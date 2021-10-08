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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3890389138923893>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:38

Насчёт бустера.
Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, около 7 процентов пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, были вакцинированы тремя дозами.
.....
На сегодняшний день третью дозу получили 3 721 514 израильтян. Среди инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся 436 человек. Получается, что 7 процентов – это порядка 30 человек. Таким образом, всего 0,0008 процента вакцинированных третьей дозой болеют в тяжелой форме.

«Это даже лучше, чем мы могли ожидать», - сказал Аш. Согласно данным, еще 17 процентов тяжелобольных были вакцинированы двумя дозами более шести месяцев назад.

https://detaly.co.il/7-protsentov-tyazhelobolnyh-byli-vaktsinirovany-tremya-dozami/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:43

  ЛАД написав:Насчёт бустера.
Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, около 7 процентов пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, были вакцинированы тремя дозами.
.....
На сегодняшний день третью дозу получили 3 721 514 израильтян. Среди инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся 436 человек. Получается, что 7 процентов – это порядка 30 человек. Таким образом, всего 0,0008 процента вакцинированных третьей дозой болеют в тяжелой форме.

«Это даже лучше, чем мы могли ожидать», - сказал Аш. Согласно данным, еще 17 процентов тяжелобольных были вакцинированы двумя дозами более шести месяцев назад.

https://detaly.co.il/7-protsentov-tyazhelobolnyh-byli-vaktsinirovany-tremya-dozami/


Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  budivelnik написав:........
Доповідаю
Маски на вулицях не носять
В кафе/ресторанах - не носять
Трупів ..або синюшних з викриками дай кисень - не бачив..

Один раз попросили вдягнути маску...на заправці Сокар при вїзді в Одесу.

На улице носить и не надо. Если вы не в толпе.
В кафе и ресторане тоже - есть в маске как-то неудобно. Их можно либо закрыть, либо ограничить количество посетителей.
Если не носят в магазинах, транспорте и др. общественных местах, то это говорит только о нашем раздолбайстве.

Зараз вакцинували 6 млн осіб в Україні, 570 днів вже пройшло , вакцинуватись треба кожних 6 місяців....Чисто математично - я не бачу як можна це зробити зі 100% населення

Вы же у нас великий, я бы даже сказал - гениальный математик и аналитик.
Как Вы умудрились насчитать 570 дней с начала вакцинации?
Или когда надо/хочется можно забыть даже арифметику?

вколото 6 млрд вакцин..що для 7,8 млрд населення (тобто 15-20 млрд вакцинувань)-що слону дробина

6 млрд вакцин = 3 млрд полностью вакцинированных людей - 40% населения (реально 35% полностью вакцинировнных + 12% одной дозой). Хороша "дробина".
Одесса плохо влияет на знание даже арифметики.


Хм.. Одессита обидеть каждый может...
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:49

  Libo написав:
  fler написав:Не "ты", а "вы". Что вам опять неймется?



Ты и Вы

Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю! (c)

:oops: :oops: :oops:


тут произносят libo как либо. это шо в честь китайца ли бо, который косил под бухарика, а сам был типа поэтом философом ?
pilker
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:52

  ЛАД написав:Вы на антиваксовской почве уже и читать разучились?
Со США мы идём сейчас ноздря в ноздрю. Надо точнее знать численность населения Украины. Если 35 млн, то мы точно впереди американцев.

В упор не вижу в вашем посте о Румынии и Болгарии любой инфы о США.
А покрытие 5G там довольно большое и идеологически правильными чипами!
Если не 35 млн., то там средняя зарплата врача 17К, нет не гривень. И врачи по з/п там могут посоревноваться только с юрыстами.
Или зарплата врача 17К - в этой ситуации скорее минус? Совсем я запутался :roll:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

ЛАД написав:
  yama написав:
  ЛАД написав:[quote="5311444:yama"]
.....
ну и верно ! Зачем легким делать ПЦР ? это театр абсурда . ...

