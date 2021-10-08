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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3892389338943895 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 15:15 Ромасик написав: ЛАД написав: Вы таблицу на картинке смотрели?

Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество). Вы таблицу на картинке смотрели?Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).

таблицу видеть может не каждый

а в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов? таблицу видеть может не каждыйа в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов?

Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид? Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид? Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15393 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8488 раз. Подякували: 4107 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:32 roberto dark написав: ......

Ваше счастье, что вы ещё не знакомы с турецким "гением" с ветки заграничной недвижимости. Оттуда даже сам Будивельник сразу же "смотал удочки", после только одного небольшого поста в свою сторону от этого персонажа, не так давно. ......Ваше счастье, что вы ещё не знакомы с турецким "гением" с ветки заграничной недвижимости. Оттуда даже сам Будивельник сразу же "смотал удочки", после только одного небольшого поста в свою сторону от этого персонажа, не так давно.

Знаком. Иногда заглядывал, но в дискуссии не вступал. Знаком. Иногда заглядывал, но в дискуссии не вступал. ЛАД 2 Повідомлень: 19893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:41 Ромасик написав: ЛАД написав: fler написав: ........

О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим...

...... ........О многочисленных жалобах ЛАДа почему-то молчим.........



Это Вы откуда взяли? Это Вы откуда взяли?

а почему мои сообщения постоянно удаляются? а почему мои сообщения постоянно удаляются?

А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам?

Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу. А Вы считаете, что Ваши посты можно удалять исключительно по моим жалобам?Могу Вам пообещать - если буду на Вас жаловаться, то обязательно предупрежу. ЛАД 2 Повідомлень: 19893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:45 Повтор Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 жов, 2021 17:28, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 19893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 15:49 ЛАД, та я пошутил

но темы с жалобами не понял, почему так все взбодрились? Это же европейская практика! А то сразу "выйдем поговорим" , та я пошутилно темы с жалобами не понял, почему так все взбодрились? Это же европейская практика! А то сразу "выйдем поговорим" Ромасик Повідомлень: 3171 З нами з: 30.03.15 Подякував: 645 раз. Подякували: 304 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 16:52 Вкладчик1234 написав: Ромасик написав: ЛАД написав: Вы таблицу на картинке смотрели?

Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество). Вы таблицу на картинке смотрели?Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).

таблицу видеть может не каждый

а в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов? таблицу видеть может не каждыйа в ваших выводах США нет. А если у них все так плохо, то чего нам смотреть на каких-то румынов?

Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид? Что-то давно нет новостей из Индии. Там все вакцинировались и бустировались и победили ковид?

Хорошо что Вы вспомнили. Индия первая доза 48,5% населения. Вакцина ковишилд(считай как в Британии Астразейнека) Полностью 18,8%. А что там в РФ? ))) Как правильно отметил Ромка на всё воля Божья, ну когда ума хватает только дороги не строить если население не вакцинируется... Хорошо что Вы вспомнили. Индия первая доза 48,5% населения. Вакцина ковишилд(считай как в Британии Астразейнека) Полностью 18,8%. А что там в РФ? ))) Как правильно отметил Ромка на всё воля Божья, ну когда ума хватает только дороги не строить если население не вакцинируется... stm

Повідомлень: 3126 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 17:07 budivelnik написав: ЛАД написав: Думаю ничего.

Просто они меньше не доверяют правительству.

И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании. Думаю ничего.Просто они меньше не доверяют правительству.И, возможно, не настолько сильно опустились в образовании. То як, порівняли результати впливу вакцинації в Англії на летальність?

Бо я вже порівняв і чекаю поки це зробить хтось і секти святої вакцини...

Як на мене - то результати там 50 на 50....Користь від вакцини є...от тільки її розмір ( я маю на увазі користі(зменшення летальності) мене якось не сильно то й вражає)

Поки що не викладаю результати , очікуючи щоб хтось з вакцинаторів довів що і вони мають представників,які володіють не тільки сильнорозвинутим емоційним апаратом..але й знаннями логіки/арифметики десь 5-7 класу...в крайньому разі, те що я робив з табличками сьогодні - я вчився робити в 5-7 класі..



То як

Чекаю..У вас залишилось всього 20 годин... То як, порівняли результати впливу вакцинації в Англії на летальність?Бо я вже порівняв і чекаю поки це зробить хтось і секти святої вакцини...Як на мене - то результати там 50 на 50....Користь від вакцини є...от тільки її розмір ( я маю на увазі користі(зменшення летальності) мене якось не сильно то й вражає)Поки що не викладаю результати , очікуючи щоб хтось з вакцинаторів довів що і вони мають представників,які володіють не тільки сильнорозвинутим емоційним апаратом..але й знаннями логіки/арифметики десь 5-7 класу...в крайньому разі, те що я робив з табличками сьогодні - я вчився робити в 5-7 класі..То якЧекаю..У вас залишилось всього 20 годин...

