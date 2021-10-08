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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 38893890389138923893>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:13

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:..........
мне так нравится. О рюмке только не говорите.

Тогда не удивляйтесь вопросам, не из России ли Вы.
А причём здесь рюмка, не понял.
P.s. И то всё же не вопрос "нравится-не нравится". Эти слова звучат оскорбительно. И так и используются.

при чем рюмка я сам не понял - то какие-то детские травмы Хотаба :lol:
а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:
  Ромасик написав:
  Libo написав:
  Binimovich написав:Смертность в России (данные Росстата): август 2019 - 143 тыс. человек,
август 2020 - 157 тыс. человек,
август 2021 - 208 тыс. человек.
Всего за один месяц мы потеряли на 65 тысяч человек больше, чем до пандемии. Сами посчитайте, сколько это в день.


Моей радости нет предела. Чтоб эта свинота там вся быстрее передохла.
:lol: :lol: :lol:

а что там в пендостане? Говорят, соплей больше нет, рефрижераторы не нужны, будут экспортировать в Украину. Наполненные идеологически правильной вакциной и чипами 5G :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:13

  Ромасик написав:......
мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров.

В принципе да.
Но меня как-то больше интересует вакцинальная кампания в Украине.
А просто поговорить... Увольте.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:14

  Hotab написав:Если звучит что-то оскорбительное для кого-то ,он сам решит,ему ответить тем же, или пожаловаться.


Именно поэтому мне недавно (после предупреждения в адрес одного любителя публичных оскорблений) таки пришлось научиться пользоваться кнопкой "жалоба" :wink:

  Hotab написав:...наш Igneus борется с , как ему кажется,оскорблениями других форумчан.


К сожалению, ему приходится это делать, поскольку он не может себе позволить опускаться до уровня хамов, чтобы ответить на их языке, а иначе до них не доходит. Вполне его понимаю и поддерживаю.
О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим... :roll:

  Hotab написав: Модераторам куча работы опять таки.


Не создавайте модерам кучу работы своими оскорблениями! Держите себя в руках. Для перехода на личности есть раздел ЛС.

  Hotab написав: А если такой жалобщик заведется в "политичке" или "КРЖН".. Там бесконечные тролинги и оскорбления, но всех устраивает.


Вы всех-всех переспросили? Меня не устраивает. В моем окружении так себя не ведут. Тролинг может быть и без личных оскорблений.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:15

  stm написав:С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна?

Конечно :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:18

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:......
мне показалось простыня текста с цифрами сводилась к "вы все врети". Но можем поговорить об эффективности китайской вакцинальной кампании и о родине файзеров.

В принципе да.
Но меня как-то больше интересует вакцинальная кампания в Украине.
А просто поговорить... Увольте.

я тоже задумывался - что у нас пошло не так? Что там такого бритам и евреям навешали, что они дружно пошли и чипировались? И у них сформировалась правильная возрастная пирамида % вакцинации?
А румыны вот не хотят. :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:18

  Ромасик написав:......
а на счет оскорблений, то внимательно почитайте, к чему был мой ответ. И как-то ваших замечаний к этому не видно:
.....

Если Вы о словах Либо, то я уже столько раз с ним ругался по этому поводу и несколько раз писал жалобы на его посты (очень редко это делаю), что уже надоело. Кроме того, стало интересно, напишет ли жалобу наш вертухай.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:21

  Ромасик написав:.......
я тоже задумывался - что у нас пошло не так? Что там такого бритам и евреям навешали, что они дружно пошли и чипировались? И у них сформировалась правильная возрастная пирамида % вакцинации?
А румыны вот не хотят. :mrgreen:

Думаю ничего.
Просто они меньше не доверяют правительству.
И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:24

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вкладчик1234
Зображення
Украина вчера на 7 месте в мире.
Но если пересчитать на количество населения, то, вроде будем на 3-ем. Впереди Румыния и Болгария нас перегонит.
Нужно поднажать в вакцинацией и бустеризацией, чтоб выйти на первое место

Зачем поднажимать? Те, кто поднажимает, от нас отстают.
Надо вам с поблагодарившим Вас Ромасиком поднажать с антиваксовской пропагандой. А то вдруг перестанут вам верить, начнут вакцинироваться и потеряем достигнутые высоты.

а США мы в упор не видим. Или там ДРУГОЕ?

Вы на антиваксовской почве уже и читать разучились?
Со США мы идём сейчас ноздря в ноздрю. Надо точнее знать численность населения Украины. Если 35 млн, то мы точно впереди американцев.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:33

  zРадио написав:Hotab

Я и забыл, что Igneus - юрист. Честно говоря, в это довольно таки непросто поверить, учитывая, склонность сабжа злоупотреблять теориями заговоров. А ведь бритва Хэнлона - один из ключевых инструментов профессиональной деятельности, в административном и уголовном праве так точно...

злоупотреблять можно теориями заговоров или применением ярлыка теория заговоров. шо любопытно существует теория заговора о возникновении сочетания слов теория заговора. ноги теории растут от убийства кеннеди. а шо офицер цру уильям кинг привлек к ликвидации француза-снайпера, то то тоже теория заговора.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:35

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Думаю ничего.
Просто они меньше не доверяют правительству.
И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании.
То як, порівняли результати впливу вакцинації в Англії на летальність?
Бо я вже порівняв і чекаю поки це зробить хтось і секти святої вакцини...
Як на мене - то результати там 50 на 50....Користь від вакцини є...от тільки її розмір ( я маю на увазі користі(зменшення летальності) мене якось не сильно то й вражає)
Поки що не викладаю результати , очікуючи щоб хтось з вакцинаторів довів що і вони мають представників,які володіють не тільки сильнорозвинутим емоційним апаратом..але й знаннями логіки/арифметики десь 5-7 класу...в крайньому разі, те що я робив з табличками сьогодні - я вчився робити в 5-7 класі..

То як
Чекаю..У вас залишилось всього 20 годин...
budivelnik
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