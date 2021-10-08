Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:13

warlamp написав: Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.

Пятая попытка донести до темных непросвещенных вакцинаторов ПРАВДУВы то может и непонимаете статистику но вот Волянский все отлично понимает и когда в недавнем видео его спросили про 98% госпитализаций невакцинированных в Украине он сразу вспомнил что вакцинировано 12% и невакцинированых будет больше за счет того что сама группа больше (хотя должно быть не 98 а около 85 если допускаем что вакцина неэффективна). А в случае с Англией он почему-то перестает понимать что группа 60+ которые в основном и умирает от ковида вакцинирована на более чем 90% и вакцинированих умирает больше потому что вакцина не имеет 100% эффективность, и невакцинированих пенсионеров в Британии гораздо меньше. В Британском отчете который он цитирует для непонимающих статистику есть перерасчет на размер группы, но он как-то не заметил его.Для закрепления материала.За вчера Британия - 40,317 зараженных и 122 погибших. Примерно эти же цифры последние пару месяцев после прихода дельты.Украина 15,125 зараженных и 314 погибших при почти в 2 раза меньшем населении. Количество случаев растет.