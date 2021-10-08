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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3890389138923893

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:09

  Binimovich написав:.........
Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.

Я сдал в 11 часов утра, результат получил около 19.00. В invivo.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:12

  ЛАД написав:
  roberto dark написав:Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...

1. Какие аргументы будивельника Вас смущают?


Главный аргумент буквально недавно прочитал на ветке по недвижимости и звучит он так - "будивельник всегда прав" . Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:14

  roberto dark написав:
  ЛАД написав:
  roberto dark написав:Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...

1. Какие аргументы будивельника Вас смущают?


Главный аргумент прочитал на ветке по недвижимости и звучит он так - будивельник всегда прав" . Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это да.
Это железный аргумент. Не поспоришь. Но это старый аргумент и встречался и на других ветках. Я же несколько раз уже писал - гений. Почему-то эти мои посты удаляют.

Вот, правда, читать так и не научился. Сегодня ночью написал длиннющий пост, в начале которого о смертности в Англии довольно подробно. А он всё требует какого-то анализа, даёт 24 часа и грозится опубликовать какие-то новые таблички уровня 5-7 класса. Я уже дрожу от страха.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 жов, 2021 14:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:19

  ЛАД написав:Это да.
Это железный аргумент. Не поспоришь. Но это старый аргумент и встречался и на других ветках. Я же несколько раз уже писал - гений. Почему-то эти мои посты удаляют.

Если бы вы знали как удаляют мои посты. ПРОСТО НЕ УСПЕВАЕШЬ ОТПРАВИТЬ, КАК ЕГО УЖЕ НЕТ. :lol: "ГЕНИЕВ" НА ЭТОМ ФОРУМЕ ЗАЩИЩАЮТ ВСЕМИ МОДЕРАТОРСКИМИ СИЛАМИ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:22

roberto dark
Дело в том, что наши гении обычно очень занудные и настырные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:28

  Ромасик написав:
  stm написав:С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна?

Конечно :!:

Как думаете дедушку мужа Флер надо попросить вакцинироваться?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:30

  ЛАД написав:roberto dark
Дело в том, что наши гении обычно очень занудные и настырные.

Ваше счастье, что вы ещё не знакомы с турецким "гением" с ветки заграничной недвижимости. Оттуда даже сам Будивельник сразу же "смотал удочки", после только одного небольшого поста в свою сторону от этого персонажа, не так давно.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:34

  ЛАД написав:Вы таблицу на картинке смотрели?
Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).

таблицу видеть может не каждый :D
а в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов?
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:35

Компания "Файзер" изучит эффективность своей вакцины против коронавирусной инфекции "в реальных условиях", вакцинировав всех жителей старше 12 лет бразильского города Толедо (штат Парана).

В городе проживает 143 тысячи человек. Эксперимент пройдет при активном участии местных органов здравоохранения и ученых.

"Эта инициатива является первой и единственной в своем роде, реализованной в развивающейся стране в сотрудничестве с фармацевтической компанией", — цитирует газета "Гардиан" представителя "Файзера".

Отметим, что ранее в стране уже провели похожий эксперимент. Весной привили все взрослое население города Серрана (около 30 тысяч человек). Тогда использовали китайскую вакцину "Короновак". В результате число симптоматических случаев заболевания "ковидом" уменьшилось на 80%, количество госпитализаций — на 86%, а смертность снизилась на 95%.

https://www.9tv.co.il/item/34995
ЛАД
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