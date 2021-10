Вакцина против коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca на 74% защищает от симптоматического течения болезни. В то же время для пожилых людей ее эффективность еще выше.



Такие результаты показала третья фаза клинических исследований этого препарата, сообщил в Facebook главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Результаты опубликованы в авторитетном научном издании The New England Journal of Medicine.



Известно, что исследование вакцины провели с участием 32 451 человека в США, Чили и Перу. Среди этих лиц треть получила две прививки AstraZeneca с интервалом в 28 дней, а остальные – плацебо.



В итоге выяснилось, что в целом вакцина защищает от симптоматического течения коронавируса на 74%. В случае с людьми старше 65 лет иммунизация AstraZeneca эффективна на 83,5%.



Также прививки этим препаратом показали 94,2% эффективности в предотвращении госпитализации человека в случае заражения COVID-19, и почти на 100% – попадания пациента в реанимацию.