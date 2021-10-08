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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3884388538863887> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 10:08 Hotab написав: budivelnik, вы действительно не понимаете разницы "змусыты" и "создать условия, при которых проще вакцинироваться, чем сопротивляться"??

Вас никто и сейчас не змушує. Вылавливают , держат руками втроём и колют??

Вас просто всюду не пускают (может быть так будет) : бары , рестораны, развлечения и т.д. Еду и лекарства вам разрешают в любом случае.

Что из названного мной можно не дать пенсу?? Рестораны?? Аквапарки? Не пускать на работу?? Как его заставить?



З.Ы Ваша любимая Германия весной ограничивала жёстко. В магаз только со свежим тестом. Один раз в неделю он был бесплатно, надо чаще - плати. Вы хотите таких ограничений у нас?? Они будут, если не тестироваться. У них их нет уже , потому что они протестироваль.





Про шведы слышали шутку? С началом ковид правительство потребовало от своего населения держать дистанцию 2 метра , но шведы продолжали держать 6м.

)) , вы действительно не понимаете разницы "змусыты" и "создать условия, при которых проще вакцинироваться, чем сопротивляться"??Вас никто и сейчас не змушує. Вылавливают , держат руками втроём и колют??Вас просто всюду не пускают (может быть так будет) : бары , рестораны, развлечения и т.д. Еду и лекарства вам разрешают в любом случае.Что из названного мной можно не дать пенсу?? Рестораны?? Аквапарки? Не пускать на работу?? Как его заставить?З.Ы Ваша любимая Германия весной ограничивала жёстко. В магаз только со свежим тестом. Один раз в неделю он был бесплатно, надо чаще - плати. Вы хотите таких ограничений у нас?? Они будут, если не тестироваться. У них их нет уже , потому что они протестироваль.Про шведы слышали шутку? С началом ковид правительство потребовало от своего населения держать дистанцию 2 метра , но шведы продолжали держать 6м.))

)

Дане поняття (*створення умов* - сприятливих умов) розтулмачувалось будівельнику мною роками...



У відповідь постійна демонстрація абсолютного нерозуміння та повного несприятливих даного виразу.

За допомогою саме отакого демагогічного гіперперекручування в примус. Да ще й батогом.

Тобто примітивна пряма підміна предмету.



І як не поясняй... Дане поняття (*створення умов* - сприятливих умов) розтулмачувалось будівельнику мною роками...У відповідь постійна демонстрація абсолютного нерозуміння та повного несприятливих даного виразу.За допомогою саме отакого демагогічного гіперперекручування в примус. Да ще й батогом.Тобто примітивна пряма підміна предмету.І як не поясняй... detroytred

Повідомлень: 24633 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2021 раз. Подякували: 3222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:30 budivelnik написав: В мене питання

Обмеження в пересуванні - примус чи створення умов

Заборона працювати - примус чи створення умов

Далі продовжувати?



Тому

панове маніпулятори, якщо у вас від страху ум за разум заскочив - то не проектуйте це на інших. В мене питанняОбмеження в пересуванні - примус чи створення умовЗаборона працювати - примус чи створення умовДалі продовжувати?Томупанове маніпулятори, якщо у вас від страху ум за разум заскочив - то не проектуйте це на інших.

От тільки ви забули:

1. В умовах пандемії, хвилі поширення хвороби, що має вплив на медсистему та тещо.

2. Обмеження пересування часткове, а не всюди.

3. Заборона праці в держустановах, а не будь де.



Тобто за такими обставинами це не примус, а створення несприятливих умов.

Але Хотаб вів мову здебільшого саме про створення сприятливих умов для вакцінації -- щоб такі, як ви, усякі несінитниці похилим у вуха не лили. Не створювали несприятливих умов))

На тлі, коли влада та медики пояснюють позитив та необхідність вакціації населення. Створюють сприятливі умови. От тільки ви забули:1. В умовах пандемії, хвилі поширення хвороби, що має вплив на медсистему та тещо.2. Обмеження пересування часткове, а не всюди.3. Заборона праці в держустановах, а не будь де.Тобто за такими обставинами це не примус, а створення несприятливих умов.Але Хотаб вів мову здебільшого саме про створення сприятливих умов для вакцінації -- щоб такі, як ви, усякі несінитниці похилим у вуха не лили. Не створювали несприятливих умов))На тлі, коли влада та медики пояснюють позитив та необхідність вакціації населення. Створюють сприятливі умови. detroytred

