Ромасик написав:.......... мне так нравится. О рюмке только не говорите.
Тогда не удивляйтесь вопросам, не из России ли Вы. А причём здесь рюмка, не понял. P.s. И то всё же не вопрос "нравится-не нравится". Эти слова звучат оскорбительно. И так и используются.
при чем рюмка я сам не понял - то какие-то детские травмы Хотаба а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:
Ромасик написав:
Libo написав:
Binimovich написав:Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек, август 2020 - 157 тыс. человек, август 2021 - 208 тыс. человек. Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.
Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G
Hotab написав:Если звучит что-то оскорбительное для кого-то ,он сам решит,ему ответить тем же, или пожаловаться.
Именно поэтому мне недавно (после предупреждения в адрес одного любителя публичных оскорблений) таки пришлось научиться пользоваться кнопкой "жалоба"
Hotab написав:...наш Igneus борется с , как ему кажется,оскорблениями других форумчан.
К сожалению, ему приходится это делать, поскольку он не может себе позволить опускаться до уровня хамов, чтобы ответить на их языке, а иначе до них не доходит. Вполне его понимаю и поддерживаю. О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим...
Hotab написав: Модераторам куча работы опять таки.
Не создавайте модерам кучу работы своими оскорблениями! Держите себя в руках. Для перехода на личности есть раздел ЛС.
Hotab написав: А если такой жалобщик заведется в "политичке" или "КРЖН".. Там бесконечные тролинги и оскорбления, но всех устраивает.
Вы всех-всех переспросили? Меня не устраивает. В моем окружении так себя не ведут. Тролинг может быть и без личных оскорблений.
Ромасик написав:...... мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров.
В принципе да. Но меня как-то больше интересует вакцинальная кампания в Украине. А просто поговорить... Увольте.
я тоже задумывался - что у нас пошло не так? Что там такого бритам и евреям навешали, что они дружно пошли и чипировались? И у них сформировалась правильная возрастная пирамида % вакцинации? А румыны вот не хотят.
Ромасик написав:...... а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно: .....
Если Вы о словах Либо, то я уже столько раз с ним ругался по этому поводу и несколько раз писал жалобы на его посты (очень редко это делаю), что уже надоело. Кроме того, стало интересно, напишет ли жалобу наш вертухай.
Ромасик написав:....... я тоже задумывался - что у нас пошло не так? Что там такого бритам и евреям навешали, что они дружно пошли и чипировались? И у них сформировалась правильная возрастная пирамида % вакцинации? А румыны вот не хотят.
Думаю ничего. Просто они меньше не доверяют правительству. И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании.
ЛАД написав:Вкладчик1234 Украина вчера на 7 месте в мире. Но если пересчитать на количество населения, то, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.
Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место
Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают. Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты.
а США мы в упор не видим. Или там ДРУГОЕ?
Вы на антиваксовской почве уже и читать разучились? Со США мы идём сейчас ноздря в ноздрю. Надо точнее знать численность населения Украины. Если 35 млн, то мы точно впереди американцев.
Я и забыл, что Igneus - юрист. Честно говоря, в это довольно таки непросто поверить, учитывая, склонность сабжа злоупотреблять теориями заговоров. А ведь бритва Хэнлона - один из ключевых инструментов профессиональной деятельности, в административном и уголовном праве так точно...
злоупотреблять можно теориями заговоров или применением ярлыка теория заговоров. шо любопытно существует теория заговора о возникновении сочетания слов теория заговора. ноги теории растут от убийства кеннеди. а шо офицер цру уильям кинг привлек к ликвидации француза-снайпера, то то тоже теория заговора.
ЛАД написав:Думаю ничего. Просто они меньше не доверяют правительству. И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании.
То як, порівняли результати впливу вакцинації в Англії на летальність? Бо я вже порівняв і чекаю поки це зробить хтось і секти святої вакцини... Як на мене - то результати там 50 на 50....Користь від вакцини є...от тільки її розмір ( я маю на увазі користі(зменшення летальності) мене якось не сильно то й вражає) Поки що не викладаю результати , очікуючи щоб хтось з вакцинаторів довів що і вони мають представників,які володіють не тільки сильнорозвинутим емоційним апаратом..але й знаннями логіки/арифметики десь 5-7 класу...в крайньому разі, те що я робив з табличками сьогодні - я вчився робити в 5-7 класі..