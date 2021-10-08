warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! ))))) Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...
В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.
zРадио написав:Я и забыл, что оно (мое исправление) - юрист.
Позорный вариант юриста, увы(((. Низкий, гадкий, сцикливый, напрягающих модераторов, жалующийся во все инстанции на этот форум, включая руководство финанс.юа.Реальная цель - его закрыть. Я бы предложил разнести это известие всем на форуме, чтобы чмо получило должную оценку. А те, кто ему лайкают, замазываются в дерьмо по самые уши. Вы даже не представляете,какая это гниль. Я - знаю о чем говорю.
ДС, светлая память ему, забанил бы его давно и навсегда. Просто за занудство (была такая формулировка). Нынче в моде призывы к толерастию.