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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 08:40
budivelnik написав:
приймаємо рішення про обовязкову вакцинацію групи 60+..
100500 раз сказали, что никого заставить невозможно. Пенса - особенно. Лишь пенсии не имеют права, лишить медицинской помощи - тоже. А больше нет на них влияния. Зачем эти фантазии.
Поощрять можно, но придут в первую очередь алкаши и бомжи, которым вообще все равно что им уколют, лишь бы дали денег.
Просто не делать ничего и смотреть как вымрет 1% населения (пусть даже самого старого и самого слабого) тоже не может государство себе позволить. Всегда найдутся юрысты, которые будут судиться с государством Украина, не принявшим необходимые меры, не выполнившим рекомендации МООЗ и так далее.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 08:54
Дивно звучить...
1 Вакцинатори твердо переконані що можна ЗМУСИТИ вколотись 100% населення
2 Вакцинатори так само твердо переконані що НЕ МОЖНА ЗМУШУВАТИ вколотись групу 60+, яка становить 25% населення.
Питання до тих хто знає математику
Якщо можна змусити 100%..то чому не можна спочатку змусити кожного четвертого з цих 100%
Що заважає?
Фаберже чи релігія?
З іншого боку
Якщо не можна змушувати 25% ( які становлять 82% всіх смертей від ковіду) - то навіщо грати дурня і створювати незручності для 75%, яким ковід по барабану?
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budivelnik
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Додано: Суб 09 жов, 2021 09:15
budivelnik, вы действительно не понимаете разницы "змусыты" и "создать условия, при которых проще вакцинироваться, чем сопротивляться"??
Вас никто и сейчас не змушує. Вылавливают , держат руками втроём и колют??
Вас просто всюду не пускают (может быть так будет) : бары , рестораны, развлечения и т.д. Еду и лекарства вам разрешают в любом случае.
Что из названного мной можно не дать пенсу?? Рестораны?? Аквапарки? Не пускать на работу?? Как его заставить?
З.Ы Ваша любимая Германия весной ограничивала жёстко. В магаз только со свежим тестом. Один раз в неделю он был бесплатно, надо чаще - плати. Вы хотите таких ограничений у нас?? Они будут, если не тестироваться. У них их нет уже , потому что они протестироваль.
Про шведы слышали шутку? С началом ковид правительство потребовало от своего населения держать дистанцию 2 метра , но шведы продолжали держать 6м.
))
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в Суб 09 жов, 2021 09:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 09:27
Цікаво
Фашисти заганяючи в гетто євреїв з обовязковим носінням нашитої жовтої зірки Давида(сертифікат про вакцинацію у нашому варіанті)...
Змушували євреїв переселятись в концтабори чи
Створювали умови для переселення в концтабори?
ПС
У світі все повторюється..головне вчасно розгледіти до чого йдеться.
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budivelnik
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Додано: Суб 09 жов, 2021 09:36
budivelnik , я как знал, что вы про фашистов будете, и потому дополнил там вам о Германии.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 09:40
budivelnik написав:
........
Доповідаю
Маски на вулицях не носять
В кафе/ресторанах - не носять
Трупів ..або синюшних з викриками дай кисень - не бачив..
Один раз попросили вдягнути маску...на заправці Сокар при вїзді в Одесу.
На улице носить и не надо. Если вы не в толпе.
В кафе и ресторане тоже - есть в маске как-то неудобно. Их можно либо закрыть, либо ограничить количество посетителей.
Если не носят в магазинах, транспорте и др. общественных местах, то это говорит только о нашем раздолбайстве.
Зараз вакцинували 6 млн осіб в Україні, 570 днів вже пройшло , вакцинуватись треба кожних 6 місяців....Чисто математично - я не бачу як можна це зробити зі 100% населення
Вы же у нас великий, я бы даже сказал - гениальный математик и аналитик.
Как Вы умудрились насчитать 570 дней с начала вакцинации
?
Или когда надо/хочется можно забыть даже арифметику?
вколото 6 млрд вакцин..що для 7,8 млрд населення (тобто 15-20 млрд вакцинувань)-що слону дробина
6 млрд вакцин = 3 млрд полностью вакцинированных людей - 40% населения (реально 35% полностью вакцинировнных + 12% одной дозой). Хороша "дробина".
Одесса плохо влияет на знание даже арифметики.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 09:48
budivelnik написав:
Цікаво
Фашисти заганяючи в гетто євреїв з обовязковим носінням нашитої жовтої зірки Давида(сертифікат про вакцинацію
у нашому варіанті)...Змушували
євреїв переселятись в концтабори чи Створювали умови
для переселення в концтабори?
ПС
У світі все повторюється..головне вчасно розгледіти до чого йдеться.
Модераторы, простите, но за такой пост человека иначе, чем мудаком
, назвать не могу.
"Створювали умови" - теперь это так называется?. Будивельник оказывается не социал
- фашист, а просто наци
.
Всё, бан окончательный.
У человека на почве непризнания его гениальности совсем крыша съехала.
P.s. Твои, будивельник, дед или отец в айнзацгруппе не служили? Не "створювали умови" для "переселения" в концлагеря?
Ты сам-то не успел, поздно родился.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 09 жов, 2021 09:56, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 09:49
Я прагматик
Часто приймаю рішення
90% прийнятих рішень - виявляються не вірними..
Як так виходить , що маючи тільки одне правильне рішення на десять не правильних...я обігнав 95% населення?
А відповід проста
Приймаючи рішення - я малюю графік проміжних значень, виконання якого приведе мене до правильного вірного результату...
Потім виконуючи рішення, ще задовго до середини графіку-я бачу наскільки реально чи не реально його виконати...Якщо ймовірність позитивного результату падає нижче 30%..я просто фіксую збитки і закриваю це рішення не витрачаючи сил і ресурсів на збитковий варіант.
Тепер в порівнянні з вакцинацією
Прийнято рішення вакцинації 100%...Я б йому бурно аплодував,якби воно було поділене на три частини
спочатку 60+
потім дивимось чи змінився відсотково/віковий стан смертей( грубо чи зменшився середній вік смерті, або чи зменшилась в загальній кількості смертей частка групи 60+)..і після цього приймав наступні рішенні , наприклад про потребу вакцинувати групу 40-60
Мені в облом для засліплених страхом працювати..але
Є розбивка по смертям у вікових групах від ковіду подобово..
Просто порівняйте зміни які відбулись(або не відбулись) у цих вікових групах
до початку масової вакцинації
при досягненні 20% провакцинованих
при досягненні 60% провакцинованих
Як наростаючим так і окремо ...
Скажу зразу
Я цього не робив..але там можуть бути як цікаві цифри для вакцинаторів(наприклад падіння смертей у % в порівнянні з загальною кількість) після того як в старших групах проведене вакцинація..
Або булочка з маслом для антивакцинаторів
Як було 82% смертей..так і залишилось після вакцинування в групі 60+...
Для Англії чи Ізраїлю чи тієї ж Швеції - це можливо,адже там великі обєми вакцинованих, тому вплив вакцинаці буде видно неозброєним оком...
Але якщо не буде видно - це зажене останній цвях в теорії поголовного вакцинування.
То як
Хто перший ризикне перевірити? Даю добу..після чого сам порахую, але тоді чур не вякати що я не так зробив і не туди вписав...
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