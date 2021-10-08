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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 38893890389138923893> Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 13:13 ЛАД написав: Ромасик написав: ..........

мне так нравится. О рюмке только не говорите. ..........мне так нравится. О рюмке только не говорите.

Тогда не удивляйтесь вопросам, не из России ли Вы.

А причём здесь рюмка, не понял.

P.s. И то всё же не вопрос "нравится-не нравится". Эти слова звучат оскорбительно. И так и используются. Тогда не удивляйтесь вопросам, не из России ли Вы.А причём здесь рюмка, не понял.P.s. И то всё же не вопрос "нравится-не нравится". Эти слова звучат оскорбительно. И так и используются.

при чем рюмка я сам не понял - то какие-то детские травмы Хотаба

а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:

Ромасик написав: Libo написав: Binimovich написав: Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,

август 2020 - 157 тыс. человек,

август 2021 - 208 тыс. человек.

Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день. Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,август 2020 - 157 тыс. человек,август 2021 - 208 тыс. человек.Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.



Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.

Моей радости нет предела. Чтоб

а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G при чем рюмка я сам не понял - то какие-то детские травмы Хотабаа на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно: Ромасик Повідомлень: 3161 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:13 Ромасик написав: ......

мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров. ......мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров.

В принципе да.

Но меня как-то больше интересует вакцинальная кампания в Украине.

А просто поговорить... Увольте. В принципе да.Но меня как-то больше интересует вакцинальная кампания в Украине.А просто поговорить... Увольте. ЛАД 2 Повідомлень: 19887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:14 Hotab написав: Если звучит что-то оскорбительное для кого-то ,он сам решит,ему ответить тем же, или пожаловаться. Если звучит что-то оскорбительное для кого-то ,он сам решит,ему ответить тем же, или пожаловаться.



Именно поэтому мне недавно (после предупреждения в адрес одного любителя публичных оскорблений) таки пришлось научиться пользоваться кнопкой "жалоба"



Hotab написав: ...наш Igneus борется с , как ему кажется,оскорблениями других форумчан. ...наш Igneus борется с , как ему кажется,оскорблениями других форумчан.



К сожалению, ему приходится это делать, поскольку он не может себе позволить опускаться до уровня хамов, чтобы ответить на их языке, а иначе до них не доходит. Вполне его понимаю и поддерживаю.

О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим...



Hotab написав: Модераторам куча работы опять таки.

Модераторам куча работы опять таки.



Не создавайте модерам кучу работы своими оскорблениями! Держите себя в руках. Для перехода на личности есть раздел ЛС.



Hotab написав: А если такой жалобщик заведется в "политичке" или "КРЖН".. Там бесконечные тролинги и оскорбления, но всех устраивает. А если такой жалобщик заведется в "политичке" или "КРЖН".. Там бесконечные тролинги и оскорбления, но всех устраивает.



Вы всех-всех переспросили? Меня не устраивает. В моем окружении так себя не ведут. Тролинг может быть и без личных оскорблений. Именно поэтому мне недавно (после предупреждения в адрес одного любителя публичных оскорблений) таки пришлось научиться пользоваться кнопкой "жалоба"К сожалению, ему приходится это делать, поскольку он не может себе позволить опускаться до уровня хамов, чтобы ответить на их языке, а иначе до них не доходит. Вполне его понимаю и поддерживаю.О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим...Не создавайте модерам кучу работы своими оскорблениями! Держите себя в руках. Для перехода на личности есть раздел ЛС.Вы всех-всех переспросили? Меня не устраивает. В моем окружении так себя не ведут. Тролинг может быть и без личных оскорблений. fler

Повідомлень: 2143 З нами з: 07.08.09 Подякував: 644 раз. Подякували: 797 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:15 stm написав: С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна? С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна?

Конечно Конечно Ромасик Повідомлень: 3161 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:18 ЛАД написав: Ромасик написав: ......

мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров. ......мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров.

В принципе да.

Но меня как-то больше интересует вакцинальная кампания в Украине.

А просто поговорить... Увольте. В принципе да.Но меня как-то больше интересуетА просто поговорить... Увольте.

я тоже задумывался - что у нас пошло не так? Что там такого бритам и евреям навешали, что они дружно пошли и чипировались? И у них сформировалась правильная возрастная пирамида % вакцинации?

А румыны вот не хотят. я тоже задумывался - что у нас пошло не так? Что там такого бритам и евреям навешали, что они дружно пошли и чипировались? И у них сформировалась правильная возрастная пирамида % вакцинации?А румыны вот не хотят. Ромасик Повідомлень: 3161 З нами з: 30.03.15 Подякував: 644 раз. Подякували: 303 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:18 Ромасик написав: ......

а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:

..... ......а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:.....

