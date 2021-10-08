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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:15
Ромасик написав: ЛАД написав:
Вы таблицу на картинке смотрели?
Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).
таблицу видеть может не каждый
а в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов?
Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид?
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:32
roberto dark написав:
......
Ваше счастье, что вы ещё не знакомы с турецким "гением" с ветки заграничной недвижимости. Оттуда даже сам Будивельник сразу же "смотал удочки", после только одного небольшого поста в свою сторону от этого персонажа, не так давно.
Знаком. Иногда заглядывал, но в дискуссии не вступал.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:41
Ромасик написав: ЛАД написав:
fler написав:
........
О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим...
......
Это Вы откуда взяли?
а почему мои сообщения постоянно удаляются?
А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам?
Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:45
Ромасик написав: ЛАД написав:
fler написав:
........
О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим...
......
Это Вы откуда взяли?
а почему мои сообщения постоянно удаляются?
А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам?
Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу.
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:49
ЛАД
, та я пошутил
но темы с жалобами не понял, почему так все взбодрились? Это же европейская практика! А то сразу "выйдем поговорим"
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Ромасик
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