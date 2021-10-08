RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3892389338943895

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:15

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вы таблицу на картинке смотрели?
Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).

таблицу видеть может не каждый :D
а в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов?

Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15393
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8488 раз.
Подякували: 4107 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:32

  roberto dark написав:......
Ваше счастье, что вы ещё не знакомы с турецким "гением" с ветки заграничной недвижимости. Оттуда даже сам Будивельник сразу же "смотал удочки", после только одного небольшого поста в свою сторону от этого персонажа, не так давно.

Знаком. Иногда заглядывал, но в дискуссии не вступал.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19892
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4860 раз.
Подякували: 4502 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:41

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:........
О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим... :roll:
......

:shock:
Это Вы откуда взяли?

а почему мои сообщения постоянно удаляются? :lol:

А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам? :)
Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19892
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4860 раз.
Подякували: 4502 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:45

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:........
О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим... :roll:
......

:shock:
Это Вы откуда взяли?

а почему мои сообщения постоянно удаляются? :lol:

А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам? :)
Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 19892
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4860 раз.
Подякували: 4502 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:49

ЛАД, та я пошутил :)
но темы с жалобами не понял, почему так все взбодрились? Это же европейская практика! А то сразу "выйдем поговорим"
Ромасик
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 30.03.15
Подякував: 645 раз.
Подякували: 304 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3892389338943895
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vovakwasov і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 776, 777, 778
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7771 9733380
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 жов, 2021 17:55
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18486)
09.10.2021 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.