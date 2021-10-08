Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3892389338943895 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 15:15 Ромасик написав: ЛАД написав: Вы таблицу на картинке смотрели?

Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество). Вы таблицу на картинке смотрели?Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).

таблицу видеть может не каждый

а в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов? таблицу видеть может не каждыйа в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов?

Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид? Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15393 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8488 раз. Подякували: 4107 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:32 roberto dark написав: ......

Ваше счастье, что вы ещё не знакомы с турецким "гением" с ветки заграничной недвижимости. Оттуда даже сам Будивельник сразу же "смотал удочки", после только одного небольшого поста в свою сторону от этого персонажа, не так давно. ......Ваше счастье, что вы ещё не знакомы с турецким "гением" с ветки заграничной недвижимости. Оттуда даже сам Будивельник сразу же "смотал удочки", после только одного небольшого поста в свою сторону от этого персонажа, не так давно.

Знаком. Иногда заглядывал, но в дискуссии не вступал. Знаком. Иногда заглядывал, но в дискуссии не вступал. ЛАД 2 Повідомлень: 19892 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:41 Ромасик написав: ЛАД написав: fler написав: ........

О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим...

...... ........О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим.........



Это Вы откуда взяли? Это Вы откуда взяли?

а почему мои сообщения постоянно удаляются? а почему мои сообщения постоянно удаляются?

А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам?

Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу. А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам?Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу. ЛАД 2 Повідомлень: 19892 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:45 Ромасик написав: ЛАД написав: fler написав: ........

О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим...

...... ........О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим.........



Это Вы откуда взяли? Это Вы откуда взяли?

а почему мои сообщения постоянно удаляются? а почему мои сообщения постоянно удаляются?

А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам?

Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу. А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам?Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу. ЛАД 2 Повідомлень: 19892 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:49 ЛАД, та я пошутил

но темы с жалобами не понял, почему так все взбодрились? Это же европейская практика! А то сразу "выйдем поговорим" , та я пошутилно темы с жалобами не понял, почему так все взбодрились? Это же европейская практика! А то сразу "выйдем поговорим" Ромасик Повідомлень: 3170 З нами з: 30.03.15 Подякував: 645 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3892389338943895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7771 9733368

ЛОБ П'ят 08 жов, 2021 17:55