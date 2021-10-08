pilker написав:если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.
есть какие-то основания полагать что с иммунитетом случится что-то плохое? не знаю чем закончилась история, но год назад были сообщения что привитые БЦЖ переносят ковид легче за счет неспецифической активации иммунитета.
а почему нет ? вот скажите можно ли достигнуть познание работы иммунитета, если субъект и объект исследования совмещаются в одном лице. шо делать с той наукой, которая изучая геном называет большую часть ДНК junk.
yama написав:..... ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...
Никакого театра и никакого абсурда. Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых?
а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. ) Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?
ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу
Точно так же как и "вакцинация" с "бустеризацией" дают право болеть и разносить вирус дальше
ЛАД написав:Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки. Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером). Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.
это если "для себя", в частной клинике и в обход семейника. Вы же с зятьком это проходили недавно. Что забыли тропинки?? А к семейнику, к слову, чтобы попасть нужно еще несколько дней погулять. У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала.
Вкладчик1234 Украина вчера на 7 месте в мире. Но если пересчитать на количество населения, то,, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.
Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место
Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают. Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты.