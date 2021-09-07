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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3881388238833884

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:55

  Hotab написав:И давайте будете хоть раз в жизни мужчиной: предъявите свои претензии в лицо мне , а не модерам. В суд , в личку, при встрече?? не?))) Сцыкло?))

нормальный ход. проверка игнеуса на обладание медалью слабоумие и отвага. но нет. на стрелку подкатят кличко и усик. у одного ксива на имя хотаба, а у другого на игнеуса.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 18:59

  warlamp написав:
  stm написав:
  warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com

В непривитой РФ умерло 936 за один день. За неделю вообще страшно считать. Не будь как в РФ! )))))
Чем дальше, тем более забавно играть в эту игру. В Британии за 4 месяца сколько непривитых и полностью привитых того? А в РФ уже 100тыш закопали...


В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.
Читайте

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1739601178


И не траслируйте свой бред.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:06

  fler написав:Libo Привет. Бустер тоже будешь колоть?

Из того,что помню, либо активно топил против вашей гвардии. Давно.
Ты счас проснулась наконец не дома, или что происходит?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:08

  Hotab написав:
  zРадио написав:Я и забыл, что оно (мое исправление) - юрист.
Позорный вариант юриста, увы(((.
Низкий, гадкий, сцикливый, напрягающих модераторов, жалующийся во все инстанции на этот форум, включая руководство финанс.юа.Реальная цель - его закрыть. Я бы предложил разнести это известие всем на форуме, чтобы чмо получило должную оценку. А те, кто ему лайкают, замазываются в дерьмо по самые уши. Вы даже не представляете,какая это гниль. Я - знаю о чем говорю.

ДС, светлая память ему, забанил бы его давно и навсегда. Просто за занудство (была такая формулировка). Нынче в моде призывы к толерастию.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 20:43

  Hotab написав:
  fler написав:Libo Привет. Бустер тоже будешь колоть?

Из того,что помню, либо активно топил против вашей гвардии. Давно.
Ты счас проснулась наконец не дома, или что происходит?


Не "ты", а "вы". Что вам опять неймется? Плохой день был?
Я должна обязательно всем хамить, с кем у меня разные взгляды по этой теме?
Не надо по себе судить.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:19

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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:25

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Волонтер Ножевникова в фб написала за Одессу:


Ну что, дорогие товарищи. Подбила я вам статистику по кислороду беспристрастную. И, самое главное, из первых рук.
Ну и новости нашего городка тоже заодно расскажу.
Начнём с новостей.
Вчера выявлено 1079 позитивных. Сегодня уже 1418. А ещё Неделю назад было всего 696 выявленных.
Вчера вечером, Открыты два новых отделения (еврейская 80 мест и новый корпус в парке Шевченко 90 мест) и практически сразу они почти заполнены.
За вчерашние сутки по городу и области с 9 до 16:00 госпитализированы 105 человек! Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черноморске и даже везли одного тяжёлого в Раздельную. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются их тут же занимают. У нас теперь даже появилось понять «очередь в реанимацию»..
Мест на всех не хватит. А если будут открывать новые отделения, то в них нужны врачи. И врачей будут стягивать с других стационаров. И будут страдать, соотвественно, пациенты с другими заболеваниями. А их никто не отменял.
В ковид стационарах пишут списки. Да, да.. почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит нсзу по ковидном пакету. Например, в протокол внесён ремдисивир, но он в стране сейчас нелицензирован и купить его может только физическое лицо. Поэтому, все обращения к нам по этому вопросу, мы вынуждены отклонять. Цена флакона 3200. На курс обычно пишут 6-8 флаконов. Готовьтесь..
Актемра уже за флакон 13-15 тыс грн. Да и не всегда есть. Вроде как все это закупили централизовано около мес назад на всю страну, но закупили так мало, что все уже закончилось. А ещё пишут инфулган, реосорбилакт, левофлоксацин, гепацеф и некоторые особо ушлые медработники пишут все, вплоть до перчаток. И вы будете все это бегать покупать. Потому что вы боитесь отстаивать свои права..
Пациента 72 лет с сатурацией 70 вчера три часа катали на скорой весь вечер и везде отказ. Ночью я его подключала на наш кислород. Дежавю.
И самое главное, что пенять теперь кроме как на самих себя и не на кого. Подготовлено было очень много, вот только такой наплыв никакая система не выдержит.
В это же время все без масок, дистанции ноль, праздники в администрациях и ресторанах, вакцинация тормозит по всем областям.
Хотите тратить деньги десятками тысяч гривен, рыдать под реанимациями, искать место для родного - пожалуйста.
Но я по прежнему Напоминаю, что в самой опасной групп риска среди нас и с самым низким уровнем вакцинации люди старше 65 лет! И ещё есть время их провакцинировать. Особенно тех, кого пронесло в первые волны. Дельта куда тяжёлее проходит, быстрее развивается, даёт осложнения не только на лёгкие, но и на все другие органы. Очень много энцефалопатий. Люди в буквальном смысле едут крышей..
Всего этого можно избежать!

Ну и к нашей палате номер 6.

За сегодня Выдано 22 концентратора. А день ещё не закончен. Ночных звонков все больше. Мы вышли на уровень начала Марта 21 года. К концу Марта мы выдавали иногда по 40-50 шт в день.

С 07.09.21 по 08.10.21
Выдано 201 концентратор
9 онко пациентов
Сердечная недостаточность 7 чел.
ХОЗЛ - 1 чел.
Ковид 184 человека

Привитые
файзер 2 дозы
44 года женщина. Явно куплена справка. Но доказательств нет
Файзер 1 доза
Мужчина 72 года. Заболел через 10 дней. Не успел выработать иммунитет
Короновак
Две дозы.
Мужчина 72 года
Мужчина 71 год
Женщина 62 года
Все с тяжёлыми сопутствующими. Кислородозависимые, но лечиться амбулаторно. Состояние средней тяжести
Женщина 54 года (Одна доза) ещё болеет

Астразенека 2 дозы - Мужчина 83 года. Диабет, ибс

Фальш файзер (с) родственника
2 человека.
Родственников Одного взяла на понт (Простите за сленг) и сказала, что будут брать анализ на антитела) признались сразу
Второй сегодня признался сам
42 года. Жена сама сказала «фальш справка» и добавила : а в больницу вход нам стоил сто долл, и каждый день даём там сто долл.
Спасибо вам дорогие товарищи, которые покупают справки. Вы просто молодцы...

Умершие за месяц
Ковид 6 чел.
Возраст 84,57, 61,68, 84,85
Онко -3 человека. Все 4 стадия. Даём Концентраторы, чтобы человек уходил без мучений.

Вот такие дела.

Берегите себя и вакцинируйтесь. Ну или готовьте деньги на лечение и ищите врачей, которые будут вас консультировать дома. Стационары ещё пару дней и заполнятся под завязку. И ответственность уже не спихнуть на власть. Нам всем была дана возможность снизить риски и не занять ту самую заветную койку, за которую сейчас готовы платить все деньги мира. Вот только и попадание туда вам ровным счётом не гарантирует жизнь. Когда 4 врача на 150 пациентов, да когда эти врачи не получают нормальных зарплат не удивляйтесь, что к вашей старенькой маме не подходят.

Ну и в конце уже традиционное Обращение к представителям власти. Я конечно все понимаю, но когда я вижу фотографии с какого то неясного награждения, где все сидят в помещении без масок организованной толпой, то это уже полный перебор. Вы требуете от населения соблюдения правил, киваете на них, что не идут на вакцинацию и правила не соблюдают, а сами..
Если мы будем жить по принципу «все равны, но мы ровнее» эта страна обречена. Вот только сейчас результатом таких действий будет страшные цифры умерших..
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:44

  fler написав:Libo Привет. Бустер тоже будешь колоть?


Привет. Месяц назад назначили бустер на декабрь. Через время сказали отставить, т.к. пока нет необходимости.
Но впиндюрили вторую за год вакцину от гриппа, сказали, что это очень важно в нынешних условиях. Весной делали от опоясывающего лишая. Записали на программы борьбы с вредными привычками, правильного питания и fitness walking (могу скинуть ссылку). Они обо мне очень беспокоятся. Прям как мама. :oops: Я им сильно нужен.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:52

Libo
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П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ

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