RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 388838893890389138923893>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:54

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Повторю вопрос - Вы из России?

давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились.

Если нет, то зачем "гейропейцы", "пендостан"?
Вы, вроде, достаточно образованы.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4860 раз.
Подякували: 4502 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 12:58

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.
Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).
Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.

это если "для себя", в частной клинике и в обход семейника.
Вы же с зятьком это проходили недавно. Что забыли тропинки??
А к семейнику, к слову, чтобы попасть нужно еще несколько дней погулять. У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала.

Пару недель назад дочка (17 лет) знакомой делала точно через семейного. Тоже без проблем. Единственное, что удивило - заплатила, кажется, 280 грн. Считал, что через семейного бесплатно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4860 раз.
Подякували: 4502 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:01

  ЛАД написав:Вкладчик1234
Зображення
Украина вчера на 7 месте в мире.
Но если пересчитать на количество населения, то,, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.
Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место

Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.
Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты.

а США мы в упор не видим. Или там ДРУГОЕ?
Ромасик
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 30.03.15
Подякував: 644 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:02

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.

то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста? :lol:
что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо

Я там, вроде, написал - бесят такие "доктора наук". Продажные жулики и демагоги.
А вам с друзьями дают возможность сказать: "Вот видите, даже доктора медицинских наук против вакцинации!"
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 жов, 2021 13:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4860 раз.
Подякували: 4502 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:03

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Повторю вопрос - Вы из России?

давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились.

Если нет, то зачем "гейропейцы", "пендостан"?
Вы, вроде, достаточно образованы.

мне так нравится. О рюмке только не говорите.
Ромасик
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 30.03.15
Подякував: 644 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:06

  Ромасик написав:мне так нравится. О рюмке только не говорите.

У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:07

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.

то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста? :lol:
что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо

Я там, вроде, написал - бесят такие "доктора наук". Продажные жулики и демагоги.

мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров.
Ромасик
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 30.03.15
Подякував: 644 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:08

  Ромасик написав:..........
мне так нравится. О рюмке только не говорите.

Тогда не удивляйтесь вопросам, не из России ли Вы.
А причём здесь рюмка, не понял.
P.s. И то всё же не вопрос "нравится-не нравится". Эти слова звучат оскорбительно. И так и используются.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4860 раз.
Подякували: 4502 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:08

  stm написав:
  Ромасик написав:мне так нравится. О рюмке только не говорите.

У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли )))

У нее еще своя голова есть. Даже рабочая.
Ромасик
 
Повідомлень: 3160
З нами з: 30.03.15
Подякував: 644 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:10

  Ромасик написав:
  stm написав:
  Ромасик написав:мне так нравится. О рюмке только не говорите.

У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли )))

У нее еще своя голова есть. Даже рабочая.

С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна?
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3125
З нами з: 04.03.15
Подякував: 70 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 388838893890389138923893>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Ромасик, ЛАД і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7771 9728073
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (486)
09.10.2021 15:31
Альфа-Банк (99107)
09.10.2021 14:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron