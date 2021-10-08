Додано: Суб 09 жов, 2021 14:44

stm написав: Ромасик написав: stm написав: С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна? С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна?

Конечно Конечно

Как думаете дедушку мужа Флер надо попросить вакцинироваться? Как думаете дедушку мужа Флер надо попросить вакцинироваться?

я считаю рекомендации (по вакцинации в частности) должен давать семейный врач, а пациент неприкословно выполнять их. В то же время врач должен нести если не полную, то хотя б адекватную отвественность за здоровье пациента (после вакцинации). Соответственно, разжевав ему все риски действия или бездействия. Для этого получив вменямые исходные данные от медсистемы своей страны, которые позволят ему брать на себя какую-то ответственность. Страхование ошибок врачей - тоже интересный инстурмент в этом.Пациент же должен либо на 99% доверять рекомендациям своего врача, либо искать другого.пс. Так к старости может и найдет