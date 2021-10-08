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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3891389238933894 Ваше ставлення до вакцинування від COVID-19 Эпидемия коронавируса в мире 2.5 5 82 Мені вже зробили щеплення 63% 52 Не можу за станом здоров'я 1% 1 Не вірю в ефективність вакцин 4% 3 Взагалі недовіряю будь-якій вакцинації 4% 3 Перехворівши COVID-19, маю антитіла, і мені не потрібно вакцинуватися 16% 13 Найближчим часом планую вакцинацію 2% 2 Ще в роздумах 10% 8 Всього голосів : 82 Додано: Суб 09 жов, 2021 18:06 Минздрав Украины ежедневно рапортует, как те или иные регионы перешли в оранжевую зону карантина - а некоторые области, мол, стоят на пороге красной.



Сегодня, например, вышли данные о том, что в оранжевой зоне уже более половины областей страны - а именно 15.



Однако выходят эти данные в качестве табличек на сайте МОЗ. Тогда как официальных решений Кабмина и госкомиссий по усилению карантина нету.



То есть в оранжевую зону регионы записывают не совсем легально.



Отметим, что "оранжевый" уровень отличается от "желтого" двумя вещами. Во-первых, проводятся дополнительные меры в больницах. Во-вторых, местные власти получают право вводить дополнительные ограничения.



Какие именно - базовое постановление Кабмина №1236 не уточняет. То есть, по сути, любые. Кстати, так уже и происходит: во Львове, например, школы отправили на дистанционку, в Мелитополе ограничили работу общественного транспорта, а в Харькове - запретили заполнять в кино более половины залов (не глядя на вакцинацию).



Также идут заявления, что скоро несколько регионов перейдут и в красную зону.



При этом с процедурой перевода областей Украины из желтой зоны во все остальные происходит что-то странное.



Чехарда в зонах

За ежедневными заявлениями Минздрава о том, что тот или иной регион перешел в оранжевую зону - ничего не стоит.



Механизм такого перехода следующий. Сначала решение должна принять Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. То есть Киев. Возглавляет комиссию правительство и визируют ее решения сам премьер или профильные министры.



Но эта центральная комиссия только переводит регионы в необходимые зоны. А конкретные ограничения вводят такие же комиссии при обладминистрациях или городских исполкомах.



Такой алгоритм прописан в постановлении Кабмина 1236 и касается он зеленой, желтой и оранжевых зон (последнюю можно вводить только по отдельным регионам).



По состоянию на сегодня не существует решений госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переводе хотя бы одной области на оранжевый уровень. С 21 сентября, когда всю страну перевели в желтую зону, больше никаких решений по зонированию не принималось. В чем легко убедиться, посмотрев на список решений комиссии.



Последними там значатся рекомендации Харьковской области усилить контроль за распространением инфекции. Но в новую зону регион этот документ не переводит. И примерно то же содержится в решении региональной комиссии.



Правда, власти Харькова на днях заявили, что город перешел в оранжевую зону - но в решениях высших инстанций такой формулировки, повторимся, нет.



При этом, как мы убедились выше, Харьковская область и 14 других соответствуют показателям оранжевой зоны. Причем началось это не вчера - первые регионы "пооранжевели" еще в сентябре. Но де-юре этого никто подтверждать не спешит.



Что же до красных зон, механизм их установления немного другой. Они также принимаются на Госкомиссии по представлению правительства - и тоже лишь в отдельных регионах. А вот полномочия местных властей в постановлении Кабмина не выписаны. То есть сразу в области или городе начинают действовать все ограничения красной зоны (детально о них мы рассказывали здесь).



Что это значит?

Вывод понятен: публикуемая на сайте Минздрава цветовая классификация не означает, что регион перешел в ту или иную зону, и там начали действовать новые ограничения.



Иными словами - несмотря на ежедневные тревожные сводки с коронавирусных фронтов, вся Украина де-юре находится в желтой зоне.



Остается один вопрос - почему власть дезориентирует украинцев? С одной стороны, МОЗ ежедневно относит к "оранжевому" уровню новые и новые области. С другой - правительство официально этого не закрепляет.



Формально МОЗ, если нет "оранжевого" уровня, может не исполнять предусмотренных для него действий. А именно - усиливать контроль за тем, готовы ли больницы к наплыву ковид-инфицированных.



Фактически же подготовка больниц идет, и многие отделения уже переводят исключительно под ковидных пациентов. По крайней мере, такие сигналы поступают "Стране" из Киева. Да и власти на местах, несмотря не "желтизну", уже вводят ограничения сверх необходимого.



Объяснения такой странной политике может быть три.



Первое - обыкновенная халатность. Оранжевый уровень почти не отличается от желтого, и поэтому может не быть желания "заморачиваться" по переводу каждого региона в новую зону. Считая, что хватит и публикации на сайте Минздрава.



Второе - финансовые соображения. Учитывая, что оранжевый уровень требует усиленной подготовки медицинской системы к наплыву заболевших (это прописано в постановлении Кабмина №1236), то на это скорее всего нужны деньги. Которые при усилении карантина, видимо, потребуется выделить на места.



Третье - политическое. Центр пытается вынудить местные власти вводить ограничения самостоятельно - и брать на себя политическую ответственность за них. Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 15393 З нами з: 18.04.15 Подякував: 8488 раз. Подякували: 4105 раз. Попередження: 1 Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 18:59 IgA написав: antey1969 написав: Театр абсурда Театр абсурда



А Британия признала украинские сертификаты вакцинации А Британия признала украинские сертификаты вакцинации

распечатал себе международный сертификат вакцинации из дии, не знаю кто и как будет проверять QR код, он представляет жуткий набор из буквоцифр... распечатал себе международный сертификат вакцинации из дии, не знаю кто и как будет проверять QR код, он представляет жуткий набор из буквоцифр... edvardd

Повідомлень: 6607 З нами з: 20.11.08 Подякував: 114 раз. Подякували: 1666 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 жов, 2021 19:06 Re: Эпидемия коронавируса в мире Какие безвольные у нас местные администрации, прям ничего без указки сверху сделать не могут ))) Вкладчик, всё прекрасно понимают что в Харькове надо провести выборы и пофигу как много болезни уже ходит. И это как раз решение местной власти и нечего пинать на верх свои проблемы. Это ж как голосование за обнуление, просто должно пройти и точка, делаем вид что все счастливы, ну кто-то счастливым умирает... stm

Повідомлень: 3127 З нами з: 04.03.15 Подякував: 70 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3891389238933894 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 7771 9742447

ЛОБ П'ят 08 жов, 2021 17:55