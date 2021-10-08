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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 38863887388838893890> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 11:44 stm написав: fler написав: Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла. Была вчера в поликлинике. Декларацию с семейником заключила на всяк случай. Раньше прекрасно обходилась без нее, но сейчас нам создали условия, когда «без бумажки ты – букашка». Людей в поликлинике мало. Боятся лишний раз лазить, наверное.. Обратила внимание на прививочные кабинеты. Один – для Пфайзера и Модерны (очередь 3 чел, молодежь до 50 лет), другой – для Коронавака, очереди нет, но при мне зашел мужик, я услышала через открытую дверь, что ему 65 лет и первая прививка была Модерна. Что было дальше – не знаю, ушла.

Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить

я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню... я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню... Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 09 жов, 2021 11:46, всього редагувалось 1 раз. Ромасик Повідомлень: 3153 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:45 Hotab написав: Ромасик написав: китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой,

Кто эти "мы все"??



Киты ею ширнулись и первые вернулись к нормальной жизни. Кто эти "мы все"??Киты ею ширнулись и первые вернулись к нормальной жизни.

они, честно говоря, и без нее норм жили.

Но лан, что там со зрадныком Волянским? они, честно говоря, и без нее норм жили.Но лан, что там со зрадныком Волянским? Ромасик Повідомлень: 3153 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:49 Hotab написав: Igneus написав: alea jacta est alea jacta est

Подумали бы вы, дядя, зачем оно вам. .... Подумали бы вы, дядя, зачем оно вам. ....

Вот только непонятно.

"Жребий брошен".

Кем брошен? Куда? Зачем?

После этого Юлий Цезарь овладел Римом. Страшно подумать, чем может овладеть "юрист"-кляузник. Вот только непонятно."Жребий брошен".Кем брошен? Куда? Зачем?После этого Юлий Цезарь овладел Римом. Страшно подумать, чем может овладеть "юрист"-кляузник. ЛАД 2 Повідомлень: 19874 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4500 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:52 warlamp написав: Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.

https://www.newsroom.kh.ua/news/privity ... yandex.com Мнение иммунолога : Привитые не просто массово болеют, но и умирают чаще непривитых.За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых — около 0,3%.

|очень фговый источник. Имунолог без ФИО . ссылка на инфо мусор к сожалению такими ссылками вы только портите впечатление |очень фговый источник. Имунолог без ФИО . ссылка на инфо мусор к сожалению такими ссылками вы только портите впечатление yama Повідомлень: 3882 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7787 раз. Подякували: 893 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:54 antey1969 написав: Поздравляю всех!

Сегодня Европа в очередной раз подтвердила, что Украина в зеленой зоне.

Театр абсурда Поздравляю всех!Сегодня Европа в очередной раз подтвердила, что Украина в зеленой зоне.Театр абсурда

супер трезвость мысли есть.

antey1969

ВЫ так и не указали ни свою должность ни место работы ( название больницы и поликлинники) или я пропустил ? супер трезвость мысли есть. yama Повідомлень: 3882 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7787 раз. Подякували: 893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:56 Ромасик написав: я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню... я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню...

Знаете, Ромка, в чём прикол. Буквально месяц назад Вы пели про мед.страховку и как проходили обследование. Врать - это тоже искусство, надо всегда помнить что говорил Знаете, Ромка, в чём прикол. Буквально месяц назад Вы пели про мед.страховку и как проходили обследование. Врать - это тоже искусство, надо всегда помнить что говорил stm

Повідомлень: 3122 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 11:57 Ромасик написав: ЛАД написав: Теперь пару слов о вашем докторе медицинских наук Андрее Волянском.

По Вашей ссылке читаем:

Вы являетесь консультантом этого проекта по производству китайской вакцины в Харькове?

В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.

Теперь пару словПо Вашей ссылке читаем:В принципе дальше можно не читать - он лицо заинтересованное.

Заинтересованное в чем? В продвижении китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, и этим подыгрывает антиваксам? Заинтересованное в чем? В продвижении китайской вакцины, которая, как мы все знаем, является пустышкой, и этим подыгрывает антиваксам?

"мы" это кто?

Я, например, такого не знаю. Читал, что эффективность ниже, чем у западных.

Заинтересован в продвижении как консультант и предполагаемый то ли работник, то ли участник. И подыгрывает не антиваксам и не ваксам - и те, и другие его не особо интересуют, а производству и госзакупкам китайской вакцины. Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка. "мы" это кто?Я, например, такого не знаю. Читал, что эффективность ниже, чем у западных.Заинтересован в продвижении как консультант и предполагаемый то ли работник, то ли участник. И подыгрывает не антиваксам и не ваксам - и те, и другие его не особо интересуют, а производству и госзакупкам китайской вакцины. Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка. ЛАД 2 Повідомлень: 19874 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4500 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:01 ЛАД написав: yama написав: .....

ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ... .....ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...

Никакого театра и никакого абсурда.

Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых? Никакого театра и никакого абсурда.Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых? а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )

Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?



ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу yama Повідомлень: 3882 З нами з: 12.08.17 Подякував: 7787 раз. Подякували: 893 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:06 Ромасик написав: ......

а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G ......а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G

В прошлый раз были "гейропейцы".

Я поинтересовался, не из России ли Вы и когда будут "пиндосы" - такие словечки популярны у соседей.

Долго ждать не пришлось.

Повторю вопрос - Вы из России?



И ещё.

Обходился ДМС

Вы не описАлись? Может, у Вас ПМС? В прошлый раз были "гейропейцы".Я поинтересовался, не из России ли Вы и когда будут "пиндосы" - такие словечки популярны у соседей.Долго ждать не пришлось.Повторю вопрос - Вы из России?И ещё.Вы не описАлись? Может, у Вас ПМС? ЛАД 2 Повідомлень: 19874 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4500 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:12 yama написав: ЛАД написав: yama написав: .....

ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ... .....ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...

Никакого театра и никакого абсурда.

Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых? Никакого театра и никакого абсурда.Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых? а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )

Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?



ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу

Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.

Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).

Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума. Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума. ЛАД 2 Повідомлень: 19874 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4500 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 38863887388838893890> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 08 жов, 2021 17:55