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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 388838893890389138923893> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 12:54 Ромасик написав: ЛАД написав: Повторю вопрос - Вы из России? Повторю вопрос - Вы из России?

давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились. давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились.

Если нет, то зачем "гейропейцы", "пендостан"?

Вы, вроде, достаточно образованы. Если нет, то зачем "гейропейцы", "пендостан"?Вы, вроде, достаточно образованы. ЛАД 2 Повідомлень: 19887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 12:58 Ромасик написав: ЛАД написав: Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.

Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).

Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума. Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.

это если "для себя", в частной клинике и в обход семейника.

Вы же с зятьком это проходили недавно. Что забыли тропинки??

А к семейнику, к слову, чтобы попасть нужно еще несколько дней погулять. У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала. это если "для себя", в частной клинике и в обход семейника.Вы же с зятьком это проходили недавно. Что забыли тропинки??А к семейнику, к слову, чтобы попасть нужно еще несколько дней погулять. У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала.

Пару недель назад дочка (17 лет) знакомой делала точно через семейного. Тоже без проблем. Единственное, что удивило - заплатила, кажется, 280 грн. Считал, что через семейного бесплатно. Пару недель назад дочка (17 лет) знакомой делала точно через семейного. Тоже без проблем. Единственное, что удивило - заплатила, кажется, 280 грн. Считал, что через семейного бесплатно. ЛАД 2 Повідомлень: 19887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:01 ЛАД написав: Вкладчик1234



Украина вчера на 7 месте в мире.

Но если пересчитать на количество населения, то,, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.

Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место

Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.

Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты. Украина вчера на 7 месте в мире.Но если пересчитать на количество населения, то,, вроде будем на 3-ем. ВпередиЗачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты.

а США мы в упор не видим. Или там ДРУГОЕ? а США мы в упор не видим. Или там ДРУГОЕ? Ромасик Повідомлень: 3161 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:02 Ромасик написав: ЛАД написав: Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка. Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.

то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста?

что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста?что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо

Я там, вроде, написал - бесят такие "доктора наук". Продажные жулики и демагоги.

А вам с друзьями дают возможность сказать: "Вот видите, даже доктора медицинских наук против вакцинации!" Я там, вроде, написал - бесят такие "доктора наук". Продажные жулики и демагоги.А вам с друзьями дают возможность сказать: "Вот видите, даже доктора медицинских наук против вакцинации!" Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 жов, 2021 13:04, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:03 ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав: Повторю вопрос - Вы из России? Повторю вопрос - Вы из России?

давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились. давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились.

Если нет, то зачем "гейропейцы", "пендостан"?

Вы, вроде, достаточно образованы. Если нет, то зачем "гейропейцы", "пендостан"?Вы, вроде, достаточно образованы.

мне так нравится. О рюмке только не говорите. мне так нравится. О рюмке только не говорите. Ромасик Повідомлень: 3161 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:06 Ромасик написав: мне так нравится. О рюмке только не говорите. мне так нравится. О рюмке только не говорите.

У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли ))) У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли ))) stm

Повідомлень: 3125 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:07 ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав: Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка. Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.

то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста?

что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста?что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо

Я там, вроде, написал - бесят такие "доктора наук". Продажные жулики и демагоги. Я там, вроде, написал - бесят такие "доктора наук". Продажные жулики и демагоги.

мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров. мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров. Ромасик Повідомлень: 3161 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:08 Ромасик написав: ..........

мне так нравится. О рюмке только не говорите. ..........мне так нравится. О рюмке только не говорите.

Тогда не удивляйтесь вопросам, не из России ли Вы.

А причём здесь рюмка, не понял.

P.s. И то всё же не вопрос "нравится-не нравится". Эти слова звучат оскорбительно. И так и используются. Тогда не удивляйтесь вопросам, не из России ли Вы.А причём здесь рюмка, не понял.P.s. И то всё же не вопрос "нравится-не нравится". Эти слова звучат оскорбительно. И так и используются. ЛАД 2 Повідомлень: 19887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:08 stm написав: Ромасик написав: мне так нравится. О рюмке только не говорите. мне так нравится. О рюмке только не говорите.

У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли ))) У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли )))

У нее еще своя голова есть. Даже рабочая. У нее еще своя голова есть. Даже рабочая. Ромасик Повідомлень: 3161 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:10 Ромасик написав: stm написав: Ромасик написав: мне так нравится. О рюмке только не говорите. мне так нравится. О рюмке только не говорите.

У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли ))) У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли )))

У нее еще своя голова есть. Даже рабочая. У нее еще своя голова есть. Даже рабочая.

С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна? С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна? stm

Повідомлень: 3125 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 388838893890389138923893> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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