Додано: П'ят 08 жов, 2021 22:25

Волонтер Ножевникова в фб написала за Одессу:





Ну что, дорогие товарищи. Подбила я вам статистику по кислороду беспристрастную. И, самое главное, из первых рук.

Ну и новости нашего городка тоже заодно расскажу.

Начнём с новостей.

Вчера выявлено 1079 позитивных. Сегодня уже 1418. А ещё Неделю назад было всего 696 выявленных.

Вчера вечером, Открыты два новых отделения (еврейская 80 мест и новый корпус в парке Шевченко 90 мест) и практически сразу они почти заполнены.

За вчерашние сутки по городу и области с 9 до 16:00 госпитализированы 105 человек! Одесситы уже лежат в Беляевке, в Черноморске и даже везли одного тяжёлого в Раздельную. Реанимационных мест единицы. И как только они освобождаются их тут же занимают. У нас теперь даже появилось понять «очередь в реанимацию»..

Мест на всех не хватит. А если будут открывать новые отделения, то в них нужны врачи. И врачей будут стягивать с других стационаров. И будут страдать, соотвественно, пациенты с другими заболеваниями. А их никто не отменял.

В ковид стационарах пишут списки. Да, да.. почти всем пишут. Потому что не хватает того, что платит нсзу по ковидном пакету. Например, в протокол внесён ремдисивир, но он в стране сейчас нелицензирован и купить его может только физическое лицо. Поэтому, все обращения к нам по этому вопросу, мы вынуждены отклонять. Цена флакона 3200. На курс обычно пишут 6-8 флаконов. Готовьтесь..

Актемра уже за флакон 13-15 тыс грн. Да и не всегда есть. Вроде как все это закупили централизовано около мес назад на всю страну, но закупили так мало, что все уже закончилось. А ещё пишут инфулган, реосорбилакт, левофлоксацин, гепацеф и некоторые особо ушлые медработники пишут все, вплоть до перчаток. И вы будете все это бегать покупать. Потому что вы боитесь отстаивать свои права..

Пациента 72 лет с сатурацией 70 вчера три часа катали на скорой весь вечер и везде отказ. Ночью я его подключала на наш кислород. Дежавю.

И самое главное, что пенять теперь кроме как на самих себя и не на кого. Подготовлено было очень много, вот только такой наплыв никакая система не выдержит.

В это же время все без масок, дистанции ноль, праздники в администрациях и ресторанах, вакцинация тормозит по всем областям.

Хотите тратить деньги десятками тысяч гривен, рыдать под реанимациями, искать место для родного - пожалуйста.

Но я по прежнему Напоминаю, что в самой опасной групп риска среди нас и с самым низким уровнем вакцинации люди старше 65 лет! И ещё есть время их провакцинировать. Особенно тех, кого пронесло в первые волны. Дельта куда тяжёлее проходит, быстрее развивается, даёт осложнения не только на лёгкие, но и на все другие органы. Очень много энцефалопатий. Люди в буквальном смысле едут крышей..

Всего этого можно избежать!



Ну и к нашей палате номер 6.



За сегодня Выдано 22 концентратора. А день ещё не закончен. Ночных звонков все больше. Мы вышли на уровень начала Марта 21 года. К концу Марта мы выдавали иногда по 40-50 шт в день.



С 07.09.21 по 08.10.21

Выдано 201 концентратор

9 онко пациентов

Сердечная недостаточность 7 чел.

ХОЗЛ - 1 чел.

Ковид 184 человека



Привитые

файзер 2 дозы

44 года женщина. Явно куплена справка. Но доказательств нет

Файзер 1 доза

Мужчина 72 года. Заболел через 10 дней. Не успел выработать иммунитет

Короновак

Две дозы.

Мужчина 72 года

Мужчина 71 год

Женщина 62 года

Все с тяжёлыми сопутствующими. Кислородозависимые, но лечиться амбулаторно. Состояние средней тяжести

Женщина 54 года (Одна доза) ещё болеет



Астразенека 2 дозы - Мужчина 83 года. Диабет, ибс



Фальш файзер (с) родственника

2 человека.

Родственников Одного взяла на понт (Простите за сленг) и сказала, что будут брать анализ на антитела) признались сразу

Второй сегодня признался сам

42 года. Жена сама сказала «фальш справка» и добавила : а в больницу вход нам стоил сто долл, и каждый день даём там сто долл.

Спасибо вам дорогие товарищи, которые покупают справки. Вы просто молодцы...



Умершие за месяц

Ковид 6 чел.

Возраст 84,57, 61,68, 84,85

Онко -3 человека. Все 4 стадия. Даём Концентраторы, чтобы человек уходил без мучений.



Вот такие дела.



Берегите себя и вакцинируйтесь. Ну или готовьте деньги на лечение и ищите врачей, которые будут вас консультировать дома. Стационары ещё пару дней и заполнятся под завязку. И ответственность уже не спихнуть на власть. Нам всем была дана возможность снизить риски и не занять ту самую заветную койку, за которую сейчас готовы платить все деньги мира. Вот только и попадание туда вам ровным счётом не гарантирует жизнь. Когда 4 врача на 150 пациентов, да когда эти врачи не получают нормальных зарплат не удивляйтесь, что к вашей старенькой маме не подходят.



Ну и в конце уже традиционное Обращение к представителям власти. Я конечно все понимаю, но когда я вижу фотографии с какого то неясного награждения, где все сидят в помещении без масок организованной толпой, то это уже полный перебор. Вы требуете от населения соблюдения правил, киваете на них, что не идут на вакцинацию и правила не соблюдают, а сами..

Если мы будем жить по принципу «все равны, но мы ровнее» эта страна обречена. Вот только сейчас результатом таких действий будет страшные цифры умерших..