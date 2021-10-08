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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3884388538863887

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:07

alea jacta est
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:09

  Libo написав:
  Binimovich написав:Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,
август 2020 - 157 тыс. человек,
август 2021 - 208 тыс. человек.
Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.


Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
:lol: :lol: :lol:

а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:11

  budivelnik написав:Ще раз
Сприятливі умови=пряники...даємо премії, покращуємо умови праці, вручаємо грамоти , даємо перференції(як для військових США-прослужив - полегшення вступу у ВУЗ)
Примус= забороняємо ....виходити на роботу, погіршуємо умови проживання(маски) , закриваємо місця розваг, закриваємо виробництва( залишаючи працівників без доходу і компенсуючи власникам 8000 грн...), обмежуємо пересування як за кордон так і всередині Держави, змушуємо носити маски навіть тих, кому вони не потрібні...грубо прирівнюємо життя всіх до життя ЗЕКів...там також телефон не можна і закурити не всюди...

Тому
Ви ніяк не зрозумієте
У вас в голові каша і ви все що вам подобається(навіть якщо це примус) називаєте створенням сприятливих умов
Все що не подобається - називаєте примусом...

Є:
1. Створення сприятливих умов.
2. Переконання.
3. Створення несприятливих умов.
4. Саме примушення.

Коли не було чергової хвилі влада займалася переконанням.
В умовах хвилі переходить до створення несприятливих умов.

Про примус вакцінації поки ще мова навіть не йде!
Саме це вам намагаються пояснити опоненти.
Ви чомусь гіперболізуєте.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Libo написав:
  Binimovich написав:Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,
август 2020 - 157 тыс. человек,
август 2021 - 208 тыс. человек.
Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.


Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
Продолжаю тему.
Проф. Преображенский в Твиттере :

Росстат: убыль населения за 8 месяцев 2021 составила 596 тыс. человек. В 2020-м убыль была 688 тыс. То есть за 20 последних месяцев население уменьшилось на 1,3 млн. человек. Мы не строим города-миллионники. Мы их теряем.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:27

  fler написав:Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.

Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить :)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:28

  ЛАД написав:Теперь пару слов о вашем докторе медицинских наук Андрее Волянском.
По Вашей ссылке читаем:
Вы являетесь консультантом этого проекта по производству китайской вакцины в Харькове?

В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.

Заинтересованное в чем? В продвижении китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, и этим подыгрывает антиваксам?
Ромасик
 
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