Справа не в табличках та тим паче не в умінні складати-аналізувати таблички рівня 5 класу, а в тому, що краще повірити послу Великобританії стосовно ролі вакцінації, ніж вам з отими простими)) табличками.



* Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.*



*Кроме того, очень важно, чтобы информация, которую мы предоставляем населению, была изложена понятным для всех языком и не была противоречивой. Наш подход основан на новейших научных данных и информации, полученной в ходе непрерывного диалога с гражданским обществом. Очень важно эффективно бороться с дезинформацией и предоставлять населению чёткую картину рисков и преимуществ.*

https://www.fontanka.ru/2021/07/05/70008206/



З.и. будівельнику, що у вас самого з логікою?

Ви тут наголошували, що летальність у Ковіду низька.

З вами погоджувалися, пояснюючи, що загроза Ковіду не в рівні летальності, а в тому, що дана хвороба масова. І саме це дає значну кількість тих же смертей.



І після цього ви!!!! тепер!!!! з розумним виглядом підкреслюється свій)) винахід)) -- що летальність після вакцінації не сильно-то й зменшилася!!!!



ДА ВОНА Й ТАК БУЛА МАЛА...

Тобто ви знов вихопили один критерій (летальність) і на підставі нього будуєте висновки стосовно усієї картинки.

Подивіться останній графік на кількість смертей по дням:

https://index.minfin.com.ua/reference/c ... graphy/uk/





До того ж не забувайте, що порівнюється вплив більш агресивного дельта штаму з менш агресивними попередніми.



Коротше: посол натякнула стосовно рівня наукового знання населення))) Справа не в табличках та тим паче не в умінні складати-аналізувати таблички рівня 5 класу, а в тому, що краще повірити послу Великобританії стосовно ролі вакцінації, ніж вам з отими простими)) табличками.* Недавно проведённое Службой общественного здравоохранения Англии и Кембриджским университетом исследование показало, что в Англии программа вакцинации против COVID-19 на сегодняшний день позволила предотвратить около 7,2 миллиона случаев заболевания и 27 тысяч смертей.**Кроме того, очень важно, чтобы информация, которую мы предоставляем населению, была изложена понятным для всех языком и не была противоречивой. Наш подход основан на новейших научных данных и информации, полученной в ходе непрерывного диалога с гражданским обществом. Очень важно эффективно бороться с дезинформацией и предоставлять населению чёткую картину рисков и преимуществ.*З.и. будівельнику, що у вас самого з логікою?Ви тут наголошували, що летальність у Ковіду низька.З вами погоджувалися, пояснюючи, що загроза Ковіду не в рівні летальності, а в тому, що дана хвороба масова. І саме це дає значну кількість тих же смертей.І після цього ви!!!! тепер!!!! з розумним виглядом підкреслюється свій)) винахід)) -- що летальність після вакцінації не сильно-то й зменшилася!!!!ДА ВОНА Й ТАК БУЛА МАЛА...Тобто ви знов вихопили один критерій (летальність) і на підставі нього будуєте висновки стосовно усієї картинки.Подивіться останній графік на кількість смертей по дням:До того ж не забувайте, що порівнюється вплив більш агресивного дельта штаму з менш агресивними попередніми.Коротше: посол натякнула стосовно рівня наукового знання населення))) detroytred

Повідомлень: 24634 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2021 раз. Подякували: 3222 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 17:15 Ромасик написав: ЛАД написав: ......

Почему не каждый?

Она приведена в моём посте https://www.9tv.co.il/item/34995 . Или Вы не туда смотрите? ......Почему не каждый?Она приведена в моём посте. Или Вы не туда смотрите?

там много стран перед Украиной. Но не со всех можно брать пример. Для этого нужно пошевелить извилинами. Вы пошевелили и сделали вывод, потеряв США. Ладно бы там Болгарию, она даже в скрин не влезла. там много стран перед Украиной. Но не со всех можно брать пример. Для этого нужно пошевелить извилинами. Вы пошевелили и сделали вывод, потеряв США. Ладно бы там Болгарию, она даже в скрин не влезла.

У меня здесь ошибка со ссылкой на мой пост -

На картинке в посте страны ранжированы по количеству смертей за вчерашний день. Украина там на 7 месте, впереди всего 6 стран.

Болгария там действительно не поместилась, но раз Вы это знаете, то картинку видели.



https://www.9tv.co.il/item/34995 Компания "Файзер" изучит эффективность своей вакцины не прошло и года не прошло и года

Ну, почему. Файзер тренировался на Израиле. У меня здесь ошибка со ссылкой на мой пост - viewtopic.php?p=5312202#p5312202 . Не знаю, как получилось.На картинке в посте страны ранжированы по количеству смертей за вчерашний день. Украина там на 7 месте, впереди всего 6 стран.Болгария там действительно не поместилась, но раз Вы это знаете, то картинку видели.Ну, почему. Файзер тренировался на Израиле. ЛАД 2 Повідомлень: 19893 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4860 раз. Подякували: 4502 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3892389338943895 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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