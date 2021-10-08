Ещё один демагог.
Не буду проверять цифру 2285 - не указано за какие недели.
Но небольшое сравнение.
Во время 1-ой волны рекорд суточной смертности был 1169 смертей 21.05.2020 и за время этой волны с 30.03 (2044 смерти на моменте) по 20.04.2020 (34799 смертей) 34799-2044 = 32755 смертей за 51 день, т.е. в среднем 642 смерти в день.
Начало и конец волны определить сложно. Чтобы не придирались, посчитаю ещё до 17.06 (39678 смертей). Тогда получим среднее 37644:79 = 476 смертей.
Во время 2-ой волны рекорд был 1824 смерти 20.01.2021. За время этой волны с 01.10.2020 (42265 смертей) до 20.03.2021 (126158 смертей) получили в среднем 83893:170 дней = 493 смерти.
Третья волна - рекорд 209 смертей 07.09.2021. За всё время с 22.07 (129016 смертей) по сегодняшний день (137541 смерть) среднее получается 8526:78 дней = 109 смертей.
На 06.10.2021 в Великобритании вакцинировано всего 72%, 2 дозами - 66%.
на 20.03.2021 было всего 40,5%, 2 дозами - 3,3%. На 07.02 было всего 18%, 2 дозами - 0,75%.
Во время первой волны как, надеюсь, понимаете, вакцины вообще не было.
Данные по смертям с ворлдметра, по вакцинации с ourworldindata.
Ещё. Вы писали:
В привитой Великобритании "закопали" 137 818 (на 07.10.21), при численности населения в два с лишним раза меньшем чем в РФ.
В непривитой РФ только официально "закопали" 214.485 человек. О неофициальных цифрах говорить не буду, Нotab об этом много писал.
Только за последние 7 дней они официально "закопали" уже 6343 человека. Это вдвое больше, чем по словам Волянского "в привитой Великобритании" за три недели. За последние 7 дней у британцев 752 смерти. В 8,5 раз меньше.
Разницу видите?
Теперь пару слов о вашем докторе медицинских наук Андрее Волянском.
По Вашей ссылке читаем:
Вы являетесь консультантом этого проекта по производству китайской вакцины в Харькове?
На сегодня это неофициальное консультирование. Мы видим там общие подходы и общие интересы. Когда речь шла о том, что "Лекхим" будет закупать китайскую вакцину, я изначально считал, что это будет лучшая из вакцин в плане эффективности и безопасности. Мое видение в целом совпадает с инициаторами этого производства. О том, как будет сотрудничество проходить в дальнейшем — может быть мы будем помогать заводу с контролем или клиническими испытаниями. Десять дней назад мы встречались с руководством концерна и обсуждали перспективы. На мой взгляд, разливать китайскую вакцину — хорошо, но у завода должно быть больше амбиций — большая линейка препаратов, в том числе, своя вакцина. И это мнение совпало с мнением руководства концерна.
В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.
Но всё же немного посмотрим.
Для начала он говорит:
По моей информации, в среднем эффективность этих вакцин упала с 90% до 60%.
1. По какой это "моей"? Он проводил какие-то исследования? Наверняка нет. Т.е. опирается на какие-то британские (или ещё чьи-то) отчёты. Так и говори и скажи на чьи.
2. Пусть даже так, но всё же они эффективны на 60%.
Но дальше он говорит:
Например, в Великобритании 75% всех летальных исходов в последние недели были среди вакцинированных граждан. То есть, привитые люди не просто массово болеют, а массово умирают
Где тогда эффективность?
Цифры по Великобритании он называет вразнобой и без дат, чтобы сложно было проверить. Но ладно, сделаем скидку - это всё же интервью, а не научная статья.
Но врать-то не надо даже в интервью. По его словам:
Умирают в основном вакцинированные 50+ (2239 человек), которых не защитила вакцинация. Летальность среди привитых 50+ — 1,6%, среди непривитых — 5%. Да, частота смертей среди непривитых гораздо выше, но непривитых среди 50+ мало, около 15%, поэтому 75% смертей в стране приходится на полностью вакцинированных. Эта информация полностью рушит глобальный миф о защищенности привитых. Только в одной стране, только за три недели 270 тысяч случаев инфицирования и 2300 смертей среди полностью вакцинированных. Вакцинация не защитила их ни от заболевания, ни от летального исхода.
Если летальность среди привитых 1,6% и умерло 2239 человек, то посчитать число заболевших задачка для 5 класса - 2239:1,6% = 139937 привитых человек.
В тоже время он говорит:
Обработаны данные почти 700 тысяч инфицированных. За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
Промолчу о том, что 277 504 + 275 845 = 553349, а никак не 700 тыс.
Допустим, что разница в числе заболевших объясняется тем, что я посчитал число заболевших 50+, а он привёл по всем возрастам.
Но тогда каким образом цифры летальности 1,6% и 5% превратились в 0,8% и 0,3%, соответственно?
Опять же, пусть превращение 1,6% в 0,8% объясним тем, что всего заболело вдвое больше привитых всех возрастов, чем 50+, а смертей в группе 50- практически нет.
Ф-фух, устал разбираться в его манипуляциях с цифрами.
Осталась последняя - 0,3%.
При 275 845 заболевших непривитых 0,3% составят 827 человек умерших. Если это составляет 5% от заболевших 50+, то получается, что заболевших 50+ было всего 827:5% = 16550 человек, а 50- 275845-16550 = 259295. Простите, но соотношение заболевших в группах 50+ и 50- среди непривитых совершенно фантастическое - 1 к 16. При соотношении среди привитых 1 к 1.
Такая ситуация возможна только в случае, когда непривитых 50+ практически не осталось. Но при этом получается, что заболеваемость в группе 50- практически вдвое выше, чем среди привитых.
За такие интервью надо лишать звания доктор медицинских наук. Да и врачебного диплома тоже.
P.s. Ещё понравилось:
Прививаться сегодняшними вакцинами для себя я смысла не вижу. У меня есть естественная защита и она более эффективна, чем те препараты от коронавируса, которые есть.
Это как? Ты уже переболел? Так и скажи.
Или читатели должны гадать, что такое "естественная защита" и есть ли она у них?
И даже если он переболел, то он говорит о том, что вакцины были разработана под штамм альфа и поэтому снижена их эффективность против дельты. Но тогда вполне вероятно, что его "естественная защита" тоже не очень.
P.p.s. Прошу прощения за слишком длинный пост, но бесят такие "доктора наук".
И такие посты как у warlamp.