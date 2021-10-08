Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид?
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Додано: Суб 09 жов, 2021 15:15
Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид?
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:32
Знаком. Иногда заглядывал, но в дискуссии не вступал.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:41
А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам?
Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:45
Повтор
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 жов, 2021 17:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 жов, 2021 15:49
ЛАД, та я пошутил
но темы с жалобами не понял, почему так все взбодрились? Это же европейская практика! А то сразу "выйдем поговорим"
Додано: Суб 09 жов, 2021 16:52
Хорошо что Вы вспомнили. Индия первая доза 48,5% населения. Вакцина ковишилд(считай как в Британии Астразейнека) Полностью 18,8%. А что там в РФ? ))) Как правильно отметил Ромка на всё воля Божья, ну когда ума хватает только дороги не строить если население не вакцинируется...
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:07
Справа не в табличках та тим паче не в умінні складати-аналізувати таблички рівня 5 класу, а в тому, що краще повірити послу Великобританії стосовно ролі вакцінації, ніж вам з отими простими)) табличками.
* Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.*
*Кроме того, очень важно, чтобы информация, которую мы предоставляем населению, была изложена понятным для всех языком и не была противоречивой. Наш подход основан на новейших научных данных и информации, полученной в ходе непрерывного диалога с гражданским обществом. Очень важно эффективно бороться с дезинформацией и предоставлять населению чёткую картину рисков и преимуществ.*
З.и. будівельнику, що у вас самого з логікою?
Ви тут наголошували, що летальність у Ковіду низька.
З вами погоджувалися, пояснюючи, що загроза Ковіду не в рівні летальності, а в тому, що дана хвороба масова. І саме це дає значну кількість тих же смертей.
І після цього ви!!!! тепер!!!! з розумним виглядом підкреслюється свій)) винахід)) -- що летальність після вакцінації не сильно-то й зменшилася!!!!
ДА ВОНА Й ТАК БУЛА МАЛА...
Тобто ви знов вихопили один критерій (летальність) і на підставі нього будуєте висновки стосовно усієї картинки.
Подивіться останній графік на кількість смертей по дням:
До того ж не забувайте, що порівнюється вплив більш агресивного дельта штаму з менш агресивними попередніми.
Коротше: посол натякнула стосовно рівня наукового знання населення)))
Додано: Суб 09 жов, 2021 17:15
У меня здесь ошибка со ссылкой на мой пост - viewtopic.php?p=5312202#p5312202. Не знаю, как получилось.
На картинке в посте страны ранжированы по количеству смертей за вчерашний день. Украина там на 7 месте, впереди всего 6 стран.
Болгария там действительно не поместилась, но раз Вы это знаете, то картинку видели.
Ну, почему. Файзер тренировался на Израиле.
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