Никакого театра и никакого абсурда.
Лёгкие больные пусть гуляют и разносят болезнь пошире, чтобы стало побольше тяжёлых?
а тем у кого положительный ПЦР надевают кандалы с гирей ? или награждают медалью типа ( Медаль «За пьянство» — чугунная медаль, введённая Петром I в 1714 году, с целью борьбы против пьянства. Вес медали — 6,8 кг (17 фунтов), не считая цепей. )
Каким образом ПЦР мешает больным гулять ?

ЗЫ мало того что результат надо ждать в гос поликлинике пару дней так еще надо сначала в поликлинику прийти посидеть в очереди пообщаться в регистратуре потом к месту анализа приехать потом домой , потом еще пока результата нету доработать на работе ... у легких это так и да сразу после теста едут на работу

Вы слишком усложняете. У меня друг делал ПЦР дней 10 назад - надо было для поездки.
Обошлось без всяких страстей, результат получил, не помню точно, то ли вечером, то ли утром на следующий день (по-моему, всё же вечером).
Гулять ПЦР, конечно, не мешает. Если нет ни совести, ни ума.[/quote]

Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
Binimovich
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 13:56

  ЛАД написав:Насчёт бустера.
Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, около 7 процентов пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, были вакцинированы тремя дозами.
.....
На сегодняшний день третью дозу получили 3 721 514 израильтян. Среди инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся 436 человек. Получается, что 7 процентов – это порядка 30 человек. Таким образом, всего 0,0008 процента вакцинированных третьей дозой болеют в тяжелой форме.

«Это даже лучше, чем мы могли ожидать», - сказал Аш. Согласно данным, еще 17 процентов тяжелобольных были вакцинированы двумя дозами более шести месяцев назад.

https://detaly.co.il/7-protsentov-tyazhelobolnyh-byli-vaktsinirovany-tremya-dozami/

Та я вижу Аш упражняется в математике похлеще Волянского :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:01

  roberto dark написав:
  ЛАД написав:Насчёт бустера.
Согласно данным, опубликованным министерством здравоохранения, около 7 процентов пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, были вакцинированы тремя дозами.
.....
На сегодняшний день третью дозу получили 3 721 514 израильтян. Среди инфицированных коронавирусом в тяжелом состоянии находятся 436 человек. Получается, что 7 процентов – это порядка 30 человек. Таким образом, всего 0,0008 процента вакцинированных третьей дозой болеют в тяжелой форме.

«Это даже лучше, чем мы могли ожидать», - сказал Аш. Согласно данным, еще 17 процентов тяжелобольных были вакцинированы двумя дозами более шести месяцев назад.

https://detaly.co.il/7-protsentov-tyazhelobolnyh-byli-vaktsinirovany-tremya-dozami/


Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...

1. Какие аргументы будивельника Вас смущают?
2. На пляже Вы задыхающихся от нехватки кислорода, естественно, не увидите. Они "отдыхают" в других местах. Истории страшные, но на вчера у вас было 436 тяжёлых больных. Даже на пике эта цифра по памяти была где-то около 800. Даже для Израиля это не "Бергамо" - около 1 человека на 10.000. Если взять среднюю семью 4 человека, то грубо 1 тяжело больной на 2-2,5 тыс. семей.
Т.е.,конечно, не "повальный мор".
Проблема в том, что процесс продолжается, никто не знает, что будет и сколько будет тяжёлых случаев и смертей, если пустить на самотёк. И никто не скажет, как это коснётся лично Вас.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:04

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вы на антиваксовской почве уже и читать разучились?
Со США мы идём сейчас ноздря в ноздрю. Надо точнее знать численность населения Украины. Если 35 млн, то мы точно впереди американцев.

В упор не вижу в вашем посте о Румынии и Болгарии любой инфы о США.
....

Вы таблицу на картинке смотрели?
Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:07

  Binimovich написав:
ЛАД написав:......
6 млрд вакцин = 3 млрд полностью вакцинированных людей - 40% населения (реально 35% полностью вакцинировнных + 12% одной дозой). Хороша "дробина".
Одесса плохо влияет на знание даже арифметики.


Хм.. Одессита обидеть каждый может...

Не обижайтесь.
Вы в Одессе живёте и работаете, а другие отдыхают и, возможно, пьют. :)
ЛАД
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