Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, около 7 процентов пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, были вакцинированы тремя дозами. ..... На сегодняшний день третью дозу получили 3 721 514 израильтян. Среди инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся 436 человек. Получается, что 7 процентов – это порядка 30 человек. Таким образом, всего 0,0008 процента вакцинированных третьей дозой болеют в тяжелой форме.
«Это даже лучше, чем мы могли ожидать», - сказал Аш. Согласно данным, еще 17 процентов тяжелобольных были вакцинированы двумя дозами более шести месяцев назад.
Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, около 7 процентов пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, были вакцинированы тремя дозами. ..... На сегодняшний день третью дозу получили 3 721 514 израильтян. Среди инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся 436 человек. Получается, что 7 процентов – это порядка 30 человек. Таким образом, всего 0,0008 процента вакцинированных третьей дозой болеют в тяжелой форме.
«Это даже лучше, чем мы могли ожидать», - сказал Аш. Согласно данным, еще 17 процентов тяжелобольных были вакцинированы двумя дозами более шести месяцев назад.
Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...
budivelnik написав:........ Доповідаю Маски на вулицях не носять В кафе/ресторанах - не носять Трупів ..або синюшних з викриками дай кисень - не бачив..
Один раз попросили вдягнути маску...на заправці Сокар при вїзді в Одесу.
На улице носить и не надо. Если вы не в толпе. В кафе и ресторане тоже - есть в маске как-то неудобно. Их можно либо закрыть, либо ограничить количество посетителей. Если не носят в магазинах, транспорте и др. общественных местах, то это говорит только о нашем раздолбайстве.
Зараз вакцинували 6 млн осіб в Україні, 570 днів вже пройшло , вакцинуватись треба кожних 6 місяців....Чисто математично - я не бачу як можна це зробити зі 100% населення
Вы же у нас великий, я бы даже сказал - гениальный математик и аналитик. Как Вы умудрились насчитать 570 дней с начала вакцинации? Или когда надо/хочется можно забыть даже арифметику?
вколото 6 млрд вакцин..що для 7,8 млрд населення (тобто 15-20 млрд вакцинувань)-що слону дробина
6 млрд вакцин = 3 млрд полностью вакцинированных людей - 40% населения (реально 35% полностью вакцинировнных + 12% одной дозой). Хороша "дробина". Одесса плохо влияет на знание даже арифметики.
fler написав:Не "ты", а "вы". Что вам опять неймется?
Ты и Вы
Пустое вы сердечным ты Она, обмолвясь, заменила И все счастливые мечты В душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, Свести очей с нее нет силы; И говорю ей: как вы милы! И мыслю: как тебя люблю! (c)
тут произносят libo как либо. это шо в честь китайца ли бо, который косил под бухарика, а сам был типа поэтом философом ?
ЛАД написав:Вы на антиваксовской почве уже и читать разучились? Со США мы идём сейчас ноздря в ноздрю. Надо точнее знать численность населения Украины. Если 35 млн, то мы точно впереди американцев.
В упор не вижу в вашем посте о Румынии и Болгарии любой инфы о США. А покрытие 5G там довольно большое и идеологически правильными чипами! Если не 35 млн., то там средняя зарплата врача 17К, нет не гривень. И врачи по з/п там могут посоревноваться только с юрыстами. Или зарплата врача 17К - в этой ситуации скорее минус? Совсем я запутался
ЛАД написав:[quote="5311444:yama"] ..... ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...
Никакого театра и никакого абсурда. Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых?
а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. ) Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?
ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу
Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки. Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером). Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.[/quote]
Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, около 7 процентов пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, были вакцинированы тремя дозами. ..... На сегодняшний день третью дозу получили 3 721 514 израильтян. Среди инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся 436 человек. Получается, что 7 процентов – это порядка 30 человек. Таким образом, всего 0,0008 процента вакцинированных третьей дозой болеют в тяжелой форме.
«Это даже лучше, чем мы могли ожидать», - сказал Аш. Согласно данным, еще 17 процентов тяжелобольных были вакцинированы двумя дозами более шести месяцев назад.
Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, около 7 процентов пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, были вакцинированы тремя дозами. ..... На сегодняшний день третью дозу получили 3 721 514 израильтян. Среди инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся 436 человек. Получается, что 7 процентов – это порядка 30 человек. Таким образом, всего 0,0008 процента вакцинированных третьей дозой болеют в тяжелой форме.
«Это даже лучше, чем мы могли ожидать», - сказал Аш. Согласно данным, еще 17 процентов тяжелобольных были вакцинированы двумя дозами более шести месяцев назад.
Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...
1. Какие аргументы будивельника Вас смущают? 2. На пляже Вы задыхающихся от нехватки кислорода, естественно, не увидите. Они "отдыхают" в других местах. Истории страшные, но на вчера у вас было 436 тяжёлых больных. Даже на пике эта цифра по памяти была где-то около 800. Даже для Израиля это не "Бергамо" - около 1 человека на 10.000. Если взять среднюю семью 4 человека, то грубо 1 тяжело больной на 2-2,5 тыс. семей. Т.е.,конечно, не "повальный мор". Проблема в том, что процесс продолжается, никто не знает, что будет и сколько будет тяжёлых случаев и смертей, если пустить на самотёк. И никто не скажет, как это коснётся лично Вас.
ЛАД написав:...... 6 млрд вакцин = 3 млрд полностью вакцинированных людей - 40% населения (реально 35% полностью вакцинировнных + 12% одной дозой). Хороша "дробина". Одесса плохо влияет на знание даже арифметики.
Хм.. Одессита обидеть каждый может...
Не обижайтесь. Вы в Одессе живёте и работаете, а другие отдыхают и, возможно, пьют.