Додано: Суб 09 жов, 2021 14:01

roberto dark написав: ЛАД написав: Насчёт бустера.

Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, около 7 процентов пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, были вакцинированы тремя дозами.

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На сегодняшний день третью дозу получили 3 721 514 израильтян. Среди инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся 436 человек. Получается, что 7 процентов – это порядка 30 человек. Таким образом, всего 0,0008 процента вакцинированных третьей дозой болеют в тяжелой форме.



«Это даже лучше, чем мы могли ожидать», - сказал Аш. Согласно данным, еще 17 процентов тяжелобольных были вакцинированы двумя дозами более шести месяцев назад.

https://detaly.co.il/7-protsentov-tyazhelobolnyh-byli-vaktsinirovany-tremya-dozami/ Насчёт бустера.



Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные... Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...

1. Какие аргументы будивельника Вас смущают?2. На пляже Вы задыхающихся от нехватки кислорода, естественно, не увидите. Они "отдыхают" в других местах. Истории страшные, но на вчера у вас было 436 тяжёлых больных. Даже на пике эта цифра по памяти была где-то около 800. Даже для Израиля это не "Бергамо" - около 1 человека на 10.000. Если взять среднюю семью 4 человека, то грубо 1 тяжело больной на 2-2,5 тыс. семей.Т.е.,конечно, не "повальный мор".Проблема в том, что процесс продолжается, никто не знает, что будет и сколько будет тяжёлых случаев и смертей, если пустить на самотёк. И никто не скажет, как это коснётся лично Вас.