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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3881388238833884

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:55

  Hotab написав:И давайте будете хоть раз в жизни мужчиной: предъявите свои претензии в лицо мне , а не модерам. В суд , в личку, при встрече?? не?))) Сцыкло?))

нормальный ход. проверка игнеуса на обладание медалью слабоумие и отвага. но нет. на стрелку подкатят кличко и усик. у одного ксива на имя хотаба, а у другого на игнеуса.
pilker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:59

  warlamp написав:
  stm написав:
  warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com

В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! )))))
Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...


В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.
Читайте

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1739601178


И не траслируйте свой бред.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:06

  fler написав:Libo Привет. Бустер тоже будешь колоть?

Из того,что помню, либо активно топил против вашей гвардии. Давно.
Ты счас проснулась наконец не дома, или что происходит?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:08

  Hotab написав:
  zРадио написав:Я и забыл, что оно (мое исправление) - юрист.
Позорный вариант юриста, увы(((.
Низкий, гадкий, сцикливый, напрягающих модераторов, жалующийся во все инстанции на этот форум, включая руководство финанс.юа.Реальная цель - его закрыть. Я бы предложил разнести это известие всем на форуме, чтобы чмо получило должную оценку. А те, кто ему лайкают, замазываются в дерьмо по самые уши. Вы даже не представляете,какая это гниль. Я - знаю о чем говорю.

ДС, светлая память ему, забанил бы его давно и навсегда. Просто за занудство (была такая формулировка). Нынче в моде призывы к толерастию.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:43

  Hotab написав:
  fler написав:Libo Привет. Бустер тоже будешь колоть?

Из того,что помню, либо активно топил против вашей гвардии. Давно.
Ты счас проснулась наконец не дома, или что происходит?


Не "ты", а "вы". Что вам опять неймется? Плохой день был?
Я должна обязательно всем хамить, с кем у меня разные взгляды по этой теме?
Не надо по себе судить.
fler
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