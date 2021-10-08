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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3883388438853886 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 08:40 Re: Эпидемия коронавируса в мире budivelnik написав: приймаємо рішення про обовязкову вакцинацію групи 60+.. приймаємо рішення про обовязкову вакцинацію групи 60+..

100500 раз сказали, что никого заставить невозможно. Пенса - особенно. Лишь пенсии не имеют права, лишить медицинской помощи - тоже. А больше нет на них влияния. Зачем эти фантазии.



Поощрять можно, но придут в первую очередь алкаши и бомжи, которым вообще все равно что им уколют, лишь бы дали денег.



Просто не делать ничего и смотреть как вымрет 1% населения (пусть даже самого старого и самого слабого) тоже не может государство себе позволить. Всегда найдутся юрысты, которые будут судиться с государством Украина, не принявшим необходимые меры, не выполнившим рекомендации МООЗ и так далее. 100500 раз сказали, что никого заставить невозможно. Пенса - особенно. Лишь пенсии не имеют права, лишить медицинской помощи - тоже. А больше нет на них влияния. Зачем эти фантазии.Поощрять можно, но придут в первую очередь алкаши и бомжи, которым вообще все равно что им уколют, лишь бы дали денег.Просто не делать ничего и смотреть как вымрет 1% населения (пусть даже самого старого и самого слабого) тоже не может государство себе позволить. Всегда найдутся юрысты, которые будут судиться с государством Украина, не принявшим необходимые меры, не выполнившим рекомендации МООЗ и так далее. Hotab

Повідомлень: 4964 З нами з: 15.02.09 Подякував: 247 раз. Подякували: 1396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 08:54 Дивно звучить...

1 Вакцинатори твердо переконані що можна ЗМУСИТИ вколотись 100% населення

2 Вакцинатори так само твердо переконані що НЕ МОЖНА ЗМУШУВАТИ вколотись групу 60+, яка становить 25% населення.



Питання до тих хто знає математику

Якщо можна змусити 100%..то чому не можна спочатку змусити кожного четвертого з цих 100%

Що заважає?

Фаберже чи релігія?



З іншого боку

Якщо не можна змушувати 25% ( які становлять 82% всіх смертей від ковіду) - то навіщо грати дурня і створювати незручності для 75%, яким ковід по барабану? budivelnik

Повідомлень: 25118 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 09:15 budivelnik, вы действительно не понимаете разницы "змусыты" и "создать условия, при которых проще вакцинироваться, чем сопротивляться"??

Вас никто и сейчас не змушує. Вылавливают , держат руками втроём и колют??

Вас просто всюду не пускают (может быть так будет) : бары , рестораны, развлечения и т.д. Еду и лекарства вам разрешают в любом случае.

Что из названного мной можно не дать пенсу?? Рестораны?? Аквапарки? Не пускать на работу?? Как его заставить?



З.Ы Ваша любимая Германия весной ограничивала жёстко. В магаз только со свежим тестом. Один раз в неделю он был бесплатно, надо чаще - плати. Вы хотите таких ограничений у нас?? Они будут, если не тестироваться. У них их нет уже , потому что они протестироваль.





Про шведы слышали шутку? С началом ковид правительство потребовало от своего населения держать дистанцию 2 метра , но шведы продолжали держать 6м.

)) Востаннє редагувалось Hotab в Суб 09 жов, 2021 09:35, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 4964 З нами з: 15.02.09 Подякував: 247 раз. Подякували: 1396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 09:27 Цікаво

Фашисти заганяючи в гетто євреїв з обовязковим носінням нашитої жовтої зірки Давида(сертифікат про вакцинацію у нашому варіанті)...

Змушували євреїв переселятись в концтабори чи

Створювали умови для переселення в концтабори?



ПС

У світі все повторюється..головне вчасно розгледіти до чого йдеться. budivelnik

Повідомлень: 25118 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 09:36 budivelnik , я как знал, что вы про фашистов будете, и потому дополнил там вам о Германии. Hotab

Повідомлень: 4964 З нами з: 15.02.09 Подякував: 247 раз. Подякували: 1396 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 09:40 budivelnik написав: ........

Доповідаю

Маски на вулицях не носять

В кафе/ресторанах - не носять

Трупів ..або синюшних з викриками дай кисень - не бачив..



Один раз попросили вдягнути маску...на заправці Сокар при вїзді в Одесу. ........ДоповідаюМаски на вулицях не носятьВ кафе/ресторанах - не носятьТрупів ..або синюшних з викриками дай кисень - не бачив..Один раз попросили вдягнути маску...на заправці Сокар при вїзді в Одесу.

На улице носить и не надо. Если вы не в толпе.

В кафе и ресторане тоже - есть в маске как-то неудобно. Их можно либо закрыть, либо ограничить количество посетителей.

Если не носят в магазинах, транспорте и др. общественных местах, то это говорит только о нашем раздолбайстве.



Зараз вакцинували 6 млн осіб в Україні, 570 днів вже пройшло , вакцинуватись треба кожних 6 місяців....Чисто математично - я не бачу як можна це зробити зі 100% населення

Вы же у нас великий, я бы даже сказал - гениальный математик и аналитик.

