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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3884388538863887 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 11:07 alea jacta est Igneus Повідомлень: 1119 З нами з: 29.08.18 Подякував: 639 раз. Подякували: 529 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:09 Libo написав: Binimovich написав: Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,

август 2020 - 157 тыс. человек,

август 2021 - 208 тыс. человек.

Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день. Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,август 2020 - 157 тыс. человек,август 2021 - 208 тыс. человек.Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.



Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.

Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.

а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G Ромасик Повідомлень: 3143 З нами з: 30.03.15 Подякував: 643 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:11 budivelnik написав: Ще раз

Сприятливі умови=пряники...даємо премії, покращуємо умови праці, вручаємо грамоти , даємо перференції(як для військових США-прослужив - полегшення вступу у ВУЗ)

Примус= забороняємо ....виходити на роботу, погіршуємо умови проживання(маски) , закриваємо місця розваг, закриваємо виробництва( залишаючи працівників без доходу і компенсуючи власникам 8000 грн...), обмежуємо пересування як за кордон так і всередині Держави, змушуємо носити маски навіть тих, кому вони не потрібні...грубо прирівнюємо життя всіх до життя ЗЕКів...там також телефон не можна і закурити не всюди...



Тому

Ви ніяк не зрозумієте

У вас в голові каша і ви все що вам подобається(навіть якщо це примус) називаєте створенням сприятливих умов

Все що не подобається - називаєте примусом... Ще разСприятливі умови=пряники...даємо премії, покращуємо умови праці, вручаємо грамоти , даємо перференції(як для військових США-прослужив - полегшення вступу у ВУЗ)Примус= забороняємо ....виходити на роботу, погіршуємо умови проживання(маски) , закриваємо місця розваг, закриваємо виробництва( залишаючи працівників без доходу і компенсуючи власникам 8000 грн...), обмежуємо пересування як за кордон так і всередині Держави, змушуємо носити маски навіть тих, кому вони не потрібні...грубо прирівнюємо життя всіх до життя ЗЕКів...там також телефон не можна і закурити не всюди...ТомуВи ніяк не зрозумієтеУ вас в голові каша і ви все що вам подобається(навіть якщо це примус) називаєте створенням сприятливих умовВсе що не подобається - називаєте примусом...

Є:

1. Створення сприятливих умов.

2. Переконання.

3. Створення несприятливих умов.

4. Саме примушення.



Коли не було чергової хвилі влада займалася переконанням.

В умовах хвилі переходить до створення несприятливих умов.



Про примус вакцінації поки ще мова навіть не йде!

Саме це вам намагаються пояснити опоненти.

Ви чомусь гіперболізуєте. Є:1. Створення сприятливих умов.2. Переконання.3. Створення несприятливих умов.4. Саме примушення.Коли не було чергової хвилі влада займалася переконанням.В умовах хвилі переходить до створення несприятливих умов.Про примус вакцінації поки ще мова навіть не йде!Саме це вам намагаються пояснити опоненти.Ви чомусь гіперболізуєте. detroytred

Повідомлень: 24633 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2021 раз. Подякували: 3222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:15 Re: Эпидемия коронавируса в мире Libo написав: Binimovich написав: Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,

август 2020 - 157 тыс. человек,

август 2021 - 208 тыс. человек.

Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день. Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,август 2020 - 157 тыс. человек,август 2021 - 208 тыс. человек.Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.



Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.

Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла. Продолжаю тему.

Проф. Преображенский в Твиттере :



Росстат: убыль населения за 8 месяцев 2021 составила 596 тыс. человек. В 2020-м убыль была 688 тыс. То есть за 20 последних месяцев население уменьшилось на 1,3 млн. человек. Мы не строим города-миллионники. Мы их теряем. Продолжаю тему.Проф. Преображенский в Твиттере :Росстат: убыль населения за 8 месяцев 2021 составила 596 тыс. человек. В 2020-м убыль была 688 тыс. То есть за 20 последних месяцев население уменьшилось на 1,3 млн. человек. Мы не строим города-миллионники. Мы их теряем. Binimovich Повідомлень: 4191 З нами з: 24.01.14 Подякував: 830 раз. Подякували: 650 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:27 fler написав: Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла. Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.

Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить stm

Повідомлень: 3120 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:28 ЛАД написав: Теперь пару слов о вашем докторе медицинских наук Андрее Волянском.

По Вашей ссылке читаем:

Вы являетесь консультантом этого проекта по производству китайской вакцины в Харькове?

В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.

Теперь пару словПо Вашей ссылке читаем:В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.

Заинтересованное в чем? В продвижении китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, и этим подыгрывает антиваксам? Заинтересованное в чем? В продвижении китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, и этим подыгрывает антиваксам? Ромасик Повідомлень: 3143 З нами з: 30.03.15 Подякував: 643 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3884388538863887 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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