Повідомлень: 24633 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2021 раз. Подякували: 3222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:33 Предлагаю администрации форума в дополнение к медалям "Гуру", "Мудрец", "Наставник" ввести новую медаль - "Жалобщик" (или по-другому, но близкое по смыслу) и так же как и существующими, еженедельно награждать ею борющихся за "чистоту" сайта, т.е. тех, кто отправил не менее 7 жалоб за неделю, ведь надо поощрять форумчан, у кого девиз "Ни дня без жалобы!", Медаль ярко-красного цвета , чтобы сразу бросалась в глаза. Ну и, соответственно, почетное звание "Жалобщик 20хх года" в конце декабря. yanyura Повідомлень: 6215 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1947 раз. Подякували: 1426 раз. Попередження: 1 Профіль 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:38 Украина остается в списке "зеленых стран" из которых разрешен въезд в Евросоюз. Уточним, что в обновленном списке, кроме нашей страны также присутствуют:



Австралия, Бахрейн, Канада,Чили,Иордания,Кувейт,Новая Зеландия,Катар,Руанда,Саудовская Аравия,Сингапур,Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты,Уругвай,Китай. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15390 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8484 раз. Подякували: 4104 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:41 Будівельник

Гейтс на цих сторінках?!))

Навіщо?



Читайте його у мережі.

Там він пояснює таким, як ви, що треба робити щеплення.

Сам зробив щеплення, донька вакцінувалася.



Посилання на Шмигаля й овсім незрозумілі. Бо саме він просуває вакцінацію, обмеження під час чергової хвилі.



Тобто читайте самі тих, в кого за вашою думкою рівень повище)) detroytred

Повідомлень: 24633 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2021 раз. Подякували: 3222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:43 Ще раз

Сприятливі умови=пряники...даємо премії, покращуємо умови праці, вручаємо грамоти , даємо перференції(як для військових США-прослужив - полегшення вступу у ВУЗ)

Примус= забороняємо ....виходити на роботу, погіршуємо умови проживання(маски) , закриваємо місця розваг, закриваємо виробництва( залишаючи працівників без доходу і компенсуючи власникам 8000 грн...), обмежуємо пересування як за кордон так і всередині Держави, змушуємо носити маски навіть тих, кому вони не потрібні...грубо прирівнюємо життя всіх до життя ЗЕКів...там також телефон не можна і закурити не всюди...



Тому

Ви ніяк не зрозумієте

У вас в голові каша і ви все що вам подобається(навіть якщо це примус) називаєте створенням сприятливих умов

Все що не подобається - називаєте примусом... budivelnik

Повідомлень: 25118 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:45 Читаю тут, периодически пишу редко очень.Констатирую. что Горячий Аб и единомышленники размазали ковидиотов и антиваксов, утоптали и ушатали некуда.Позорище упоротым, которые ещё и пытаются вумными выглядеть.Давите их дальше, уважаемые коллеги, чтобы по всей стране их меньше осталось, чтобы вирус их также выкосил. Кучинелли

Повідомлень: 834 З нами з: 30.11.17 Подякував: 142 раз. Подякували: 253 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:45

Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Ісландії.

Нагадаємо, раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.



Почему-то вспомнился массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза…

Причем в обоих случаях (по Астразенеке и по Модерне) сначала утверждали, что эти побочки очень редко встречаются и они совсем не страшные. Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna.Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Ісландії.Нагадаємо, раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.Почему-то вспомнился массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза…Причем в обоих случаях (по Астразенеке и по Модерне) сначала утверждали, что эти побочки очень редко встречаются и они совсем не страшные. fler

Повідомлень: 2141 З нами з: 07.08.09 Подякував: 641 раз. Подякували: 797 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:46 Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла. fler

Повідомлень: 2141 З нами з: 07.08.09 Подякував: 641 раз. Подякували: 797 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 10:54

За последние 7 дней 1682 смерти, т.е. среднесуточное среднее 240 смертей (на вчера 1635 и 234).

В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,54 смерти.

В расчёте на более реальные 35 млн получим 6,87 смерти на 1 млн. Хроника приближения к 50.За последние 7 дней 1682 смерти, т.е. среднесуточное среднее 240 смертей (на вчера 1635 и 234).В расчёте на 1 млн (при численности по ворлдметру 43,4 млн) получаем 5,54 смерти.В расчёте на более реальные 35 млн получим 6,87 смерти на 1 млн. ЛАД 2 Повідомлень: 19865 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4500 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3884388538863887> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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