Как Вы умудрились насчитать 570 дней с начала вакцинации ?

Или когда надо/хочется можно забыть даже арифметику?



вколото 6 млрд вакцин..що для 7,8 млрд населення (тобто 15-20 млрд вакцинувань)-що слону дробина

6 млрд вакцин = 3 млрд полностью вакцинированных людей - 40% населения (реально 35% полностью вакцинировнных + 12% одной дозой). Хороша "дробина".

Одесса плохо влияет на знание даже арифметики. На улице носить и не надо. Если вы не в толпе.В кафе и ресторане тоже - есть в маске как-то неудобно. Их можно либо закрыть, либо ограничить количество посетителей.Если не носят в магазинах, транспорте и др. общественных местах, то это говорит только о нашем раздолбайстве.Вы же у нас великий, я бы даже сказал - гениальный математик и аналитик.Как Вы умудрились насчитать 570 днейИли когда надо/хочется можно забыть даже арифметику?6 млрд вакцин = 3 млрд полностью вакцинированных людей - 40% населения (реально 35% полностью вакцинировнных + 12% одной дозой). Хороша "дробина".Одесса плохо влияет на знание даже арифметики. ЛАД 2 Повідомлень: 19865 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4859 раз. Подякували: 4499 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 09:48 budivelnik написав: Цікаво

Фашисти заганяючи в гетто євреїв з обовязковим носінням нашитої жовтої зірки Давида(сертифікат про вакцинацію у нашому варіанті)...

Змушували євреїв переселятись в концтабори чи

Створювали умови для переселення в концтабори?



ПС

У світі все повторюється..головне вчасно розгледіти до чого йдеться. ЦікавоФашисти заганяючи в гетто євреїв з обовязковим носінням нашитої жовтої зірки Давида(сертифікат про вакцинацію у нашому варіанті)...євреїв переселятись в концтабори чидля переселення в концтабори?ПСУ світі все повторюється..головне вчасно розгледіти до чого йдеться.

Модераторы, простите, но за такой пост человека иначе, чем мудаком, назвать не могу.

"Створювали умови" - теперь это так называется?. Будивельник оказывается не социал - фашист, а просто наци.

Всё, бан окончательный.

У человека на почве непризнания его гениальности совсем крыша съехала.



P.s. Твои, будивельник, дед или отец в айнзацгруппе не служили? Не "створювали умови" для "переселения" в концлагеря?

Ты сам-то не успел, поздно родился. Модераторы, простите, но за такой пост человека иначе, чем, назвать не могу."Створювали умови" - теперь это так называется?. Будивельник оказывается не- фашист, а простоВсё, бан окончательный.У человека на почве непризнания его гениальности совсем крыша съехала.P.s. Твои, будивельник, дед или отец в айнзацгруппе не служили? Не "створювали умови" для "переселения" в концлагеря?Ты сам-то не успел, поздно родился. Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 жов, 2021 09:56, всього редагувалось 3 разів. ЛАД 2 Повідомлень: 19865 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4859 раз. Подякували: 4499 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 09:49 Я прагматик

Часто приймаю рішення

90% прийнятих рішень - виявляються не вірними..

Як так виходить , що маючи тільки одне правильне рішення на десять не правильних...я обігнав 95% населення?

А відповід проста

Приймаючи рішення - я малюю графік проміжних значень, виконання якого приведе мене до правильного вірного результату...

Потім виконуючи рішення, ще задовго до середини графіку-я бачу наскільки реально чи не реально його виконати...Якщо ймовірність позитивного результату падає нижче 30%..я просто фіксую збитки і закриваю це рішення не витрачаючи сил і ресурсів на збитковий варіант.

Тепер в порівнянні з вакцинацією

Прийнято рішення вакцинації 100%...Я б йому бурно аплодував,якби воно було поділене на три частини

спочатку 60+

потім дивимось чи змінився відсотково/віковий стан смертей( грубо чи зменшився середній вік смерті, або чи зменшилась в загальній кількості смертей частка групи 60+)..і після цього приймав наступні рішенні , наприклад про потребу вакцинувати групу 40-60



Мені в облом для засліплених страхом працювати..але

Є розбивка по смертям у вікових групах від ковіду подобово..

Просто порівняйте зміни які відбулись(або не відбулись) у цих вікових групах

до початку масової вакцинації

при досягненні 20% провакцинованих

при досягненні 60% провакцинованих

Як наростаючим так і окремо ...

Скажу зразу

Я цього не робив..але там можуть бути як цікаві цифри для вакцинаторів(наприклад падіння смертей у % в порівнянні з загальною кількість) після того як в старших групах проведене вакцинація..

Або булочка з маслом для антивакцинаторів

Як було 82% смертей..так і залишилось після вакцинування в групі 60+...

Для Англії чи Ізраїлю чи тієї ж Швеції - це можливо,адже там великі обєми вакцинованих, тому вплив вакцинаці буде видно неозброєним оком...



Але якщо не буде видно - це зажене останній цвях в теорії поголовного вакцинування.



То як

Хто перший ризикне перевірити? Даю добу..після чого сам порахую, але тоді чур не вякати що я не так зробив і не туди вписав... budivelnik

Повідомлень: 25118 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2746 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3883388438853886 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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