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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38863887388838893890>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:44

  stm написав:
  fler написав:Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.

Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить :)

я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню...
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 09 жов, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:45

  Hotab написав:
  Ромасик написав:китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой,

Кто эти "мы все"??

Киты ею ширнулись и первые вернулись к нормальной жизни.

они, честно говоря, и без нее норм жили.
Но лан, что там со зрадныком Волянским?
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  Hotab написав:
  Igneus написав:alea jacta est

Подумали бы вы, дядя, зачем оно вам. ....

Вот только непонятно.
"Жребий брошен".
Кем брошен? Куда? Зачем?
После этого Юлий Цезарь овладел Римом. Страшно подумать, чем может овладеть "юрист"-кляузник. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:52

  warlamp написав:Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.
https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com

|очень фговый источник. Имунолог без ФИО . ссылка на инфо мусор к сожалению такими ссылками вы только портите впечатление :(
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:54

  antey1969 написав:Поздравляю всех!
Сегодня Европа в очередной раз подтвердила, что Украина в зеленой зоне.
Театр абсурда

супер трезвость мысли есть.
antey1969
ВЫ так и не указали ни свою должность ни место работы ( название больницы и поликлинники) или я пропустил ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:56

  Ромасик написав:я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню...

Знаете, Ромка, в чём прикол. Буквально месяц назад Вы пели про мед.страховку и как проходили обследование. Врать - это тоже искусство, надо всегда помнить что говорил ;)
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 11:57

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Теперь пару слов о вашем докторе медицинских наук Андрее Волянском.
По Вашей ссылке читаем:
Вы являетесь консультантом этого проекта по производству китайской вакцины в Харькове?

В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.

Заинтересованное в чем? В продвижении китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, и этим подыгрывает антиваксам?

"мы" это кто?
Я, например, такого не знаю. Читал, что эффективность ниже, чем у западных.
Заинтересован в продвижении как консультант и предполагаемый то ли работник, то ли участник. И подыгрывает не антиваксам и не ваксам - и те, и другие его не особо интересуют, а производству и госзакупкам китайской вакцины. Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:01

  ЛАД написав:
  yama написав:.....
ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...

Никакого театра и никакого абсурда.
Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых?
а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )
Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?

ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:06

  Ромасик написав:......
а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G :lol:

В прошлый раз были "гейропейцы".
Я поинтересовался, не из России ли Вы и когда будут "пиндосы" - такие словечки популярны у соседей.
Долго ждать не пришлось. :)
Повторю вопрос - Вы из России?

И ещё.
Обходился ДМС

Вы не описАлись? Может, у Вас ПМС?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:12

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:.....
ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...

Никакого театра и никакого абсурда.
Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых?
а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )
Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?

ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу

Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.
Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).
Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.
ЛАД
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