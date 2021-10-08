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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3887388838893890> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 12:18 IgA написав: pilker написав: если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза. если каждые 6 месяцев будет бустер-тренинг организма файзером. заточат организм на борьбу с ковидом. шо будет с иммунитетом против герпеса, гриппа, туберкулеза.



есть какие-то основания полагать что с иммунитетом случится что-то плохое?

не знаю чем закончилась история, но год назад были сообщения что привитые БЦЖ переносят ковид легче за счет неспецифической активации иммунитета. есть какие-то основания полагать что с иммунитетом случится что-то плохое?не знаю чем закончилась история, но год назад были сообщения что привитые БЦЖ переносят ковид легче за счет неспецифической активации иммунитета.



а почему нет ? вот скажите можно ли достигнуть познание работы иммунитета, если субъект и объект исследования совмещаются в одном лице. шо делать с той наукой, которая изучая геном называет большую часть ДНК junk. а почему нет ? вот скажите можно ли достигнуть познание работы иммунитета, если субъект и объект исследования совмещаются в одном лице. шо делать с той наукой, которая изучая геном называет большую часть ДНК junk. pilker Повідомлень: 14 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:26 yama написав: ЛАД написав: yama написав: .....

ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ... .....ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...

Никакого театра и никакого абсурда.

Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых? Никакого театра и никакого абсурда.Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых? а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )

Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?



ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу

Точно так же как и "вакцинация" с "бустеризацией" дают право болеть и разносить вирус дальше Точно так же как и "вакцинация" с "бустеризацией" дают право болеть и разносить вирус дальше Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15392 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8486 раз. Подякували: 4105 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:29 stm написав: Ромасик написав: я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню... я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню...

Знаете, Ромка, в чём прикол. Буквально месяц назад Вы пели про мед.страховку и как проходили обследование. Врать - это тоже искусство, надо всегда помнить что говорил Знаете, Ромка, в чём прикол. Буквально месяц назад Вы пели прои как проходили обследование. Врать - это тоже искусство, надо всегда помнить что говорил

для ботанов: Добровольное медицинское страхование (ДМС)

напомните, пожалуйста, как я проходил обследование (на соплевирус наверное). Очень интересно вспомнить для ботанов: Добровольное медицинское страхование (ДМС)напомните, пожалуйста, как я проходил обследование (на соплевирус наверное). Очень интересно вспомнить Ромасик Повідомлень: 3153 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:33 ЛАД написав: Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка. Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.

то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста?

что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста?что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо Ромасик Повідомлень: 3153 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:35 ЛАД написав: Повторю вопрос - Вы из России? Повторю вопрос - Вы из России?

давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились. давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились. Ромасик Повідомлень: 3153 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:37 Ромасик написав: stm написав: Ромасик написав: я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню... я до сих пор без декларации. Обходился ДМС. Подожду очередного больничного. Отдамся первой встречной. А был ли у меня в этой жизни больничный по состоянию здоровья даже не помню...

Знаете, Ромка, в чём прикол. Буквально месяц назад Вы пели про мед.страховку и как проходили обследование. Врать - это тоже искусство, надо всегда помнить что говорил Знаете, Ромка, в чём прикол. Буквально месяц назад Вы пели прои как проходили обследование. Врать - это тоже искусство, надо всегда помнить что говорил

для ботанов: Добровольное медицинское страхование (ДМС)

напомните, пожалуйста, как я проходил обследование (на соплевирус наверное). Очень интересно вспомнить для ботанов: Добровольное медицинское страхование (ДМС)напомните, пожалуйста, как я проходил обследование (на соплевирус наверное). Очень интересно вспомнить

Для не украинцев. ДМС - это не у нас. В Украине все абсолютно называют мед.страховка, страховой полис. Для не украинцев. ДМС - это не у нас. В Украине все абсолютно называют мед.страховка, страховой полис. stm

Повідомлень: 3122 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:43 ЛАД написав: Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.

Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).

Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума. Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.

это если "для себя", в частной клинике и в обход семейника.

Вы же с зятьком это проходили недавно. Что забыли тропинки??

А к семейнику, к слову, чтобы попасть нужно еще несколько дней погулять. У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала. это если "для себя", в частной клинике и в обход семейника.Вы же с зятьком это проходили недавно. Что забыли тропинки??А к семейнику, к слову, чтобы попасть нужно еще несколько дней погулять. У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала. Ромасик Повідомлень: 3153 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:45 stm написав: Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить Флер, Вы букашка без электронной подписи семейника которого Вы можете выбрать он-лайн. А цифровой след очень сложно удалить



Невозможно выбрать хорошего семейника онлайн, они там недоступны и/или "перегружены". Только лично идти и договариваться. Невозможно выбрать хорошего семейника онлайн, они там недоступны и/или "перегружены". Только лично идти и договариваться. fler

Повідомлень: 2142 З нами з: 07.08.09 Подякував: 641 раз. Подякували: 797 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:48 stm написав: Для не украинцев. ДМС - это не у нас. В Украине все абсолютно называют мед.страховка, страховой полис. Для не украинцев. ДМС - это не у нас. В Украине все абсолютно называют мед.страховка, страховой полис.

болтунам виднее (с Парижа). болтунам виднее (с Парижа). Ромасик Повідомлень: 3153 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 301 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:51 Вкладчик1234



Украина вчера на 7 месте в мире.

Но если пересчитать на количество населения, то,, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.

Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место

Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.

Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты. Украина вчера на 7 месте в мире.Но если пересчитать на количество населения, то,, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты. ЛАД 2 Повідомлень: 19874 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4500 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3887388838893890> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7771 9723232

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