Если Вы о словах Либо, то я уже столько раз с ним ругался по этому поводу и несколько раз писал жалобы на его посты (очень редко это делаю), что уже надоело. Кроме того, стало интересно, напишет ли жалобу наш вертухай. Если Вы о словах Либо, то я уже столько раз с ним ругался по этому поводу и несколько раз писал жалобы на его посты (очень редко это делаю), что уже надоело. Кроме того, стало интересно, напишет ли жалобу наш вертухай. ЛАД 2 Повідомлень: 19887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:21 Ромасик написав: .......

я тоже задумывался - что у нас пошло не так? Что там такого бритам и евреям навешали, что они дружно пошли и чипировались? И у них сформировалась правильная возрастная пирамида % вакцинации?

А румыны вот не хотят. .......я тоже задумывался - что у нас пошло не так? Что там такого бритам и евреям навешали, что они дружно пошли и чипировались? И у них сформировалась правильная возрастная пирамида % вакцинации?А румыны вот не хотят.

Думаю ничего.

Просто они меньше не доверяют правительству.

И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании. Думаю ничего.Просто они меньше не доверяют правительству.И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании. ЛАД 2 Повідомлень: 19887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:24 Ромасик написав: ЛАД написав: Вкладчик1234



Украина вчера на 7 месте в мире.

Но если пересчитать на количество населения, то, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.

Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место

Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.

Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты. Украина вчера на 7 месте в мире.Но, то, вроде будем на 3-ем. ВпередиЗачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты.

а США мы в упор не видим. Или там ДРУГОЕ? а США мы в упор не видим. Или там ДРУГОЕ?

Вы на антиваксовской почве уже и читать разучились?

Со США мы идём сейчас ноздря в ноздрю. Надо точнее знать численность населения Украины. Если 35 млн, то мы точно впереди американцев. Вы на антиваксовской почве уже и читать разучились?Со США мы идём сейчас ноздря в ноздрю. Надо точнее знать численность населения Украины. Если 35 млн, то мы точно впереди американцев. ЛАД 2 Повідомлень: 19887 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:33 zРадио написав: Hotab



Я и забыл, что Igneus - юрист. Честно говоря, в это довольно таки непросто поверить, учитывая, склонность сабжа злоупотреблять теориями заговоров. А ведь бритва Хэнлона - один из ключевых инструментов профессиональной деятельности, в административном и уголовном праве так точно... Я и забыл, что Igneus - юрист. Честно говоря, в это довольно таки непросто поверить, учитывая, склонность сабжа злоупотреблять теориями заговоров. А ведь бритва Хэнлона - один из ключевых инструментов профессиональной деятельности, в административном и уголовном праве так точно...

злоупотреблять можно теориями заговоров или применением ярлыка теория заговоров. шо любопытно существует теория заговора о возникновении сочетания слов теория заговора. ноги теории растут от убийства кеннеди. а шо офицер цру уильям кинг привлек к ликвидации француза-снайпера, то то тоже теория заговора. злоупотреблять можно теориями заговоров или применением ярлыка теория заговоров. шо любопытно существует теория заговора о возникновении сочетания слов теория заговора. ноги теории растут от убийства кеннеди. а шо офицер цру уильям кинг привлек к ликвидации француза-снайпера, то то тоже теория заговора. pilker Повідомлень: 16 З нами з: 20.09.21 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 13:35 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Думаю ничего.

Просто они меньше не доверяют правительству.

И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании. Думаю ничего.Просто они меньше не доверяют правительству.И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании. То як, порівняли результати впливу вакцинації в Англії на летальність?

Бо я вже порівняв і чекаю поки це зробить хтось і секти святої вакцини...

Як на мене - то результати там 50 на 50....Користь від вакцини є...от тільки її розмір ( я маю на увазі користі(зменшення летальності) мене якось не сильно то й вражає)

Поки що не викладаю результати , очікуючи щоб хтось з вакцинаторів довів що і вони мають представників,які володіють не тільки сильнорозвинутим емоційним апаратом..але й знаннями логіки/арифметики десь 5-7 класу...в крайньому разі, те що я робив з табличками сьогодні - я вчився робити в 5-7 класі..



То як

Чекаю..У вас залишилось всього 20 годин... То як, порівняли результати впливу вакцинації в Англії на летальність?Бо я вже порівняв і чекаю поки це зробить хтось і секти святої вакцини...Як на мене - то результати там 50 на 50....Користь від вакцини є...от тільки її розмір ( я маю на увазі користі(зменшення летальності) мене якось не сильно то й вражає)Поки що не викладаю результати , очікуючи щоб хтось з вакцинаторів довів що і вони мають представників,які володіють не тільки сильнорозвинутим емоційним апаратом..але й знаннями логіки/арифметики десь 5-7 класу...в крайньому разі, те що я робив з табличками сьогодні - я вчився робити в 5-7 класі..То якЧекаю..У вас залишилось всього 20 годин... budivelnik

Повідомлень: 25119 З нами з: 15.01.09 Подякував: 228 раз. Подякували: 2747 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 38893890389138923893> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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