ЛАД написав:Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки. Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером). Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.
это если "для себя", в частной клинике и в обход семейника. Вы же с зятьком это проходили недавно. Что забыли тропинки?? А к семейнику, к слову, чтобы попасть нужно еще несколько дней погулять. У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала.
Пару недель назад дочка (17 лет) знакомой делала точно через семейного. Тоже без проблем. Единственное, что удивило - заплатила, кажется, 280 грн. Считал, что через семейного бесплатно.
ЛАД написав:Вкладчик1234 Украина вчера на 7 месте в мире. Но если пересчитать на количество населения, то,, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.
Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место
Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают. Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты.