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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3887388838893890>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:18

  IgA написав:
  pilker написав:если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.


есть какие-то основания полагать что с иммунитетом случится что-то плохое?
не знаю чем закончилась история, но год назад были сообщения что привитые БЦЖ переносят ковид легче за счет неспецифической активации иммунитета.


а почему нет ? вот скажите можно ли достигнуть познание работы иммунитета, если субъект и объект исследования совмещаются в одном лице. шо делать с той наукой, которая изучая геном называет большую часть ДНК junk.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:26

  yama написав:
  ЛАД написав:
  yama написав:.....
ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...

Никакого театра и никакого абсурда.
Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых?
а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )
Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?

ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу

Точно так же как и "вакцинация" с "бустеризацией" дают право болеть и разносить вирус дальше
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:29

  stm написав:
  Ромасик написав:я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню...

Знаете, Ромка, в чём прикол. Буквально месяц назад Вы пели про мед.страховку и как проходили обследование. Врать - это тоже искусство, надо всегда помнить что говорил ;)

для ботанов: Добровольное медицинское страхование (ДМС)
напомните, пожалуйста, как я проходил обследование (на соплевирус наверное). Очень интересно вспомнить :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:33

  ЛАД написав:Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.

то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста? :lol:
что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:35

  ЛАД написав:Повторю вопрос - Вы из России?

давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:37

  Ромасик написав:
  stm написав:
  Ромасик написав:я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню...

Знаете, Ромка, в чём прикол. Буквально месяц назад Вы пели про мед.страховку и как проходили обследование. Врать - это тоже искусство, надо всегда помнить что говорил ;)

для ботанов: Добровольное медицинское страхование (ДМС)
напомните, пожалуйста, как я проходил обследование (на соплевирус наверное). Очень интересно вспомнить :lol:

Для не украинцев. ДМС - это не у нас. В Украине все абсолютно называют мед.страховка, страховой полис.
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:43

  ЛАД написав:Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.
Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).
Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.

это если "для себя", в частной клинике и в обход семейника.
Вы же с зятьком это проходили недавно. Что забыли тропинки??
А к семейнику, к слову, чтобы попасть нужно еще несколько дней погулять. У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:45

  stm написав:Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить :)


Невозможно выбрать хорошего семейника онлайн, они там недоступны и/или "перегружены". Только лично идти и договариваться.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:48

  stm написав:Для не украинцев. ДМС - это не у нас. В Украине все абсолютно называют мед.страховка, страховой полис.

болтунам виднее (с Парижа).
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:51

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Украина вчера на 7 месте в мире.
Но если пересчитать на количество населения, то,, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.
Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место

Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.
Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты.
ЛАД
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