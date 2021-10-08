Минздрав Украины ежедневно рапортует, как те или иные регионы перешли в оранжевую зону карантина - а некоторые области, мол, стоят на пороге красной.
Сегодня, например, вышли данные о том, что в оранжевой зоне уже более половины областей страны - а именно 15.
Однако выходят эти данные в качестве табличек на сайте МОЗ. Тогда как официальных решений Кабмина и госкомиссий по усилению карантина нету.
То есть в оранжевую зону регионы записывают не совсем легально.
Отметим, что "оранжевый" уровень отличается от "желтого" двумя вещами. Во-первых, проводятся дополнительные меры в больницах. Во-вторых, местные власти получают право вводить дополнительные ограничения.
Какие именно - базовое постановление Кабмина №1236 не уточняет. То есть, по сути, любые. Кстати, так уже и происходит: во Львове, например, школы отправили на дистанционку, в Мелитополе ограничили работу общественного транспорта, а в Харькове - запретили заполнять в кино более половины залов (не глядя на вакцинацию).
Также идут заявления, что скоро несколько регионов перейдут и в красную зону.
При этом с процедурой перевода областей Украины из желтой зоны во все остальные происходит что-то странное.
Чехарда в зонах За ежедневными заявлениями Минздрава о том, что тот или иной регион перешел в оранжевую зону - ничего не стоит.
Механизм такого перехода следующий. Сначала решение должна принять Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. То есть Киев. Возглавляет комиссию правительство и визируют ее решения сам премьер или профильные министры.
Но эта центральная комиссия только переводит регионы в необходимые зоны. А конкретные ограничения вводят такие же комиссии при обладминистрациях или городских исполкомах.
Такой алгоритм прописан в постановлении Кабмина 1236 и касается он зеленой, желтой и оранжевых зон (последнюю можно вводить только по отдельным регионам).
По состоянию на сегодня не существует решений госкомиссии по ТЭБ и ЧС о переводе хотя бы одной области на оранжевый уровень. С 21 сентября, когда всю страну перевели в желтую зону, больше никаких решений по зонированию не принималось. В чем легко убедиться, посмотрев на список решений комиссии.
Последними там значатся рекомендации Харьковской области усилить контроль за распространением инфекции. Но в новую зону регион этот документ не переводит. И примерно то же содержится в решении региональной комиссии.
Правда, власти Харькова на днях заявили, что город перешел в оранжевую зону - но в решениях высших инстанций такой формулировки, повторимся, нет.
При этом, как мы убедились выше, Харьковская область и 14 других соответствуют показателям оранжевой зоны. Причем началось это не вчера - первые регионы "пооранжевели" еще в сентябре. Но де-юре этого никто подтверждать не спешит.
Что же до красных зон, механизм их установления немного другой. Они также принимаются на Госкомиссии по представлению правительства - и тоже лишь в отдельных регионах. А вот полномочия местных властей в постановлении Кабмина не выписаны. То есть сразу в области или городе начинают действовать все ограничения красной зоны (детально о них мы рассказывали здесь).
Что это значит? Вывод понятен: публикуемая на сайте Минздрава цветовая классификация не означает, что регион перешел в ту или иную зону, и там начали действовать новые ограничения.
Иными словами - несмотря на ежедневные тревожные сводки с коронавирусных фронтов, вся Украина де-юре находится в желтой зоне.
Остается один вопрос - почему власть дезориентирует украинцев? С одной стороны, МОЗ ежедневно относит к "оранжевому" уровню новые и новые области. С другой - правительство официально этого не закрепляет.
Формально МОЗ, если нет "оранжевого" уровня, может не исполнять предусмотренных для него действий. А именно - усиливать контроль за тем, готовы ли больницы к наплыву ковид-инфицированных.
Фактически же подготовка больниц идет, и многие отделения уже переводят исключительно под ковидных пациентов. По крайней мере, такие сигналы поступают "Стране" из Киева. Да и власти на местах, несмотря не "желтизну", уже вводят ограничения сверх необходимого.
Объяснения такой странной политике может быть три.
Первое - обыкновенная халатность. Оранжевый уровень почти не отличается от желтого, и поэтому может не быть желания "заморачиваться" по переводу каждого региона в новую зону. Считая, что хватит и публикации на сайте Минздрава.
Второе - финансовые соображения. Учитывая, что оранжевый уровень требует усиленной подготовки медицинской системы к наплыву заболевших (это прописано в постановлении Кабмина №1236), то на это скорее всего нужны деньги. Которые при усилении карантина, видимо, потребуется выделить на места.
Третье - политическое. Центр пытается вынудить местные власти вводить ограничения самостоятельно - и брать на себя политическую ответственность за них.
