RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 388538863887388838893890>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:07

alea jacta est
Igneus
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 29.08.18
Подякував: 639 раз.
Подякували: 529 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:09

  Libo написав:
  Binimovich написав:Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,
август 2020 - 157 тыс. человек,
август 2021 - 208 тыс. человек.
Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.


Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
:lol: :lol: :lol:

а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G :lol:
Ромасик
 
Повідомлень: 3152
З нами з: 30.03.15
Подякував: 644 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:11

  budivelnik написав:Ще раз
Сприятливі умови=пряники...даємо премії, покращуємо умови праці, вручаємо грамоти , даємо перференції(як для військових США-прослужив - полегшення вступу у ВУЗ)
Примус= забороняємо ....виходити на роботу, погіршуємо умови проживання(маски) , закриваємо місця розваг, закриваємо виробництва( залишаючи працівників без доходу і компенсуючи власникам 8000 грн...), обмежуємо пересування як за кордон так і всередині Держави, змушуємо носити маски навіть тих, кому вони не потрібні...грубо прирівнюємо життя всіх до життя ЗЕКів...там також телефон не можна і закурити не всюди...

Тому
Ви ніяк не зрозумієте
У вас в голові каша і ви все що вам подобається(навіть якщо це примус) називаєте створенням сприятливих умов
Все що не подобається - називаєте примусом...

Є:
1. Створення сприятливих умов.
2. Переконання.
3. Створення несприятливих умов.
4. Саме примушення.

Коли не було чергової хвилі влада займалася переконанням.
В умовах хвилі переходить до створення несприятливих умов.

Про примус вакцінації поки ще мова навіть не йде!
Саме це вам намагаються пояснити опоненти.
Ви чомусь гіперболізуєте.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24633
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2021 раз.
Подякували: 3222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Libo написав:
  Binimovich написав:Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,
август 2020 - 157 тыс. человек,
август 2021 - 208 тыс. человек.
Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.


Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
Продолжаю тему.
Проф. Преображенский в Твиттере :

Росстат: убыль населения за 8 месяцев 2021 составила 596 тыс. человек. В 2020-м убыль была 688 тыс. То есть за 20 последних месяцев население уменьшилось на 1,3 млн. человек. Мы не строим города-миллионники. Мы их теряем.
Binimovich
 
Повідомлень: 4191
З нами з: 24.01.14
Подякував: 830 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:27

  fler написав:Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.

Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить :)
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3122
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:28

  ЛАД написав:Теперь пару слов о вашем докторе медицинских наук Андрее Волянском.
По Вашей ссылке читаем:
Вы являетесь консультантом этого проекта по производству китайской вакцины в Харькове?

В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.

Заинтересованное в чем? В продвижении китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, и этим подыгрывает антиваксам?
Ромасик
 
Повідомлень: 3152
З нами з: 30.03.15
Подякував: 644 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:33

  Igneus написав:alea jacta est

Подумали бы вы, дядя, зачем оно вам. Не лежит душа к форуму, все не нравится, через одного посты раздражительны настолько, что приходится жаловаться. Чего его сидеть тут?? Какая цель??
Если звучит что-то оскорбительное для кого-то ,он сам решит,ему ответить тем же, или пожаловаться. Вам то какое дело??
Сборище адвокатов не может защищать чужие ущемленные права,если это не их права, а наш Igneus борется с , как ему кажется,оскорблениями других форумчан.
Модераторам куча работы опять таки.
А если такой жалобщик заведется в "политичке" или "КРЖН".. Там бесконечные тролинги и оскорбления, но всех устраивает. А у нас тут завелся нытик.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4964
З нами з: 15.02.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:36

  fler написав:Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna.
Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Ісландії.
Нагадаємо, раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.

Почему-то вспомнился массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза… :roll:
Причем в обоих случаях (по Астразенеке и по Модерне) сначала утверждали, что эти побочки очень редко встречаются и они совсем не страшные.

Это утверждают и сейчас. И в общем справедливо.
В Исландии приостановили применение препарата компании Moderna для вакцинации от коронавируса COVID-19. Такой шаг был принят из-за того, что ранее от использования препарата для подростков отказались в Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления здравоохранения Исландии. Там отметили, что в стране есть достаточное количество препарата компании Pfizer/BioNTech, поэтому главный эпидемиолог рекомендовал отказаться от вакцины Moderna.

"Поскольку в Исландии имеется достаточное количество вакцины Pfizer как для ревакцинации, так и для первичной вакцинации тех, кто еще не был вакцинирован, эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", – сказано в сообщении.

Как уточняется в сообщении, такое решение связано с возросшим числом случаев миокардита и перикардита после вакцинации препаратом Moderna. Как ранее сообщало издание Reuters, об этом говорится в результатах неопубликованного исследования Шведского агентства здравоохранения. Ученые выяснили, что препарат может вызывать редкие побочные эффекты для сердечно-сосудистой системы. В частности, речь идет о миокардите и перикардите.

По этой причине в Дании, Швеции и Норвегии не будут использовать вакцину компании Moderna для тех, кто родился в 1991 году и позже.
....

https://covid.obozrevatel.com/islandiya-prisoedinilas-k-massovomu-otkazu-ot-covid-vaktsinyi-moderna-nazvana-prichina.htm
От АстраЗенеки не отказались, а тоже приостановили применение. Позже большинство приостановивших возобновили использование. Некоторые страны с ограничениями.
Вакцина против коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca на 74% защищает от симптоматического течения болезни. В то же время для пожилых людей ее эффективность еще выше.

Такие результаты показала третья фаза клинических исследований этого препарата, сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Результаты опубликованы в авторитетном научном издании The New England Journal of Medicine.

Известно, что исследование вакцины провели с участием 32 451 человека в США, Чили и Перу. Среди этих лиц треть получила две прививки AstraZeneca с интервалом в 28 дней, а остальные – плацебо.

В итоге выяснилось, что в целом вакцина защищает от симптоматического течения коронавируса на 74%. В случае с людьми старше 65 лет иммунизация AstraZeneca эффективна на 83,5%.

Для людей старше 65 лет вакцина AstraZeneca эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 83,5%
Также прививки этим препаратом показали 94,2% эффективности в предотвращении госпитализации человека в случае заражения COVID-19, и почти на 100% – попадания пациента в реанимацию.

https://covid.obozrevatel.com/vaktsina-astrazeneca-proshla-tretyu-fazu-klinicheskih-issledovanij-obnarodovanyi-dannyie-ob-effektivnosti.htm
Результаты третьей фазы клинических исследований вакцины AstraZeneca можете посмотреть здесь - https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2105290?fbclid=IwAR0OoYAkJBjuqxemIJpsW-UVTQefMZz8QEcce6Vuc9dpdxrXWsL0YCOiorU
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19873
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4860 раз.
Подякували: 4500 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой,

Кто эти "мы все"??

Киты ею ширнулись и первые вернулись к нормальной жизни.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4964
З нами з: 15.02.09
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:44

Украина на 7 месте в мире по количеству новых случаев Covid-19, сообщает Минздрав со ссылкой на статистические данные Worldmeters

Среди стран Европы Украина оказалась на четвертом месте (впереди - Великобритания, Россия и Германия)

Также Украина на 6 месте среди стран мира по количеству новых летальных случаев от Covid-19 и на 3 - среди европейских стран.


Зображення

Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15392
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8486 раз.
Подякували: 4105 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 388538863887388838893890>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ромасик і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7771 9723095
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
О.Bank (652)
09.10.2021 12:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.