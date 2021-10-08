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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3892389338943895

Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19

Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82
Мені вже зробили щеплення
63%
52
Не можу за станом здоров'я
1%
1
Не вірю в ефективність вакцин
4%
3
Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації
4%
3
Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися
16%
13
Найближчим часом планую вакцинацію
2%
2
Ще в роздумах
10%
8
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:15

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вы таблицу на картинке смотрели?
Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).

таблицу видеть может не каждый :D
а в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов?

Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид?
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:32

  roberto dark написав:......
Ваше счастье, что вы ещё не знакомы с турецким "гением" с ветки заграничной недвижимости. Оттуда даже сам Будивельник сразу же "смотал удочки", после только одного небольшого поста в свою сторону от этого персонажа, не так давно.

Знаком. Иногда заглядывал, но в дискуссии не вступал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:41

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:
  fler написав:........
О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим... :roll:
......

:shock:
Это Вы откуда взяли?

а почему мои сообщения постоянно удаляются? :lol:

А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам? :)
Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:45

Повтор
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 жов, 2021 17:28, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 15:49

ЛАД, та я пошутил :)
но темы с жалобами не понял, почему так все взбодрились? Это же европейская практика! А то сразу "выйдем поговорим"
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 16:52

  Вкладчик1234 написав:
  Ромасик написав:
  ЛАД написав:Вы таблицу на картинке смотрели?
Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).

таблицу видеть может не каждый :D
а в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов?

Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид?

Хорошо что Вы вспомнили. Индия первая доза 48,5% населения. Вакцина ковишилд(считай как в Британии Астразейнека) Полностью 18,8%. А что там в РФ? ))) Как правильно отметил Ромка на всё воля Божья, ну когда ума хватает только дороги не строить если население не вакцинируется...
stm
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:07

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Думаю ничего.
Просто они меньше не доверяют правительству.
И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании.
То як, порівняли результати впливу вакцинації в Англії на летальність?
Бо я вже порівняв і чекаю поки це зробить хтось і секти святої вакцини...
Як на мене - то результати там 50 на 50....Користь від вакцини є...от тільки її розмір ( я маю на увазі користі(зменшення летальності) мене якось не сильно то й вражає)
Поки що не викладаю результати , очікуючи щоб хтось з вакцинаторів довів що і вони мають представників,які володіють не тільки сильнорозвинутим емоційним апаратом..але й знаннями логіки/арифметики десь 5-7 класу...в крайньому разі, те що я робив з табличками сьогодні - я вчився робити в 5-7 класі..

То як
Чекаю..У вас залишилось всього 20 годин...

Справа не в табличках та тим паче не в умінні складати-аналізувати таблички рівня 5 класу, а в тому, що краще повірити послу Великобританії стосовно ролі вакцінації, ніж вам з отими простими)) табличками.

* Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.*

*Кроме того, очень важно, чтобы информация, которую мы предоставляем населению, была изложена понятным для всех языком и не была противоречивой. Наш подход основан на новейших научных данных и информации, полученной в ходе непрерывного диалога с гражданским обществом. Очень важно эффективно бороться с дезинформацией и предоставлять населению чёткую картину рисков и преимуществ.*
https://www.fontanka.ru/2021/07/05/70008206/

З.и. будівельнику, що у вас самого з логікою?
Ви тут наголошували, що летальність у Ковіду низька.
З вами погоджувалися, пояснюючи, що загроза Ковіду не в рівні летальності, а в тому, що дана хвороба масова. І саме це дає значну кількість тих же смертей.

І після цього ви!!!! тепер!!!! з розумним виглядом підкреслюється свій)) винахід)) -- що летальність після вакцінації не сильно-то й зменшилася!!!!

ДА ВОНА Й ТАК БУЛА МАЛА...
Тобто ви знов вихопили один критерій (летальність) і на підставі нього будуєте висновки стосовно усієї картинки.
Подивіться останній графік на кількість смертей по дням:
https://index.minfin.com.ua/reference/c ... graphy/uk/


До того ж не забувайте, що порівнюється вплив більш агресивного дельта штаму з менш агресивними попередніми.

Коротше: посол натякнула стосовно рівня наукового знання населення)))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 жов, 2021 17:15

  Ромасик написав:
  ЛАД написав:......
Почему не каждый?
Она приведена в моём посте https://www.9tv.co.il/item/34995. Или Вы не туда смотрите?

там много стран перед Украиной. Но не со всех можно брать пример. Для этого нужно пошевелить извилинами. Вы пошевелили и сделали вывод, потеряв США. Ладно бы там Болгарию, она даже в скрин не влезла.

У меня здесь ошибка со ссылкой на мой пост - viewtopic.php?p=5312202#p5312202. Не знаю, как получилось.
На картинке в посте страны ранжированы по количеству смертей за вчерашний день. Украина там на 7 месте, впереди всего 6 стран.
Болгария там действительно не поместилась, но раз Вы это знаете, то картинку видели. :)

Компания "Файзер" изучит эффективность своей вакцины https://www.9tv.co.il/item/34995
не прошло и года :lol:

Ну, почему. Файзер тренировался на Израиле. :)
ЛАД
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