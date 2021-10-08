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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3882388338843885 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 00:14 warlamp написав: yanyura А вас не затронуло, что при заявленной безальтернативности вакцинации за три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и умерло 2285 полностью привитых ? А вас не затронуло, что при заявленной безальтернативности вакцинации за три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и умерло 2285 полностью привитых ?

Ещё один демагог.

Не буду проверять цифру 2285 - не указано за какие недели.

Но небольшое сравнение.



Во время 1-ой волны рекорд суточной смертности был 1169 смертей 21.05.2020 и за время этой волны с 30.03 (2044 смерти на моменте) по 20.04.2020 (34799 смертей) 34799-2044 = 32755 смертей за 51 день, т.е. в среднем 642 смерти в день.

Начало и конец волны определить сложно. Чтобы не придирались, посчитаю ещё до 17.06 (39678 смертей). Тогда получим среднее 37644:79 = 476 смертей.



Во время 2-ой волны рекорд был 1824 смерти 20.01.2021. За время этой волны с 01.10.2020 (42265 смертей) до 20.03.2021 (126158 смертей) получили в среднем 83893:170 дней = 493 смерти.



Третья волна - рекорд 209 смертей 07.09.2021. За всё время с 22.07 (129016 смертей) по сегодняшний день (137541 смерть) среднее получается 8526:78 дней = 109 смертей.



На 06.10.2021 в Великобритании вакцинировано всего 72%, 2 дозами - 66%.

на 20.03.2021 было всего 40,5%, 2 дозами - 3,3%. На 07.02 было всего 18%, 2 дозами - 0,75%.

Во время первой волны как, надеюсь, понимаете, вакцины вообще не было.



Данные по смертям с ворлдметра, по вакцинации с ourworldindata.



Ещё. Вы писали:

В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.

В непривитой РФ только официально "закопали" 214.485 человек. О неофициальных цифрах говорить не буду, Нotab об этом много писал.

Только за последние 7 дней они официально "закопали" уже 6343 человека. Это вдвое больше, чем по словам Волянского "в привитой Великобритании" за три недели. За последние 7 дней у британцев 752 смерти. В 8,5 раз меньше.



Разницу видите?



Теперь пару слов о вашем докторе медицинских наук Андрее Волянском.

По Вашей ссылке читаем:

Вы являетесь консультантом этого проекта по производству китайской вакцины в Харькове?



На сегодня это неофициальное консультирование. Мы видим там общие подходы и общие интересы. Когда речь шла о том, что "Лекхим" будет закупать китайскую вакцину, я изначально считал, что это будет лучшая из вакцин в плане эффективности и безопасности. Мое видение в целом совпадает с инициаторами этого производства. О том, как будет сотрудничество проходить в дальнейшем — может быть мы будем помогать заводу с контролем или клиническими испытаниями. Десять дней назад мы встречались с руководством концерна и обсуждали перспективы. На мой взгляд, разливать китайскую вакцину — хорошо, но у завода должно быть больше амбиций — большая линейка препаратов, в том числе, своя вакцина. И это мнение совпало с мнением руководства концерна.

В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.

Но всё же немного посмотрим.



Для начала он говорит:

По моей информации, в среднем эффективность этих вакцин упала с 90% до 60%.

1. По какой это "моей"? Он проводил какие-то исследования? Наверняка нет. Т.е. опирается на какие-то британские (или ещё чьи-то) отчёты. Так и говори и скажи на чьи.

2. Пусть даже так, но всё же они эффективны на 60%.

Но дальше он говорит:

Например, в Великобритании 75% всех летальных исходов в последние недели были среди вакцинированных граждан. То есть, привитые люди не просто массово болеют, а массово умирают

Где тогда эффективность?



Цифры по Великобритании он называет вразнобой и без дат, чтобы сложно было проверить. Но ладно, сделаем скидку - это всё же интервью, а не научная статья.

Но врать-то не надо даже в интервью. По его словам:

Умирают в основном вакцинированные 50+ (2239 человек), которых не защитила вакцинация. Летальность среди привитых 50+ — 1,6%, среди непривитых — 5%. Да, частота смертей среди непривитых гораздо выше, но непривитых среди 50+ мало, около 15%, поэтому 75% смертей в стране приходится на полностью вакцинированных. Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых. Только в одной стране, только за три недели 270 тысяч случаев инфицирования и 2300 смертей среди полностью вакцинированных. Вакцинация не защитила их ни от заболевания, ни от летального исхода.

Если летальность среди привитых 1,6% и умерло 2239 человек, то посчитать число заболевших задачка для 5 класса - 2239:1,6% = 139937 привитых человек.

В тоже время он говорит:

Обработаны данные почти 700 тысяч инфицированных. За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.

Промолчу о том, что 277 504 + 275 845 = 553349, а никак не 700 тыс.

Допустим, что разница в числе заболевших объясняется тем, что я посчитал число заболевших 50+, а он привёл по всем возрастам.

Но тогда каким образом цифры летальности 1,6% и 5% превратились в 0,8% и 0,3%, соответственно?

