Вы сюда вернулись из-за того, что Вас разочаровали NFP?
А вы сюда пришли потому, что даже в день юриста таким как вы не с кем праздновать??
Если что, поздравить вас не поднимается рука. Редкоземельный ушлепок, обиженный жизнью. Вы конечно это обжалуете и удалят, но для себя отметьте в этот свой праздник: вы жалкое чмошное создание. И антиваксам должно быть стыдно, что такое чучело в их рядах.
И давайте будете хоть раз в жизни мужчиной: предъявите свои претензии в лицо мне , а не модерам. В суд , в личку, при встрече?? не?))) Сцыкло?))
warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! ))))) Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...
В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.
Я и забыл, что Igneus - юрист. Честно говоря, в это довольно таки непросто поверить, учитывая, склонность сабжа злоупотреблять теориями заговоров. А ведь бритва Хэнлона - один из ключевых инструментов профессиональной деятельности, в административном и уголовном праве так точно...
warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
Пятая попытка донести до темных непросвещенных вакцинаторов ПРАВДУ
Вы то может и непонимаете статистику но вот Волянский все отлично понимает и когда в недавнем видео его спросили про 98% госпитализаций невакцинированных в Украине он сразу вспомнил что вакцинировано 12% и невакцинированых будет больше за счет того что сама группа больше (хотя должно быть не 98 а около 85 если допускаем что вакцина неэффективна). А в случае с Англией он почему-то перестает понимать что группа 60+ которые в основном и умирает от ковида вакцинирована на более чем 90% и вакцинированих умирает больше потому что вакцина не имеет 100% эффективность, и невакцинированих пенсионеров в Британии гораздо меньше. В Британском отчете который он цитирует для непонимающих статистику есть перерасчет на размер группы, но он как-то не заметил его.
Для закрепления материала. За вчера Британия - 40,317 зараженных и 122 погибших. Примерно эти же цифры последние пару месяцев после прихода дельты. Украина 15,125 зараженных и 314 погибших при почти в 2 раза меньшем населении. Количество случаев растет.
warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! ))))) Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...
В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.
Всего я спецом Бритов не беру. Они в начале эпидемии тоже хотели просто переболеть и приобрести естественный иммунитет, но как только пошел треш в больничках сразу исправились, а как вакцинировались так вообще приятно сравнить Итак из 137тыш всего, сколько за последние 4 месяца? Напрягитесь, Вы сможете осилить к чему я веду ))) В РФ 100тыш - это только эти 4 месяца, антивакцининация рулит ))))
Оригинальный метод понуждения к вакцинации придумали в Курской области.
Правительство Курской области аннулирует субвенции на дорожные ремонты, заложенные в региональном бюджетном плане на следующий год, для районов с низким уровнем вакцинации от коронавируса, предупредил губернатор Роман Старовойт. Также проблемные районы не получат дотации на благоустройство. Для сохранения субсидий иммунизацию от COVID-19 должны пройти 55% и более жителей конкретной территории. Сэкономленные на отстающих по темпам вакцинации районах средства планируется перераспределить между территориями с высоким уровнем иммунизации.
Главный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса. Он опубликовал несколько креативных постов в Facebook. "Не забывайте, что когда мы положим вас в нашу реанимацию, мы отдадим ваши вещи и телефон вашей жене, и она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь", – говорится в опубликованном им 8 октября посте. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/kogda ... 75770.html
zРадио написав:Я и забыл, что оно (мое исправление) - юрист.
Позорный вариант юриста, увы(((. Низкий, гадкий, сцикливый, напрягающих модераторов, жалующийся во все инстанции на этот форум, включая руководство финанс.юа.Реальная цель - его закрыть. Я бы предложил разнести это известие всем на форуме, чтобы чмо получило должную оценку. А те, кто ему лайкают, замазываются в дерьмо по самые уши. Вы даже не представляете,какая это гниль. Я - знаю о чем говорю.
Я и забыл, что Igneus - юрист. Честно говоря, в это довольно таки непросто поверить, учитывая, склонность сабжа злоупотреблять теориями заговоров. А ведь бритва Хэнлона - один из ключевых инструментов профессиональной деятельности, в административном и уголовном праве так точно...
Он не юрист, а вертухай. Пусть даже по его жалобам забанят, но этого факта не отменить.
warlamp написав:yanyura А вас не затронуло, что при заявленной безальтернативности вакцинации за три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и умерло 2285 полностью привитых ?
можно ссылку на источник, более солидный, чем в домене kh.ua?