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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 11:07
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:09
Libo написав: Binimovich написав:
Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,
август 2020 - 157 тыс. человек,
август 2021 - 208 тыс. человек.
Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.
Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:11
budivelnik написав:
Ще раз
Сприятливі умови=пряники...даємо премії, покращуємо умови праці, вручаємо грамоти , даємо перференції(як для військових США-прослужив - полегшення вступу у ВУЗ)
Примус= забороняємо ....виходити на роботу, погіршуємо умови проживання(маски) , закриваємо місця розваг, закриваємо виробництва( залишаючи працівників без доходу і компенсуючи власникам 8000 грн...), обмежуємо пересування як за кордон так і всередині Держави, змушуємо носити маски навіть тих, кому вони не потрібні...грубо прирівнюємо життя всіх до життя ЗЕКів...там також телефон не можна і закурити не всюди...
Тому
Ви ніяк не зрозумієте
У вас в голові каша і ви все що вам подобається(навіть якщо це примус) називаєте створенням сприятливих умов
Все що не подобається - називаєте примусом...
Є:
1. Створення сприятливих умов.
2. Переконання.
3. Створення несприятливих умов.
4. Саме примушення.
Коли не було чергової хвилі влада займалася переконанням.
В умовах хвилі переходить до створення несприятливих умов.
Про примус вакцінації поки ще мова навіть не йде!
Саме це вам намагаються пояснити опоненти.
Ви чомусь гіперболізуєте.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:15
Libo написав: Binimovich написав:
Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,
август 2020 - 157 тыс. человек,
август 2021 - 208 тыс. человек.
Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.
Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
Продолжаю тему.
Проф. Преображенский в Твиттере :
Росстат: убыль населения за 8 месяцев 2021 составила 596 тыс. человек. В 2020-м убыль была 688 тыс. То есть за 20 последних месяцев население уменьшилось на 1,3 млн. человек. Мы не строим города-миллионники. Мы их теряем.
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Binimovich
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:27
fler написав:
Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.
Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить
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Додано: Суб 09 жов, 2021 11:28
ЛАД написав:
Теперь пару слов о вашем докторе медицинских наук Андрее Волянском
.
По Вашей ссылке читаем:
Вы являетесь консультантом этого проекта по производству китайской вакцины в Харькове?
В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.
Заинтересованное в чем? В продвижении китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, и этим подыгрывает антиваксам?
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