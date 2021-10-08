Hotab написав:budivelnik, вы действительно не понимаете разницы "змусыты" и "создать условия, при которых проще вакцинироваться, чем сопротивляться"?? Вас никто и сейчас не змушує. Вылавливают , держат руками втроём и колют?? Вас просто всюду не пускают (может быть так будет) : бары , рестораны, развлечения и т.д. Еду и лекарства вам разрешают в любом случае. Что из названного мной можно не дать пенсу?? Рестораны?? Аквапарки? Не пускать на работу?? Как его заставить?
З.Ы Ваша любимая Германия весной ограничивала жёстко. В магаз только со свежим тестом. Один раз в неделю он был бесплатно, надо чаще - плати. Вы хотите таких ограничений у нас?? Они будут, если не тестироваться. У них их нет уже , потому что они протестироваль.
Про шведы слышали шутку? С началом ковид правительство потребовало от своего населения держать дистанцию 2 метра , но шведы продолжали держать 6м. ))
У відповідь постійна демонстрація абсолютного нерозуміння та повного несприятливих даного виразу. За допомогою саме отакого демагогічного гіперперекручування в примус. Да ще й батогом. Тобто примітивна пряма підміна предмету.
budivelnik написав:В мене питання Обмеження в пересуванні - примус чи створення умов Заборона працювати - примус чи створення умов Далі продовжувати?
Тому панове маніпулятори, якщо у вас від страху ум за разум заскочив - то не проектуйте це на інших.
От тільки ви забули: 1. В умовах пандемії, хвилі поширення хвороби, що має вплив на медсистему та тещо. 2. Обмеження пересування часткове, а не всюди. 3. Заборона праці в держустановах, а не будь де.
Тобто за такими обставинами це не примус, а створення несприятливих умов. Але Хотаб вів мову здебільшого саме про створення сприятливих умов для вакцінації -- щоб такі, як ви, усякі несінитниці похилим у вуха не лили. Не створювали несприятливих умов)) На тлі, коли влада та медики пояснюють позитив та необхідність вакціації населення. Створюють сприятливі умови.
Предлагаю администрации форума в дополнение к медалям "Гуру", "Мудрец", "Наставник" ввести новую медаль - "Жалобщик" (или по-другому, но близкое по смыслу) и так же как и существующими, еженедельно награждать ею борющихся за "чистоту" сайта, т.е. тех, кто отправил не менее 7 жалоб за неделю, ведь надо поощрять форумчан, у кого девиз "Ни дня без жалобы!", Медаль ярко-красного цвета, чтобы сразу бросалась в глаза. Ну и, соответственно, почетное звание "Жалобщик 20хх года" в конце декабря.
Ще раз Сприятливі умови=пряники...даємо премії, покращуємо умови праці, вручаємо грамоти , даємо перференції(як для військових США-прослужив - полегшення вступу у ВУЗ) Примус= забороняємо ....виходити на роботу, погіршуємо умови проживання(маски) , закриваємо місця розваг, закриваємо виробництва( залишаючи працівників без доходу і компенсуючи власникам 8000 грн...), обмежуємо пересування як за кордон так і всередині Держави, змушуємо носити маски навіть тих, кому вони не потрібні...грубо прирівнюємо життя всіх до життя ЗЕКів...там також телефон не можна і закурити не всюди...
Тому Ви ніяк не зрозумієте У вас в голові каша і ви все що вам подобається(навіть якщо це примус) називаєте створенням сприятливих умов Все що не подобається - називаєте примусом...
Читаю тут, периодически пишу редко очень.Констатирую. что Горячий Аб и единомышленники размазали ковидиотов и антиваксов, утоптали и ушатали некуда.Позорище упоротым, которые ещё и пытаются вумными выглядеть.Давите их дальше, уважаемые коллеги, чтобы по всей стране их меньше осталось, чтобы вирус их также выкосил.
Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna. Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Ісландії. Нагадаємо, раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.
Почему-то вспомнился массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза… Причем в обоих случаях (по Астразенеке и по Модерне) сначала утверждали, что эти побочки очень редко встречаются и они совсем не страшные.
Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.
Хроника приближения к 50. За последние 7 дней 1682 смерти, т.е. среднесуточное среднее 240 смертей (на вчера 1635 и 234). В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,54 смерти. В расчёте на более реальные 35 млн получим 6,87 смерти на 1 млн.