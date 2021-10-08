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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3892389338943895>

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:39

  pilker написав:а почему нет ? вот скажите можно ли достигнуть познание работы иммунитета, если субъект и объект исследования совмещаются в одном лице. шо делать с той наукой, которая изучая геном называет большую часть ДНК junk.


гигиеническая теория иммунитета утверждает что чем больше иммунная система контактирует с чужеродными антигенами тем меньше она стреляет по своим в виде аллергии. Если наука непочтительно относится к ДНК и не отвечает на все Ваши вопросы, то давайте без науки, как тут -

В Украине зафиксировали и официально подтвердили случай паралича вследствие полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Его родители по религиозным убеждениям отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:44

  stm написав:
  Ромасик написав:
  stm написав:С таким сыном не сомневаюсь. Мама вакцинированна?

Конечно :!:

Как думаете дедушку мужа Флер надо попросить вакцинироваться?

я считаю рекомендации (по вакцинации в частности) должен давать семейный врач, а пациент неприкословно выполнять их. В то же время врач должен нести если не полную, то хотя б адекватную отвественность за здоровье пациента (после вакцинации). Соответственно, разжевав ему все риски действия или бездействия. Для этого получив вменямые исходные данные от медсистемы своей страны, которые позволят ему брать на себя какую-то ответственность. Страхование ошибок врачей - тоже интересный инстурмент в этом.
Пациент же должен либо на 99% доверять рекомендациям своего врача, либо искать другого.
пс. Так к старости может и найдет :wink:
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 09 жов, 2021 14:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:44

  fler написав:........
О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим... :roll:
......

:shock:
Это Вы откуда взяли?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:45

  IgA написав:
В Украине зафиксировали и официально подтвердили случай паралича вследствие полиомиелита у полуторагодовалого ребенка из Ровенской области. Его родители по религиозным убеждениям отказались делать прививки, предусмотренные медицинскими стандартами.

на все воля божа (с)
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:48

  ЛАД написав:
  fler написав:........
О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим... :roll:
......

:shock:
Это Вы откуда взяли?

а почему мои сообщения постоянно удаляются? :lol:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:56

  ЛАД написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вы таблицу на картинке смотрели?
Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).

таблицу видеть может не каждый :D
а в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов?

Почему не каждый?
Она приведена в моём посте https://www.9tv.co.il/item/34995. Или Вы не туда смотрите?

там много стран перед Украиной. Но не со всех можно брать пример. Для этого нужно пошевелить извилинами. Вы пошевелили и сделали вывод, потеряв США. Ладно бы там Болгарию, она даже в скрин не влезла.
Компания "Файзер" изучит эффективность своей вакцины https://www.9tv.co.il/item/34995
не прошло и года :lol:
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 09 жов, 2021 14:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:57

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ромасик написав:а почему мои сообщения постоянно удаляются?

Модераторы чистят не только на основании жалоб.
Посмотреть, обжалован (но не удален)ли ваш пост можно самому нажав на "жалоба". Думаю, н кто против вас тут не играет. Вы включаете идиота, но в целом персонаж вы положительный))
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 14:58

  Ромасик написав:на все воля божа (с)


ага, Бог дал - Бог взял, но на всякий случай рожаем побольше, как в Африке, а то эти учоные ДНК мусорной обозвали.
IgA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:01

  Hotab написав:
  Ромасик написав:а почему мои сообщения постоянно удаляются?

Модераторы чистят не только на основании жалоб.
Посмотреть, обжалован (но не удален)ли ваш пост можно самому нажав на "жалоба". Думаю, н кто против вас тут не играет. Вы включаете идиота, но в целом персонаж вы положительный))

еще и так можно? :D
И что оно покажет, если есть жалоба?
я пару раз жал на откровенные оскробления или расизм. Модераторы не реагируют. Ну я все понял.
Востаннє редагувалось Ромасик в Суб 09 жов, 2021 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:03

  IgA написав:
  Ромасик написав:на все воля божа (с)


ага, Бог дал - Бог взял, но на всякий случай рожаем побольше, как в Африке, а то эти учоные ДНК мусорной обозвали.

рожаем/делаем пока можем. А то скоро не оплатив пакет услуг 5G ничего не получится. :mrgreen:
Ромасик
 
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