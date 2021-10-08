pilker написав:а почему нет ? вот скажите можно ли достигнуть познание работы иммунитета, если субъект и объект исследования совмещаются в одном лице. шо делать с той наукой, которая изучая геном называет большую часть ДНК junk.
гигиеническая теория иммунитета утверждает что чем больше иммунная система контактирует с чужеродными антигенами тем меньше она стреляет по своим в виде аллергии. Если наука непочтительно относится к ДНК и не отвечает на все Ваши вопросы, то давайте без науки, как тут -
В Украине зафиксировали и официально подтвердили случай паралича вследствие полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Его родители по религиозным убеждениям отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами.
stm написав:С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна?
Конечно
Как думаете дедушку мужа Флер надо попросить вакцинироваться?
я считаю рекомендации (по вакцинации в частности) должен давать семейный врач, а пациент неприкословно выполнять их. В то же время врач должен нести если не полную, то хотя б адекватную отвественность за здоровье пациента (после вакцинации). Соответственно, разжевав ему все риски действия или бездействия. Для этого получив вменямые исходные данные от медсистемы своей страны, которые позволят ему брать на себя какую-то ответственность. Страхование ошибок врачей - тоже интересный инстурмент в этом. Пациент же должен либо на 99% доверять рекомендациям своего врача, либо искать другого. пс. Так к старости может и найдет
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 09 жов, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
В Украине зафиксировали и официально подтвердили случай паралича вследствие полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Его родители по религиозным убеждениям отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами.
Ромасик написав:а почему мои сообщения постоянно удаляются?
Модераторы чистят не только на основании жалоб. Посмотреть, обжалован (но не удален)ли ваш пост можно самому нажав на "жалоба". Думаю, н кто против вас тут не играет. Вы включаете идиота, но в целом персонаж вы положительный))
Ромасик написав:а почему мои сообщения постоянно удаляются?
Модераторы чистят не только на основании жалоб. Посмотреть, обжалован (но не удален)ли ваш пост можно самому нажав на "жалоба". Думаю, н кто против вас тут не играет. Вы включаете идиота, но в целом персонаж вы положительный))
еще и так можно? И что оно покажет, если есть жалоба? я пару раз жал на откровенные оскробления или расизм. Модераторы не реагируют. Ну я все понял.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 09 жов, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.