Опять же, пусть превращение 1,6% в 0,8% объясним тем, что всего заболело вдвое больше привитых всех возрастов, чем 50+, а смертей в группе 50- практически нет.

Ф-фух, устал разбираться в его манипуляциях с цифрами.

Осталась последняя - 0,3%.

При 275 845 заболевших непривитых 0,3% составят 827 человек умерших. Если это составляет 5% от заболевших 50+, то получается, что заболевших 50+ было всего 827:5% = 16550 человек, а 50- 275845-16550 = 259295. Простите, но соотношение заболевших в группах 50+ и 50- среди непривитых совершенно фантастическое - 1 к 16. При соотношении среди привитых 1 к 1.

Такая ситуация возможна только в случае, когда непривитых 50+ практически не осталось. Но при этом получается, что заболеваемость в группе 50- практически вдвое выше, чем среди привитых.



За такие интервью надо лишать звания доктор медицинских наук. Да и врачебного диплома тоже.



P.s. Ещё понравилось:

Прививаться сегодняшними вакцинами для себя я смысла не вижу. У меня есть естественная защита и она более эффективна, чем те препараты от коронавируса, которые есть.

Это как? Ты уже переболел? Так и скажи.

Или читатели должны гадать, что такое "естественная защита" и есть ли она у них?

И даже если он переболел, то он говорит о том, что вакцины были разработана под штамм альфа и поэтому снижена их эффективность против дельты. Но тогда вполне вероятно, что его "естественная защита" тоже не очень.



P.p.s. Прошу прощения за слишком длинный пост, но бесят такие "доктора наук".

И такие посты как у warlamp. Ещё один демагог.Не буду проверять цифру 2285 - не указано за какие недели.Но небольшое сравнение.Во время 1-ой волны рекорд суточной смертности был21.05.2020 и за время этой волны с 30.03 (2044 смерти на моменте) по 20.04.2020 (34799 смертей) 34799-2044 = 32755 смертей за 51 день, т.е. в среднем 642 смерти в день.Начало и конец волны определить сложно. Чтобы не придирались, посчитаю ещё до 17.06 (39678 смертей). Тогда получим среднее 37644:79 = 476 смертей.Во время 2-ой волны рекорд был 1824 смерти 20.01.2021. За время этой волны с 01.10.2020 (42265 смертей) до 20.03.2021 (126158 смертей) получили в среднем 83893:170 дней = 493 смерти.Третья волна - рекорд 209 смертей 07.09.2021. За всё время с 22.07 (129016 смертей) по сегодняшний день (137541 смерть) среднее получается 8526:78 дней = 109 смертей.На 06.10.2021 в Великобритании вакцинировано всего 72%, 2 дозами - 66%.на 20.03.2021 было всего 40,5%, 2 дозами - 3,3%. На 07.02 было всего 18%, 2 дозами - 0,75%.Во время первой волны как, надеюсь, понимаете, вакцины вообще не было.Данные по смертям с ворлдметра, по вакцинации с ourworldindata.Ещё. Вы писали:В непривитой РФ"закопали" 214.485 человек. О неофициальных цифрах говорить не буду,об этом много писал.Только за последниеони"закопали" ужечеловека. Это вдвое больше, чем по словам Волянского "в привитой Великобритании"За последние 7 дней у британцев 752 смерти. В 8,5 раз меньше.Теперь пару словПо Вашей ссылке читаем:В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.Но всё же немного посмотрим.Для начала он говорит:1. По какой это "моей"? Он проводил какие-то исследования? Наверняка нет. Т.е. опирается на какие-то британские (или ещё чьи-то) отчёты. Так и говори и скажи на чьи.2. Пусть даже так, но всё же они эффективны на 60%.Но дальше он говорит:Где тогда эффективность?Цифры по Великобритании он называет вразнобой и без дат, чтобы сложно было проверить. Но ладно, сделаем скидку - это всё же интервью, а не научная статья.Но врать-то не надо даже в интервью. По его словам:Если летальность среди привитых 1,6% и умерло 2239 человек, то посчитать число заболевших задачка для 5 класса - 2239:1,6% =В тоже время он говорит:Промолчу о том, что 277 504 + 275 845 = 553349, а никак не 700 тыс.Допустим, что разница в числе заболевших объясняется тем, что я посчитал число заболевших 50+, а он привёл по всем возрастам.Но тогда каким образом цифры летальности 1,6% и 5% превратились в 0,8% и 0,3%, соответственно?Опять же, пусть превращение 1,6% в 0,8% объясним тем, что всего заболело вдвое больше привитых всех возрастов, чем 50+, а смертей в группе 50- практически нет.Ф-фух, устал разбираться в его манипуляциях с цифрами.Осталась последняя - 0,3%.При 275 845 заболевших непривитых 0,3% составят 827 человек умерших. Если это составляет 5% от заболевших 50+, то получается, что заболевших 50+ было всего 827:5% = 16550 человек, а 50- 275845-16550 = 259295. Простите, но соотношение заболевших в группах 50+ и 50- среди непривитых совершенно фантастическое - 1 к 16. При соотношении среди привитых 1 к 1.Такая ситуация возможна только в случае, когда непривитых 50+ практически не осталось. Но при этом получается, что заболеваемость в группе 50- практически вдвое выше, чем среди привитых.За такие интервью надо лишать звания доктор медицинских наук. Да и врачебного диплома тоже.Ещё понравилось:Это как? Ты уже переболел? Так и скажи.Или читатели должны гадать, что такое "естественная защита" и есть ли она у них?И даже если он переболел, то он говорит о том, что вакцины были разработана под штамм альфа и поэтому снижена их эффективность против дельты. Но тогда вполне вероятно, что его "естественная защита" тоже не очень.Прошу прощения за слишком длинный пост, но бесят такие "доктора наук".И такие посты как у Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 жов, 2021 01:03, всього редагувалось 3 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 19861 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4858 раз. Подякували: 4499 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 00:45 ЛАД написав: P.s. Ещё понравилось:

