fler написав:Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.
Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить
я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню...
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 09 жов, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%. https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com
|очень фговый источник. Имунолог без ФИО . ссылка на инфо мусор к сожалению такими ссылками вы только портите впечатление
ЛАД написав:Теперь пару слов о вашем докторе медицинских наук Андрее Волянском. По Вашей ссылке читаем:
Вы являетесь консультантом этого проекта по производству китайской вакцины в Харькове?
В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.
Заинтересованное в чем? В продвижении китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, и этим подыгрывает антиваксам?
"мы" это кто? Я, например, такого не знаю. Читал, что эффективность ниже, чем у западных. Заинтересован в продвижении как консультант и предполагаемый то ли работник, то ли участник. И подыгрывает не антиваксам и не ваксам - и те, и другие его не особо интересуют, а производству и госзакупкам китайской вакцины. Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.
yama написав:..... ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...
Никакого театра и никакого абсурда. Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых?
а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. ) Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?
ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу
yama написав:..... ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...
Никакого театра и никакого абсурда. Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых?
а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. ) Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?
ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу
Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки. Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером). Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.