 погибших при почти в 2 раза меньшем населении. Количество случаев растет.
IgA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:31

  warlamp написав:
  stm написав:
  warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com

В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! )))))
Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...


В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.

Всего я спецом Бритов не беру. Они в начале эпидемии тоже хотели просто переболеть и приобрести естественный иммунитет, но как только пошел треш в больничках сразу исправились, а как вакцинировались так вообще приятно сравнить :) Итак из 137тыш всего, сколько за последние 4 месяца? Напрягитесь, Вы сможете осилить к чему я веду ))) В РФ 100тыш - это только эти 4 месяца, антивакцининация рулит ))))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:35

Оригинальный метод понуждения к вакцинации придумали в Курской области.

Правительство Курской области аннулирует субвенции на дорожные ремонты, заложенные в региональном бюджетном плане на следующий год, для районов с низким уровнем вакцинации от коронавируса, предупредил губернатор Роман Старовойт. Также проблемные районы не получат дотации на благоустройство.
Для сохранения субсидий иммунизацию от COVID-19 должны пройти 55% и более жителей конкретной территории.
Сэкономленные на отстающих по темпам вакцинации районах средства планируется перераспределить между территориями с высоким уровнем иммунизации.
warlamp
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