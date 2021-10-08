Binimovich написав:......... Яма за госклинику говорил, а ПЦР тест можно сделать на каждом углу, практически. Частных лабораторий полно. Я уже 3 раза делал себе в них, тоже для поездки. Результат на следующий день обычно. Один раз даже утром сдал, после обеда получил.
Я сдал в 11 часов утра, результат получил около 19.00. В invivo.
roberto dark написав:Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...
roberto dark написав:Я просто разрываюсь между вашими аргументами и Будивельника. Так колоть третью или нет? На израильском пляже 🌴 задыхающихся от нехватки кислорода не замечаю, но истории конечно рассказывают страшные...
Это да. Это железный аргумент. Не поспоришь. Но это старый аргумент и встречался и на других ветках. Я же несколько раз уже писал - гений. Почему-то эти мои посты удаляют.
Вот, правда, читать так и не научился. Сегодня ночью написал длиннющий пост, в начале которого о смертности в Англии довольно подробно. А он всё требует какого-то анализа, даёт 24 часа и грозится опубликовать какие-то новые таблички уровня 5-7 класса. Я уже дрожу от страха.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 жов, 2021 14:20, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:roberto dark Дело в том, что наши гении обычно очень занудные и настырные.
Ваше счастье, что вы ещё не знакомы с турецким "гением" с ветки заграничной недвижимости. Оттуда даже сам Будивельник сразу же "смотал удочки", после только одного небольшого поста в свою сторону от этого персонажа, не так давно.
Компания "Файзер" изучит эффективность своей вакцины против коронавирусной инфекции "в реальных условиях", вакцинировав всех жителей старше 12 лет бразильского города Толедо (штат Парана).
В городе проживает 143 тысячи человек. Эксперимент пройдет при активном участии местных органов здравоохранения и ученых.
"Эта инициатива является первой и единственной в своем роде, реализованной в развивающейся стране в сотрудничестве с фармацевтической компанией", — цитирует газета "Гардиан" представителя "Файзера".
Отметим, что ранее в стране уже провели похожий эксперимент. Весной привили все взрослое население города Серрана (около 30 тысяч человек). Тогда использовали китайскую вакцину "Короновак". В результате число симптоматических случаев заболевания "ковидом" уменьшилось на 80%, количество госпитализаций — на 86%, а смертность снизилась на 95%.