Прививаться сегодняшними вакцинами для себя я смысла не вижу. У меня есть естественная защита и она более эффективна, чем те препараты от коронавируса, которые есть.

Это как? Ты уже переболел? Так и скажи.

Или читатели должны гадать, что такое "естественная защита" и есть ли она у них?

И даже если он переболел, то он говорит о том, что вакцины были разработана под штамм альфа и поэтому снижена их эффективность против дельты. Но тогда вполне вероятно, что его "естественная защита" тоже не очень.



P.p.s. Прошу прощения за слишком длинный пост, но бесят такие "доктора наук". P.s. Ещё понравилось:Это как? Ты уже переболел? Так и скажи.Или читатели должны гадать, что такое "естественная защита" и есть ли она у них?И даже если он переболел, то он говорит о том, что вакцины были разработана под штамм альфа и поэтому снижена их эффективность против дельты. Но тогда вполне вероятно, что его "естественная защита" тоже не очень.P.p.s. Прошу прощения за слишком длинный пост, но бесят такие "доктора наук".



Переболевшие, но не вакцинированные, сейчас легко заражаются повторно и точно также дохнут как мухи, как и заболевшие впервую невакцинированные. Их антитела часто не могут бороться с новыми штаммами и разновидностями этой заразы.

Вы же сами видите, сколько невакцинированных заболевает повторно.

Сейчас уже не делят на не болевших и болевших, сейчас водораздел проходит по линии вакцинирован/не вакцинирован. Переболевшие, но не вакцинированные, сейчас легко заражаются повторно и точно также дохнут как мухи, как и заболевшие впервую невакцинированные. Их антитела часто не могут бороться с новыми штаммами и разновидностями этой заразы.Вы же сами видите, сколько невакцинированных заболевает повторно.Сейчас уже не делят на не болевших и болевших, сейчас водораздел проходит по линии вакцинирован/не вакцинирован. Libo 2

Повідомлень: 10271 З нами з: 14.11.11 Подякував: 400 раз. Подякували: 4270 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 01:10

Хроника приближения к 50.

За последние 7 дней 1635 смертей, т.е. среднесуточное среднее 234 смерти.

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,38 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 6,67 смерти на 1 млн.



Напомню ход приближения к 50.

01.10 среднесуточная смертность за 7 дней - 146.

02.10 - 156.

05.10 - 192.

06.10 - 207.

07.10 - 224.

08.10 - 234.



В несчастном Израиле с подорванным вакцинацией иммунитетом количество смертей за последние 7 дней продолжает уменьшаться - сейчас 119, т.е в среднем 17 смертей в день. Пиковое значение было 04.09 29 смертей в сутки (среднее за 7 дней).

Напомню, 01.10 было 150 смертей за 7 дней.

Пиковое значение было 04.09 29 смертей в сутки.



С учётом вчетверо большей численности населения недельную смертность в Израиле мы выполняем чуть меньше, чем за 2 дня. Сомнительное достижение. Прошу прощения, забыл.Хроника приближения к 50.За последние 7 дней 1635 смертей, т.е. среднесуточное среднее 234 смерти.В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,38 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 6,67 смерти на 1 млн.Напомню ход приближения к 50.01.10 среднесуточная смертность за 7 дней - 146.02.10 - 156.05.10 - 192.06.10 - 207.07.10 - 224.08.10 - 234.В несчастном Израиле с подорванным вакцинацией иммунитетом количество смертей за последние 7 дней продолжает уменьшаться - сейчас 119, т.е в среднем 17 смертей в день. Пиковое значение было 04.09 29 смертей в сутки (среднее за 7 дней).Напомню, 01.10 было 150 смертей за 7 дней.Пиковое значение было 04.09 29 смертей в сутки.С учётом вчетверо большей численности населения недельную смертность в Израиле мы выполняем чуть меньше, чем за 2 дня. Сомнительное достижение. ЛАД 2 Повідомлень: 19861 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4858 раз. Подякували: 4499 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 02:04 Re: Эпидемия коронавируса в мире Кстати, о смертности в России.

Проф. Преображенский написал в твиттере:



Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,

август 2020 - 157 тыс. человек,

август 2021 - 208 тыс. человек.

Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день. Binimovich Повідомлень: 4190 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3882388338843885 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7771 9683101

ЛОБ П'ят 08 жов, 2021 17:55