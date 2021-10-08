Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 12:54
Ромасик написав: ЛАД написав:
Повторю вопрос - Вы из России?
давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились.
Если нет, то зачем "гейропейцы", "пендостан"?
Вы, вроде, достаточно образованы.
ЛАД
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Додано: Суб 09 жов, 2021 12:58
Ромасик написав: ЛАД написав:
Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.
Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).
Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.
это если "для себя", в частной клинике и в обход семейника.
Вы же с зятьком это проходили недавно. Что забыли тропинки??
А к семейнику, к слову, чтобы попасть нужно еще несколько дней погулять. У меня мать в апреле с сильным кашлем пыталась записаться в апреле в ЧТ кажись - то запись была на ВТ. Ко ВТ горло прошло. И необходимость в семейнике отпала.
Пару недель назад дочка (17 лет) знакомой делала точно через семейного. Тоже без проблем. Единственное, что удивило - заплатила, кажется, 280 грн. Считал, что через семейного бесплатно.
ЛАД
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:01
ЛАД написав: Вкладчик1234
Украина вчера на 7 месте в мире.
Но если пересчитать на количество населения, то,, вроде будем на 3-ем. Впереди
Румыния и Болгария нас перегонит
.
Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место
Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.
Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты.
а США мы в упор не видим. Или там ДРУГОЕ?
Ромасик
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:02
Ромасик написав: ЛАД написав:
Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.
то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста?
что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо
Я там, вроде, написал - бесят такие "доктора наук". Продажные жулики и демагоги.
А вам с друзьями дают возможность сказать: "Вот видите, даже доктора медицинских наук против вакцинации!"
Востаннє редагувалось
ЛАД
в Суб 09 жов, 2021 13:04, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:03
ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав:
Повторю вопрос - Вы из России?
давайте я прямо отвечу: нет. И распространите это среди всех своих, чтобы больше не задавали этот вопрос, если другие аргументы закончились.
Если нет, то зачем "гейропейцы", "пендостан"?
Вы, вроде, достаточно образованы.
мне так нравится. О рюмке только не говорите.
Ромасик
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:06
Ромасик написав:
мне так нравится. О рюмке только не говорите.
У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли )))
stm
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:07
ЛАД написав: Ромасик написав: ЛАД написав:
Поэтому всё же слегка подыгрывает ваксам. Пока слегка.
то зачем вы так его изгадили на целую простыню текста?
что-то с логикой перешуганных на фоне осеннего обострения совсем плохо
Я там, вроде, написал - бесят такие "доктора наук". Продажные жулики и демагоги.
мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров.
Ромасик
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:08
Ромасик написав:
..........
мне так нравится. О рюмке только не говорите.
Тогда не удивляйтесь вопросам, не из России ли Вы.
А причём здесь рюмка, не понял.
P.s. И то всё же не вопрос "нравится-не нравится". Эти слова звучат оскорбительно. И так и используются.
ЛАД
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:08
stm написав: Ромасик написав:
мне так нравится. О рюмке только не говорите.
У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли )))
У нее еще своя голова есть. Даже рабочая.
Ромасик
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Додано: Суб 09 жов, 2021 13:10
Ромасик написав: stm написав: Ромасик написав:
мне так нравится. О рюмке только не говорите.
У вас ещё мама жива... ))))) Чаще заходите в гости. Вы ж само совершенство трезвой мысли )))
У нее еще своя голова есть. Даже рабочая.
С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна?
stm
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