Какие безвольные у нас местные администрации, прям ничего без указки сверху сделать не могут ))) Вкладчик, всё прекрасно понимают что в Харькове надо провести выборы и пофигу как много болезни уже ходит. И это как раз решение местной власти и нечего пинать на верх свои проблемы. Это ж как голосование за обнуление, просто должно пройти и точка, делаем вид что все счастливы, ну кто-то счастливым умирает...
ЛАД написав:Вы таблицу на картинке смотрели? Там USA на первом месте по смертям в сутки (абсолютное количество).
USA на первом месте по ковидоумершим за счет антиваксов реднеков-трампистов. Это вроде как у нас вата, #расеявперде, #дамбаскормитукраину. А не благочИстивый ли тут вселенский умысел? От слова чистить?
IgA написав:А Британия признала украинские сертификаты вакцинации
IgA, в Британии точно все хорошо? Почему так отрываетесь от коллектива? Бустерная доза: Британия – колет с 16 сентября лицам 50+, уязвимым группам и медикам Германия – разрабатывает рекомендации Испания – на днях рекомендовала для 70+ Франция – на днях рекомендовала для медиков
Полностью вакцинировано населения: Британия – 67,1% Германия – 65,2% Испания – 77,7% Франция – 66,7%
Вчера Росстат опубликовал свои данные по смертности в стране от "ковида" за август, задержав отчет почти на месяц. По данным ведомства, в этом месяце в стране умерли 49 389 человек с диагностированным коронавирусом. Из них в 38 603 случаях "ковид" был основной причиной смерти.
По данным оперативного штаба, в августе летальных случаев было значительно меньше - 24 661 человек. В предыдущем отчете за июль цифры Росстата и оперштаба по смертности тоже не сошлись.
fler написав:IgA, в Британии точно все хорошо? Почему так отрываетесь от коллектива?
Да, а Вы с какой целью интересуетесь? Причем уже не первый раз
Полностью вакцинированные путешественники, въезжающие в Великобританию из стран, не входящих в обновленный «красный список», на второй день по возвращении смогут прислать фото экспресс-теста на коронавирус вместо результатов дорогостоящего ПЦР.
Власти Британии опубликовали новый «красный список» — в нём осталось всего семь стран
может уже поймете наконец что дело не в количестве новых случаев а в способности медицины с ними справляться? то есть важнее количество госпитализаций и динамика их роста а не просто количество заболевших. С которого разу до Вас это может дойти?
В одесских ковидных больницах появилось понятие "очередь в реанимацию"
Станом на сьогодні, 9 жовтня, 15 регіонів України через підвищену динаміку госпіталізацій із COVID-19, завантаженість ліжок із киснем та високий коефіцієнт виявлення випадків інфікування відповідають "помаранчевій" зоні епідемічної небезпеки.
И как-то получилось что в Британии с этим все относительно неплохо, а в Украине при меньшем количестве новых заболевших - не очень. Догадаетесь почему?
ЛАД написав:...... 6 млрд вакцин = 3 млрд полностью вакцинированных людей - 40% населения (реально 35% полностью вакцинировнных + 12% одной дозой). Хороша "дробина". Одесса плохо влияет на знание даже арифметики.
Хм.. Одессита обидеть каждый может...
Не обижайтесь. Вы в Одессе живёте и работаете, а другие отдыхают и, возможно, пьют.
Плохо Вы меня знаете. Я в Одессе никогда не работал. Вот сейчас меня в Японию занесло. Тут все масочки носят, как пионеры галстуки в свое время. Не то, что в России...
budivelnik написав:........ Доповідаю Маски на вулицях не носять В кафе/ресторанах - не носять Трупів ..або синюшних з викриками дай кисень - не бачив..
Один раз попросили вдягнути маску...на заправці Сокар при вїзді в Одесу.
На улице носить и не надо. Если вы не в толпе. В кафе и ресторане тоже - есть в маске как-то неудобно. Их можно либо закрыть, либо ограничить количество посетителей. Если не носят в магазинах, транспорте и др. общественных местах, то это говорит только о нашем раздолбайстве.
Замечено, это тотально и повсеместно. Пипл от масок, соцальной дистанции и мерах предосторожности устал. Гуляет как в последний день. Пуля дура, суждено так суждено. А сейчас еще осень, пойдут сопли, чихи и кахи. Я желаю антиваксам мужества! Мой друг, здоровый как бык, недавно умирал от ковида мужественно - стримил себя по телефону из Африки, не мог уже говорить, молчал и просто стримил, пока не потерял сознание... И тоже так, как многие, да ладно потом, а вдруг там и взаправду какие-то чипы, зомби или импотенция? Подожду.