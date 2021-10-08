Binimovich написав:Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек, август 2020 - 157 тыс. человек, август 2021 - 208 тыс. человек. Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.
Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G
budivelnik написав:Ще раз Сприятливі умови=пряники...даємо премії, покращуємо умови праці, вручаємо грамоти , даємо перференції(як для військових США-прослужив - полегшення вступу у ВУЗ) Примус= забороняємо ....виходити на роботу, погіршуємо умови проживання(маски) , закриваємо місця розваг, закриваємо виробництва( залишаючи працівників без доходу і компенсуючи власникам 8000 грн...), обмежуємо пересування як за кордон так і всередині Держави, змушуємо носити маски навіть тих, кому вони не потрібні...грубо прирівнюємо життя всіх до життя ЗЕКів...там також телефон не можна і закурити не всюди...
Тому Ви ніяк не зрозумієте У вас в голові каша і ви все що вам подобається(навіть якщо це примус) називаєте створенням сприятливих умов Все що не подобається - називаєте примусом...
Є: 1. Створення сприятливих умов. 2. Переконання. 3. Створення несприятливих умов. 4. Саме примушення.
Коли не було чергової хвилі влада займалася переконанням. В умовах хвилі переходить до створення несприятливих умов.
Про примус вакцінації поки ще мова навіть не йде! Саме це вам намагаються пояснити опоненти. Ви чомусь гіперболізуєте.
Binimovich написав:Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек, август 2020 - 157 тыс. человек, август 2021 - 208 тыс. человек. Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.
Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
Продолжаю тему. Проф. Преображенский в Твиттере :
Росстат: убыль населения за 8 месяцев 2021 составила 596 тыс. человек. В 2020-м убыль была 688 тыс. То есть за 20 последних месяцев население уменьшилось на 1,3 млн. человек. Мы не строим города-миллионники. Мы их теряем.
fler написав:Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.
Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить
Подумали бы вы, дядя, зачем оно вам. Не лежит душа к форуму, все не нравится, через одного посты раздражительны настолько, что приходится жаловаться. Чего его сидеть тут?? Какая цель?? Если звучит что-то оскорбительное для кого-то ,он сам решит,ему ответить тем же, или пожаловаться. Вам то какое дело?? Сборище адвокатов не может защищать чужие ущемленные права,если это не их права, а наш Igneus борется с , как ему кажется,оскорблениями других форумчан. Модераторам куча работы опять таки. А если такой жалобщик заведется в "политичке" или "КРЖН".. Там бесконечные тролинги и оскорбления, но всех устраивает. А у нас тут завелся нытик.
fler написав:Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna. Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Ісландії. Нагадаємо, раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.
Почему-то вспомнился массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза… Причем в обоих случаях (по Астразенеке и по Модерне) сначала утверждали, что эти побочки очень редко встречаются и они совсем не страшные.
Это утверждают и сейчас. И в общем справедливо.
В Исландии приостановили применение препарата компании Moderna для вакцинации от коронавируса COVID-19. Такой шаг был принят из-за того, что ранее от использования препарата для подростков отказались в Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления здравоохранения Исландии. Там отметили, что в стране есть достаточное количество препарата компании Pfizer/BioNTech, поэтому главный эпидемиолог рекомендовал отказаться от вакцины Moderna.
"Поскольку в Исландии имеется достаточное количество вакцины Pfizer как для ревакцинации, так и для первичной вакцинации тех, кто еще не был вакцинирован, эпидемиолог решил не использовать вакцину Moderna в Исландии", – сказано в сообщении.
Как уточняется в сообщении, такое решение связано с возросшим числом случаев миокардита и перикардита после вакцинации препаратом Moderna. Как ранее сообщало издание Reuters, об этом говорится в результатах неопубликованного исследования Шведского агентства здравоохранения. Ученые выяснили, что препарат может вызывать редкие побочные эффекты для сердечно-сосудистой системы. В частности, речь идет о миокардите и перикардите.
По этой причине в Дании, Швеции и Норвегии не будут использовать вакцину компании Moderna для тех, кто родился в 1991 году и позже. ....
Вакцина против коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca на 74% защищает от симптоматического течения болезни. В то же время для пожилых людей ее эффективность еще выше.
Такие результаты показала третья фаза клинических исследований этого препарата, сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Результаты опубликованы в авторитетном научном издании The New England Journal of Medicine.
Известно, что исследование вакцины провели с участием 32 451 человека в США, Чили и Перу. Среди этих лиц треть получила две прививки AstraZeneca с интервалом в 28 дней, а остальные – плацебо.
В итоге выяснилось, что в целом вакцина защищает от симптоматического течения коронавируса на 74%. В случае с людьми старше 65 лет иммунизация AstraZeneca эффективна на 83,5%.
Для людей старше 65 лет вакцина AstraZeneca эффективна в предотвращении симптоматического COVID-19 на 83,5% Также прививки этим препаратом показали 94,2% эффективности в предотвращении госпитализации человека в случае заражения COVID-19, и почти на 100% – попадания пациента в реанимацию.