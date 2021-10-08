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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3884388538863887>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:08

  Hotab написав:budivelnik, вы действительно не понимаете разницы "змусыты" и "создать условия, при которых проще вакцинироваться, чем сопротивляться"??
Вас никто и сейчас не змушує. Вылавливают , держат руками втроём и колют??
Вас просто всюду не пускают (может быть так будет) : бары , рестораны, развлечения и т.д. Еду и лекарства вам разрешают в любом случае.
Что из названного мной можно не дать пенсу?? Рестораны?? Аквапарки? Не пускать на работу?? Как его заставить?

З.Ы Ваша любимая Германия весной ограничивала жёстко. В магаз только со свежим тестом. Один раз в неделю он был бесплатно, надо чаще - плати. Вы хотите таких ограничений у нас?? Они будут, если не тестироваться. У них их нет уже , потому что они протестироваль.


Про шведы слышали шутку? С началом ковид правительство потребовало от своего населения держать дистанцию 2 метра , но шведы продолжали держать 6м.
))

)
Дане поняття (*створення умов* - сприятливих умов) розтулмачувалось будівельнику мною роками...

У відповідь постійна демонстрація абсолютного нерозуміння та повного несприятливих даного виразу.
За допомогою саме отакого демагогічного гіперперекручування в примус. Да ще й батогом.
Тобто примітивна пряма підміна предмету.

І як не поясняй...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:30

  budivelnik написав:В мене питання
Обмеження в пересуванні - примус чи створення умов
Заборона працювати - примус чи створення умов
Далі продовжувати?

Тому
панове маніпулятори, якщо у вас від страху ум за разум заскочив - то не проектуйте це на інших.

От тільки ви забули:
1. В умовах пандемії, хвилі поширення хвороби, що має вплив на медсистему та тещо.
2. Обмеження пересування часткове, а не всюди.
3. Заборона праці в держустановах, а не будь де.

Тобто за такими обставинами це не примус, а створення несприятливих умов.
Але Хотаб вів мову здебільшого саме про створення сприятливих умов для вакцінації -- щоб такі, як ви, усякі несінитниці похилим у вуха не лили. Не створювали несприятливих умов))
На тлі, коли влада та медики пояснюють позитив та необхідність вакціації населення. Створюють сприятливі умови.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:33

Предлагаю администрации форума в дополнение к медалям "Гуру", "Мудрец", "Наставник" ввести новую медаль - "Жалобщик" (или по-другому, но близкое по смыслу) и так же как и существующими, еженедельно награждать ею борющихся за "чистоту" сайта, т.е. тех, кто отправил не менее 7 жалоб за неделю, ведь надо поощрять форумчан, у кого девиз "Ни дня без жалобы!", Медаль ярко-красного цвета, чтобы сразу бросалась в глаза. Ну и, соответственно, почетное звание "Жалобщик 20хх года" в конце декабря.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:38

Украина остается в списке "зеленых стран" из которых разрешен въезд в Евросоюз. Уточним, что в обновленном списке, кроме нашей страны также присутствуют:

Австралия, Бахрейн, Канада,Чили,Иордания,Кувейт,Новая Зеландия,Катар,Руанда,Саудовская Аравия,Сингапур,Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты,Уругвай,Китай.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:41

Будівельник
Гейтс на цих сторінках?!))
Навіщо?

Читайте його у мережі.
Там він пояснює таким, як ви, що треба робити щеплення.
Сам зробив щеплення, донька вакцінувалася.

Посилання на Шмигаля й овсім незрозумілі. Бо саме він просуває вакцінацію, обмеження під час чергової хвилі.

Тобто читайте самі тих, в кого за вашою думкою рівень повище))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:43

Ще раз
Сприятливі умови=пряники...даємо премії, покращуємо умови праці, вручаємо грамоти , даємо перференції(як для військових США-прослужив - полегшення вступу у ВУЗ)
Примус= забороняємо ....виходити на роботу, погіршуємо умови проживання(маски) , закриваємо місця розваг, закриваємо виробництва( залишаючи працівників без доходу і компенсуючи власникам 8000 грн...), обмежуємо пересування як за кордон так і всередині Держави, змушуємо носити маски навіть тих, кому вони не потрібні...грубо прирівнюємо життя всіх до життя ЗЕКів...там також телефон не можна і закурити не всюди...

Тому
Ви ніяк не зрозумієте
У вас в голові каша і ви все що вам подобається(навіть якщо це примус) називаєте створенням сприятливих умов
Все що не подобається - називаєте примусом...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:45

Читаю тут, периодически пишу редко очень.Констатирую. что Горячий Аб и единомышленники размазали ковидиотов и антиваксов, утоптали и ушатали некуда.Позорище упоротым, которые ещё и пытаются вумными выглядеть.Давите их дальше, уважаемые коллеги, чтобы по всей стране их меньше осталось, чтобы вирус их также выкосил.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:45

Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna.
Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Ісландії.
Нагадаємо, раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.

Почему-то вспомнился массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза… :roll:
Причем в обоих случаях (по Астразенеке и по Модерне) сначала утверждали, что эти побочки очень редко встречаются и они совсем не страшные.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:46

Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 10:54

Хроника приближения к 50. :)
За последние 7 дней 1682 смерти, т.е. среднесуточное среднее 240 смертей (на вчера 1635 и 234).
В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,54 смерти.
В расчёте на более реальные 35 млн получим 6,87 смерти на 1 млн.
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