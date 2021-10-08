fler написав:

сначала утверждали, что эти побочки очень редко встречаются и они совсем не страшные.

Ісландія призупинила проведення щеплень від коронавірусної хвороби COVID-19 вакциною Moderna.Причиною ухвалення такого рішення стало зростання кількості випадків міокардиту і перикардиту (запалень серця) після вакцинації препаратом Moderna. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Ісландії.Нагадаємо, раніше на використання вакцини Moderna запровадили обмеження Фінляндія, Швеція та Данія.Почему-то вспомнился массовый отказ стран ЕС и др. от Астразенеки из-за тромбоза…Причем в обоих случаях (по Астразенеке и по Модерне)